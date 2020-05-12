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Из-за карантина и ошибок в управлении компания пересматривает планы на будущее.
Ветераны Голливуда Джеффри Катценберг и Маргарет Уитмен создавали Quibi как видеосервис, который должен был устроить «революцию» в мобильном видео. Они предполагали, что пользователи будут смотреть фильмы и сериалы, эпизоды которых длятся не больше 10 минут, на ходу — видео автоматически адаптировалось под горизонтальный и вертикальный форматы.
Они привлекли $1,75 млрд от крупнейших киностудий и Alibaba Group, заручились поддержкой знаменитостей вроде Идриса Эльбы, Стивена Спилберга и Гильермо дель Торо и готовились выпускать высокобюджетные проекты стоимостью до $7,5 млн за серию.
Создатели рассчитывали привлечь занятых людей и заявляли, что их сервис станет новым форматом киноповествования — но запуск пришёлся на карантин в США и Канаде, где живёт основная целевая аудитория проекта.
Помимо ограничений из-за коронавируса у компании возникли и другие проблемы — Катценберг перечислил их в разговоре с NYT. Теперь Quibi пересматривает свои планы на будущее, но руководство проекта всё ещё рассчитывает на успех после того, как ограничения из-за пандемии будут сняты.
Сервис запустился 6 апреля — его запуск совпал с карантином в США и Канаде, когда миллионы потенциальных подписчиков Quibi сидели дома из-за пандемии Covid-19.
Через неделю Quibi выпала из списка 50 самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в США. По данным аналитической фирмы Sensor Tower, к 12 мая Quibi занимает в списке 125 место, рядом с игрой Knock’em All и сервисом для изучения иностранных языков Duolingo.
Sensor Tower считает, что бесплатную 90-дневную пробную версию приложения установили лишь 2,9 млн пользователей, тогда как представители сервиса заявляют, что приложение скачали больше 3,5 млн пользователей. При этом 1,3 млн — активные клиенты.
Сооснователь Quibi Джеффри Катценберг в разговоре с New York Times назвал показатели разочаровывающими.
При запуске Quibi рассчитывала, что видео будут смотреть во время поездок или ожиданий в очередях, но в момент запуска условия были совершенно другими, например, скачавшие приложение не понимали, почему они не могли смотреть видео на телевизоре.
Quibi сделала большую ставку на новостные передачи: сервис заключил партнёрство о выпуске шоу от NBC, BBC, ESPN и Telemundo, объединив их в ежедневном новостном блоке Daily Essentials. Но интерес к ним был минимальным, рассказал Катценберг.
Ещё одна проблема Quibi — судебное разбирательство с компанией Eko. Она заявляет, что разработчики Quibi использовали патенты и наработки для создания своей версии функции плавного переключения между просмотром в горизонтальном и вертикальном режимах.
Финансировать иск Eko взялся инвестор-активист Elliott Management в обмен на долю в компании.
29 апреля исследователи опубликовали отчёт, согласно которому адреса электронной почты пользователей Quibi, JetBlue, Wish и других сервисов были переданы Google, Twitter, Snapchat и Facebook без предупреждения клиентов. Катценберг заявил, что сервис «тут же исправил проблему», как только узнал об утечке.
С момента бета-тестирования сервиса из Quibi ушло несколько топ-менеджеров, например, главный креативный директор The Hollywood Reporter Дженис Мин, которая возглавляла Daily Essentials, глава партнёрских отношений Тим Конноли, глава маркетингового отдела Меган Имбрес и бывший президент DreamWorks Animation Энн Дейли.
По словам Дейли, изменения произошли из-за разногласий при обсуждении стратегии развития сервиса.
До недавнего времени Quibi рекламировала сервис целиком, а не конкретные шоу, но стратегия изменилась. Теперь компания выпускает рекламные ролики о сериалах во время эфиров, например, объявила о перезапуске шоу Reno 911 в финале сезона Saturday Night Live.
В первый год на маркетинг Quibi планировала потратить $470 млн, но в новых условиях уменьшит расходы до тех пор, пока не сможет получать адекватную отдачу от инвестиций, заявил Катценберг.
Также компания снизила прогнозы на количество пользователей и выручку от подписчиков — изначально Quibi планировала привлечь 7 млн пользователей и заработать на подписке $250 млн.
Так как производство фильмов и шоу было почти полностью остановлено, Quibi запланировала снизить темпы выхода новых эпизодов и сериалов, чтобы предлагать новый контент до начала 2021 года.
Создателям пришлось отказаться от идеи исключительно мобильного видеосервиса — в мае пользователи приложения на iPhone смогут смотреть часть шоу на телевизоре, а ещё через несколько недель функция появится на Android.
Также скоро Quibi «станет менее зависимой от интернета», заявляет Катценберг, а пользователи смогут делиться контентом в соцсетях.
Несмотря на трудное начало Катценберг настроен оптимистично. 80% зрителей Quibi смотрят эпизод до конца, а как только люди смогут вернуться к повседневной жизни, они будут пользоваться смартфонами так, как на это рассчитывали основатели и инвесторы Quibi, заявляет он.
Также журналисты NYT спросили о том, повлиял ли на Quibi успех TikTok, учитывая, что это тоже платформа короткометражных видео, контент которой, правда, создают пользователи.
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