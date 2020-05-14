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Андрей Фролов
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Sports.ru стала совладельцем украинского киберспортивного сервиса eForce для фанатов Counter-Strike и Dota 2 Материал редакции

eForce получит доступ к контенту, технологиям и рекламе Sports.ru в обмен на долю в компании и опыт работы с любителями Counter-Strike.

3 комментария
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Издательство Sports.ru получило долю в украинском киберспортивном сервисе eForce, который помогает любителям Dota 2 и Counter-Strike следить за матчами, стримами и новостями в этих дисциплинах. Сделка уже подписана, рассказал vc.ru гендиректор Sports.ru Марк Тен.

eForce работает в виде приложений для iOS и Android, его в 2019 году разработали Дмитрий Комаровский и Эльдар Менсутов. Сервис показывает расписание, результаты и статистику киберспортивных матчей, а также агрегирует стримы всех турниров по Dota2 и CS:GO.

eForce

Согласно условиям сделки, у eForce будет доступ к контенту, данным и технологиям Sports.ru, также проект получит маркетинговую поддержку от издательства. У нового совладельца будет миноритарная доля и льготные условия участия в следующих инвестраундах, точный размер доли и варианты всех дальнейших сценариев партнёры не раскрывают.

Sports.ru благодаря сделке рассчитывает получить опыт работы с любителями Counter-Strike — издание пока не работало с данными и статистикой по этой дисциплине, а eForce на ней специализируется, пояснил Тен. Проект нашли случайно, говорит он, — основатели компании написали в Sports.ru, чтобы спросить о рекламном размещении, и завязался разговор, после которого издательство решило войти в новый проект.

Тен рассчитывает на кратный рост проекта в 2020 году благодаря помощи Sports.ru, сейчас у eForce около 100 тысяч пользователей в месяц из России и стран СНГ. Новый сервис и собственное приложение Well Played о Dota 2 должны помочь издательству «закрепить лидерство в нише приложений для фанатов Counter-Strike и Dota 2», а осенью 2020 года Sports.ru рассчитывает запустить продукт для киберспортивного рынка в США.

По данным сервиса Steam Spy, выпущенные в 2012 и 2013 году соответственно Dota 2 и Counter-Strike остаются самыми популярными играми по объёму времени, которое в них проводят пользователи Steam. За ними следуют PUBG, GTA V и Rainbow Six Siege.

#новость #sportsru

Андрей Фролов
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3 комментария
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Mykola Petiukh

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Клятый Зеленськый!

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Stas Klymenko

–4

У меня раньше было хобби - исправлять ошибки в каждом втором материале этого ресурса. Несколько раз ради интереса проверял 3-4 публикации подряд и в каждой были ошибки. Видимо, авторы сидят на обычной копирайтерской ставке в 50-60 рублей за тысячу символов.
Не знаю как сейчас, но раньше половину ленты составляли посты с косплеершами. 

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Дмитрий Навоша

Stas
0

За подсказки об ошибках реально признательны. Так это и работает, на самом деле – у Sports.ru 10 миллионов корректоров ))

Хотелось бы, конечно, совсем без ошибок, но в режиме оперативной работы 24/7 (а спорт, когда не карантин – ежедневно и круглосуточно) совсем без них объективно не получается.

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