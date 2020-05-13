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Галина Мубаракшина
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Правительство отказалось от создания российского конкурента «Википедии» Материал редакции

На электронную энциклопедию власти планировали потратить 1,7 млрд рублей.

  • Правительство России признало 11 мая 2020 года утратившим силу распоряжение о создании электронной версии «Большой российской энциклопедии» — российского аналога «Википедии». Рабочая группа, которая должна была вести проект, упразднена.
  • Проект был поручен издательству «Большая российская энциклопедия» — оно должно было создать «общенациональный научно-образовательный интерактивный энциклопедический сайт». В 2020-2022 годах власти планировали выделить на проект около 1,7 млрд рублей, писал «Интерфакс».
  • В 2016 году гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый утверждал, что новый сайт станет «не аналогом, а конкурентом "Википедии"». «У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше», — говорил он CNews.
  • Распоряжение о работе над проектом было подписано в августе 2016 года. В рабочую группу вошли представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки и других ведомств. В сентябре 2019 года ответственный редактор «Большой российской энциклопедии» Сергей Кравец рассказывал, что работа началась 1 июля 2019 года и по плану должна завершиться 1 апреля 2022 года.

#новость #википедия

Галина Мубаракшина
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Кирилл Качалов

23

Но деньги, на всякий случай, выделили

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Евгений Дроздов

Кирилл
14

И потратили конечно же.

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Михаил Качалов

Евгений
3

Эта тема в статье не раскрыта, так что утверждения связанные с попилом лежат в области фантазий

Ответить

Степан Фадеев

Михаил
0

Но по предыдущим проектам правительства, аля спутник, фантазии могут быть реальными.

Ответить

Михаил Качалов

Степан
0

фантазии могут быть реальными

Ответить

Kelerius

Михаил
0

Нафиг нафиг! Без масок, небось. А 2-х недельный карантин в прихожке выдержали?

Ответить

Bogdan Shtepan

6

У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше

Ну да, у нас же правда правдивее. А я то думаю, почему, когда читаешь русскую вики о любом нашем политике, то все такие белые и пушистые, а как только перейдешь на англ, то там и приводы в полицию, и судимости, и мошенничество.

Ответить

Михаил Качалов

Bogdan
1

а как только перейдешь на англ, то там

- важно не забывать что это амбивалентно

Ответить

Ed Lee

4

ну еще остался суверенный интернет, его они точно сделают

Ответить

Valra Ivanov

4

Правильно!
Мы эту перепишем!!

Ответить

Олег Волков

3

На самом деле, предвидя жесткую критику о «распиле денег», уверен, что электронная БРЭ могла быть реально полезной в отличие от часто ошибочной Википедии. Просто интерактивное издание популярной ранее бумажной версии.

Удалили в связи с секвестированием бюджетных расходов.

Ответить

Евгений Дроздов

Олег
3

Тут большой вопрос в актуальности. Я не знаю как планировали обновлять Русопедию, но Вики обновляется очень быстро и в этом ее большой плюс. Плюс есть дофига нужных вещей, которые по хорошему в Энциклопедию включать не стоит, а в Вики они есть. Например статьи про фильмы/сериалы/музыку...

Ответить

Алексис Второй

Олег
1

Электронная Большая российская энциклопедия уже есть: https://bigenc.ru/
  Проект осуществляется согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина под научным руководством Российской Академии Наук. Выпуск электронной версии осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Ответить

Masha Kovalyova

Алексис
2

Хорошая энциклопедия и статьи интересные
 Важ­ней­ший ком­по­нент внеш­не­по­ли­тич. ми­ро­воз­зре­ния П. – по­ня­тие ми­ро­во­го по­ряд­ка как спо­со­ба про­ти­во­дей­ст­вия анар­хии и хао­су в ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ни­ях. Объ­ек­тив­ные при­чи­ны не­ста­биль­но­сти, та­кие как подъ­ём но­вых дер­жав и транс­на­цио­наль­ных ор­га­ни­за­ций, рост гло­баль­ных уг­роз, за­час­тую усу­губ­ля­лись не­про­ду­ман­ны­ми дей­ст­вия­ми ве­ду­щих зап. стран. П. все­гда по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­пал за ста­би­ли­за­цию ми­ро­вой сис­те­мы на ос­но­ва­нии стро­го­го со­блю­де­ния прин­ци­пов ме­ж­ду­нар. пра­ва, вер­хо­вен­ст­ва ООН, не­вме­ша­тель­ст­ва во внутр. де­ла су­ве­рен­ных го­су­дарств, при­зна­ния рав­но­пра­вия всех участников на ме­ж­ду­нар. аре­не и не­об­хо­ди­мо­сти ува­же­ния вза­им­ных ин­те­ре­сов. По ме­ре ухуд­ше­ния гло­баль­ной си­туа­ции в 2000-х гг. и осо­бен­но в 2010-х гг. в пер­вую оче­редь из-за по­пы­ток США и их со­юз­ни­ков си­ло­вы­ми сред­ст­ва­ми удер­жать свою ге­ге­мо­нию в ми­ре, ко­то­рая оче­вид­но сла­бе­ет и под­вер­га­ет­ся эро­зии, П. за­нял бо­лее жё­ст­кую ох­ра­ни­тель­ную по­зи­цию, до­пус­кая си­ло­вой от­вет на вме­ша­тель­ст­во с це­лью дес­та­би­ли­за­ции.

