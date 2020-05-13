На электронную энциклопедию власти планировали потратить 1,7 млрд рублей.
- Правительство России признало 11 мая 2020 года утратившим силу распоряжение о создании электронной версии «Большой российской энциклопедии» — российского аналога «Википедии». Рабочая группа, которая должна была вести проект, упразднена.
- Проект был поручен издательству «Большая российская энциклопедия» — оно должно было создать «общенациональный научно-образовательный интерактивный энциклопедический сайт». В 2020-2022 годах власти планировали выделить на проект около 1,7 млрд рублей, писал «Интерфакс».
- В 2016 году гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый утверждал, что новый сайт станет «не аналогом, а конкурентом "Википедии"». «У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше», — говорил он CNews.
- Распоряжение о работе над проектом было подписано в августе 2016 года. В рабочую группу вошли представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки и других ведомств. В сентябре 2019 года ответственный редактор «Большой российской энциклопедии» Сергей Кравец рассказывал, что работа началась 1 июля 2019 года и по плану должна завершиться 1 апреля 2022 года.
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Кирилл Качалов
Но деньги, на всякий случай, выделили
Евгений ДроздовКирилл
И потратили конечно же.
Михаил КачаловЕвгений
Эта тема в статье не раскрыта, так что утверждения связанные с попилом лежат в области фантазий
Степан ФадеевМихаил
Но по предыдущим проектам правительства, аля спутник, фантазии могут быть реальными.
Михаил КачаловСтепан
фантазии могут быть реальными
KeleriusМихаил
Нафиг нафиг! Без масок, небось. А 2-х недельный карантин в прихожке выдержали?
Bogdan Shtepan
У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше
Ну да, у нас же правда правдивее. А я то думаю, почему, когда читаешь русскую вики о любом нашем политике, то все такие белые и пушистые, а как только перейдешь на англ, то там и приводы в полицию, и судимости, и мошенничество.
Михаил КачаловBogdan
а как только перейдешь на англ, то там
- важно не забывать что это амбивалентно
Ed Lee
ну еще остался суверенный интернет, его они точно сделают
Valra Ivanov
Правильно!
Мы эту перепишем!!
Олег Волков
На самом деле, предвидя жесткую критику о «распиле денег», уверен, что электронная БРЭ могла быть реально полезной в отличие от часто ошибочной Википедии. Просто интерактивное издание популярной ранее бумажной версии.
Удалили в связи с секвестированием бюджетных расходов.
Евгений ДроздовОлег
Тут большой вопрос в актуальности. Я не знаю как планировали обновлять Русопедию, но Вики обновляется очень быстро и в этом ее большой плюс. Плюс есть дофига нужных вещей, которые по хорошему в Энциклопедию включать не стоит, а в Вики они есть. Например статьи про фильмы/сериалы/музыку...
Алексис ВторойОлег
Электронная Большая российская энциклопедия уже есть: https://bigenc.ru/
Проект осуществляется согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина под научным руководством Российской Академии Наук. Выпуск электронной версии осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Masha KovalyovaАлексис
Хорошая энциклопедия и статьи интересные
Важнейший компонент внешнеполитич. мировоззрения П. – понятие мирового порядка как способа противодействия анархии и хаосу в междунар. отношениях. Объективные причины нестабильности, такие как подъём новых держав и транснациональных организаций, рост глобальных угроз, зачастую усугублялись непродуманными действиями ведущих зап. стран. П. всегда последовательно выступал за стабилизацию мировой системы на основании строгого соблюдения принципов междунар. права, верховенства ООН, невмешательства во внутр. дела суверенных государств, признания равноправия всех участников на междунар. арене и необходимости уважения взаимных интересов. По мере ухудшения глобальной ситуации в 2000-х гг. и особенно в 2010-х гг. в первую очередь из-за попыток США и их союзников силовыми средствами удержать свою гегемонию в мире, которая очевидно слабеет и подвергается эрозии, П. занял более жёсткую охранительную позицию, допуская силовой ответ на вмешательство с целью дестабилизации.
