Из-за карантина и ошибок в управлении компания пересматривает планы на будущее.

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Ветераны Голливуда Джеффри Катценберг и Маргарет Уитмен создавали Quibi как видеосервис, который должен был устроить «революцию» в мобильном видео. Они предполагали, что пользователи будут смотреть фильмы и сериалы, эпизоды которых длятся не больше 10 минут, на ходу — видео автоматически адаптировалось под горизонтальный и вертикальный форматы.

Они привлекли $1,75 млрд от крупнейших киностудий и Alibaba Group, заручились поддержкой знаменитостей вроде Идриса Эльбы, Стивена Спилберга и Гильермо дель Торо и готовились выпускать высокобюджетные проекты стоимостью до $7,5 млн за серию.

Создатели рассчитывали привлечь занятых людей и заявляли, что их сервис станет новым форматом киноповествования — но запуск пришёлся на карантин в США и Канаде, где живёт основная целевая аудитория проекта.

Маргарет Уитмен и Джеффри Катценберг Fortune

Помимо ограничений из-за коронавируса у компании возникли и другие проблемы — Катценберг перечислил их в разговоре с NYT. Теперь Quibi пересматривает свои планы на будущее, но руководство проекта всё ещё рассчитывает на успех после того, как ограничения из-за пандемии будут сняты.

Запуск во время карантина

Сервис запустился 6 апреля — его запуск совпал с карантином в США и Канаде, когда миллионы потенциальных подписчиков Quibi сидели дома из-за пандемии Covid-19.

Через неделю Quibi выпала из списка 50 самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в США. По данным аналитической фирмы Sensor Tower, к 12 мая Quibi занимает в списке 125 место, рядом с игрой Knock’em All и сервисом для изучения иностранных языков Duolingo.

Sensor Tower считает, что бесплатную 90-дневную пробную версию приложения установили лишь 2,9 млн пользователей, тогда как представители сервиса заявляют, что приложение скачали больше 3,5 млн пользователей. При этом 1,3 млн — активные клиенты.

Сооснователь Quibi Джеффри Катценберг в разговоре с New York Times назвал показатели разочаровывающими.

Это лавина людей, для которых мы планировали запуск? Нет. Это не то, что мы хотели. Даже не близко. Если бы мы первого марта знали то, что знаем сегодня, то считали бы запуск далеко не лучшей идеей. Джеффри Катценберг

При запуске Quibi рассчитывала, что видео будут смотреть во время поездок или ожиданий в очередях, но в момент запуска условия были совершенно другими, например, скачавшие приложение не понимали, почему они не могли смотреть видео на телевизоре.

У пользователей нет интереса к новостям

Quibi сделала большую ставку на новостные передачи: сервис заключил партнёрство о выпуске шоу от NBC, BBC, ESPN и Telemundo, объединив их в ежедневном новостном блоке Daily Essentials. Но интерес к ним был минимальным, рассказал Катценберг.

Обвинение в краже технологий

Ещё одна проблема Quibi — судебное разбирательство с компанией Eko. Она заявляет, что разработчики Quibi использовали патенты и наработки для создания своей версии функции плавного переключения между просмотром в горизонтальном и вертикальном режимах.

Финансировать иск Eko взялся инвестор-активист Elliott Management в обмен на долю в компании.

Утечки данных

29 апреля исследователи опубликовали отчёт, согласно которому адреса электронной почты пользователей Quibi, JetBlue, Wish и других сервисов были переданы Google, Twitter, Snapchat и Facebook без предупреждения клиентов. Катценберг заявил, что сервис «тут же исправил проблему», как только узнал об утечке.

Потеря руководителей

С момента бета-тестирования сервиса из Quibi ушло несколько топ-менеджеров, например, главный креативный директор The Hollywood Reporter Дженис Мин, которая возглавляла Daily Essentials, глава партнёрских отношений Тим Конноли, глава маркетингового отдела Меган Имбрес и бывший президент DreamWorks Animation Энн Дейли.

По словам Дейли, изменения произошли из-за разногласий при обсуждении стратегии развития сервиса.

Что Quibi будет делать дальше

До недавнего времени Quibi рекламировала сервис целиком, а не конкретные шоу, но стратегия изменилась. Теперь компания выпускает рекламные ролики о сериалах во время эфиров, например, объявила о перезапуске шоу Reno 911 в финале сезона Saturday Night Live.

В первый год на маркетинг Quibi планировала потратить $470 млн, но в новых условиях уменьшит расходы до тех пор, пока не сможет получать адекватную отдачу от инвестиций, заявил Катценберг.

Также компания снизила прогнозы на количество пользователей и выручку от подписчиков — изначально Quibi планировала привлечь 7 млн пользователей и заработать на подписке $250 млн.

Так как производство фильмов и шоу было почти полностью остановлено, Quibi запланировала снизить темпы выхода новых эпизодов и сериалов, чтобы предлагать новый контент до начала 2021 года.

Создателям пришлось отказаться от идеи исключительно мобильного видеосервиса — в мае пользователи приложения на iPhone смогут смотреть часть шоу на телевизоре, а ещё через несколько недель функция появится на Android.

Также скоро Quibi «станет менее зависимой от интернета», заявляет Катценберг, а пользователи смогут делиться контентом в соцсетях.

Есть множество вещей, которые мы видели в продукте и, по нашему мнению, в основном сделали правильно. Но теперь, когда Quibi используют сотни людей, мы понимаем: «Ой, а вот этого мы пропустили». Джеффри Катценберг

Несмотря на трудное начало Катценберг настроен оптимистично. 80% зрителей Quibi смотрят эпизод до конца, а как только люди смогут вернуться к повседневной жизни, они будут пользоваться смартфонами так, как на это рассчитывали основатели и инвесторы Quibi, заявляет он.

Также журналисты NYT спросили о том, повлиял ли на Quibi успех TikTok, учитывая, что это тоже платформа короткометражных видео, контент которой, правда, создают пользователи.