Ответить

Arthur Niazyan

Masha
0

Мдэ, у Яндекс.Реферат и то лучше получается 😀

Ответить

Peter Lemenkov

Алексис
1

Только в этой мусорной совэнциклопедии ничего нет. И это хорошо!

Ответить

Алексис Второй

Peter
0

Там, разумеется, меньше статей, чем в Вики, и функционал и структура материала победнее.

Ответить

Kelerius

2

Лучше бы делали и развивали энцикропедию с оцифровкой архивов. Тогда та же википедия будет ссылаться в том числе и на нашу энциклопедию.

Ответить

Vitold Sedyshev

1

Странная история. Почему просто работников библиотек не переоборудовать для создания этой энциклопедии? Пусть пишут очерки и сжимают материал многотомников. Платформа MediaWiki по началу сойдет, а дальше видно будет.

Ответить

Олег Нечаев

Vitold
1

А кто мешает библиотекарям сейчас развивать Википедию?

Ответить

Kelerius

Олег
0

Зарплата и желание жить?

Ответить

Олег Нечаев

Kelerius
3

Вот и ответили на вопрос. Такие ресурсы развиваются добровольно и свободно. И для общего блага, как и vc)))

Ответить

Anastasia Light

1

Видимо, правительство наняло очень дальновидного человека, который заранее предсказал крах и падение этой задумки 😉

Ответить

sardelkin

1

ну это было предсказуемо т.к. энтузиастов занявшихся её наполнением просто не нашлось бы, а сажать на зарплату авторов не хватит никаких денег

Ответить

Филипп Балтич

0

Российская Википедия уже есть: Яндекс Дзен  (((((

Ответить

Vitold Sedyshev

Филипп
1

Яндекс.Дзен это скорее курилка или сплетни о сплетнях хуже Пикабу даже

Ответить

Михаил Качалов

Vitold
4

скорее курилка

- а возможно, помойка

Ответить

Иванка Сегодина

0

Слабаки!
*надо было посадить пару студентов практикантов из Яндекса, или еще лучше с их курсов (Практикум), ребята за бесплатно сделали бы сайт ради пункта в резюме + к этой идее подключить Онотоле Александровича (Вассермана)... эти два знакомых пункта для Россиян сделали бы уже пол дела, а там глядишь и обычные люди потянулись писать статейки. Потом запрещаем школьникам использовать иностранную WiKi и хоп-хоп, через 10 лет все используют нашу, а 1,7 млрд рублей уже где-то там поделены и возврату не подлежат!

Ответить

Михаил Качалов

Иванка
1

надо было посадить пару студентов

- ну примерно так развивается русскоязычная Вики, с использованием автоматического перевода статей из англоязычного сегмента. Хотя, конечно, есть и оригинальные тексты

Ответить

Peter Lemenkov

Михаил
1

Как будто переводные статьи, это что-то плохое.

Ответить

Михаил Качалов

Peter
0

Как будто переводные статьи, это что-то плохое

- я этого не говорил. Хороший перевод - это хорошо, плохой - плохо.

Ответить

Филипп Балтич

Иванка
0

а где маржа, чтобы в карман распределить? А как влиять на этот информационный ресурс в самом начале, чтобы эти люди писали "нужную" историю....

Ответить

Saucedo Puetz

0

Лучше бы уж на энциклопедию деньги потратили чем теперь на какую-то фигню спустят

Ответить

Peter Lemenkov

Saucedo
1

Нет, спасибо. Там сплошное вранье и пропаганда были бы. Википедия есть, и хватит.

Ответить

Максим Мухин

0

Плюсую, наконец-то пошли грамотные решения нашего Правительства! 

Ответить

Михаил Качалов

0

просто работников библиотек не переоборудовать

- хотели создать академический вариант, а у библиотекаря образование не совсем то (не хочу обижать библиотекарей - короче, "своя специфика")

Ответить

Artemy

0

Разум когда-нибудь победит

Ответить

Мария Елисеева

0

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Michael Tretyak

0

Ну надо же. Наверное, решили не позориться. А я-то надеялся, что всё будет, как всегда - 1,699 ярда сп***дят, на остальные наймут контетных негров и запилят очередной выкидыш погромистской мысли а-ля «поисковик «Спутник».

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Дмитрий Благодиров

0

Где мой ремастер Большой Энциклопедии Кирилла и Мефодия на 10 CD (2 DVD) ?

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