Arthur NiazyanMasha
Мдэ, у Яндекс.Реферат и то лучше получается 😀
Peter LemenkovАлексис
Только в этой мусорной совэнциклопедии ничего нет. И это хорошо!
Алексис ВторойPeter
Там, разумеется, меньше статей, чем в Вики, и функционал и структура материала победнее.
Kelerius
Лучше бы делали и развивали энцикропедию с оцифровкой архивов. Тогда та же википедия будет ссылаться в том числе и на нашу энциклопедию.
Vitold Sedyshev
Странная история. Почему просто работников библиотек не переоборудовать для создания этой энциклопедии? Пусть пишут очерки и сжимают материал многотомников. Платформа MediaWiki по началу сойдет, а дальше видно будет.
Олег НечаевVitold
А кто мешает библиотекарям сейчас развивать Википедию?
KeleriusОлег
Зарплата и желание жить?
Олег НечаевKelerius
Вот и ответили на вопрос. Такие ресурсы развиваются добровольно и свободно. И для общего блага, как и vc)))
Anastasia Light
Видимо, правительство наняло очень дальновидного человека, который заранее предсказал крах и падение этой задумки 😉
sardelkin
ну это было предсказуемо т.к. энтузиастов занявшихся её наполнением просто не нашлось бы, а сажать на зарплату авторов не хватит никаких денег
Филипп Балтич
Российская Википедия уже есть: Яндекс Дзен (((((
Vitold SedyshevФилипп
Яндекс.Дзен это скорее курилка или сплетни о сплетнях хуже Пикабу даже
Михаил КачаловVitold
скорее курилка
- а возможно, помойка
Иванка Сегодина
Слабаки!
*надо было посадить пару студентов практикантов из Яндекса, или еще лучше с их курсов (Практикум), ребята за бесплатно сделали бы сайт ради пункта в резюме + к этой идее подключить Онотоле Александровича (Вассермана)... эти два знакомых пункта для Россиян сделали бы уже пол дела, а там глядишь и обычные люди потянулись писать статейки. Потом запрещаем школьникам использовать иностранную WiKi и хоп-хоп, через 10 лет все используют нашу, а 1,7 млрд рублей уже где-то там поделены и возврату не подлежат!
Михаил КачаловИванка
надо было посадить пару студентов
- ну примерно так развивается русскоязычная Вики, с использованием автоматического перевода статей из англоязычного сегмента. Хотя, конечно, есть и оригинальные тексты
Peter LemenkovМихаил
Как будто переводные статьи, это что-то плохое.
Михаил КачаловPeter
Как будто переводные статьи, это что-то плохое
- я этого не говорил. Хороший перевод - это хорошо, плохой - плохо.
Филипп БалтичИванка
а где маржа, чтобы в карман распределить? А как влиять на этот информационный ресурс в самом начале, чтобы эти люди писали "нужную" историю....
Saucedo Puetz
Лучше бы уж на энциклопедию деньги потратили чем теперь на какую-то фигню спустят
Peter LemenkovSaucedo
Нет, спасибо. Там сплошное вранье и пропаганда были бы. Википедия есть, и хватит.
Максим Мухин
Плюсую, наконец-то пошли грамотные решения нашего Правительства!
Михаил Качалов
просто работников библиотек не переоборудовать
- хотели создать академический вариант, а у библиотекаря образование не совсем то (не хочу обижать библиотекарей - короче, "своя специфика")
Artemy
Разум когда-нибудь победит
Мария Елисеева
Никогда такого не было и вот опять
Michael Tretyak
Ну надо же. Наверное, решили не позориться. А я-то надеялся, что всё будет, как всегда - 1,699 ярда сп***дят, на остальные наймут контетных негров и запилят очередной выкидыш погромистской мысли а-ля «поисковик «Спутник».
Дмитрий Благодиров
Где мой ремастер Большой Энциклопедии Кирилла и Мефодия на 10 CD (2 DVD) ?