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Медиа
Галина Мубаракшина
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Rambler Group запустила подписку на отключение рекламы на «Афише», «Ленте.ру» и других своих сайтах за 65 рублей в месяц Материал редакции

Эта опция уже есть у крупных СМИ, например, «Ведомостей» и РБК.

10 комментариев
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Пользователи сервисов Rambler Group смогут отключить баннерную рекламу на её сайтах. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ», в компании vc.ru подтвердили информацию.

Подписка стоит 65 рублей в месяц со скидкой, 130 рублей — без скидки, следует из описания сервиса, однако в тарифе прописана только сумма в 65 рублей. Также отключение рекламы можно оплатить бонусами «Спасибо» от «Сбербанка», а владельцам банковских карт «Сбербанка» вернётся 5% стоимости подписки.

Рекламу можно будет отключить на более чем 20 площадках Rabler Group, включая поисковик Rambler, СМИ Lenta.ru, «Газета.Ru», «Секрет фирмы», «Чемпионат.com», сервис «Афиша» и другие.

Чтобы оформить подписку, нужно авторизоваться на сайте сервиса с помощью аккаунта Rambler и привязать карту. Первые три дня бесплатные.

Мы нацелены на увеличение доли b2c-монетизации: запускаем новые сервисы для конечных пользователей, и одним из таких сервисов как раз является услуга отключения рекламы.

Большинство медиапроектов зарабатывают на рекламе, но часть аудитории готова платить за комфорт потребления контента.

Максим Тадевосян
управляющий директор Rambler&Co

Отключение рекламы уже монетизируют другие крупные медиа, отмечает «Коммерсантъ»: с марта «Ведомости» отключили рекламу для годовых подписчиков, РБК отключает рекламу за 99 рублей в месяц. Сейчас онлайн-баннеры блокируют 44% россиян, выяснила консалтинговая компания Deloitte.

#новость #ramblergroup

Галина Мубаракшина
+6617
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3
Реклама на vc.ru
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10 комментариев
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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

5

давай теперь супер-рекламу, которую все равно покажут. а потом супер-подписку за ее отмену за 165р. нахуя вообще платить за рекламу этим даунам после такого?

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Булат Салаватов

3

Привет «Чёрное зеркало»

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Илья Константинович

3

adblock бесплатно
adguard.com вообще сказка, один раз в роутере прописал настройки и забыл за рекламу на всех устройствах

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sergjjj

Илья
0

ага, яндекс директу расскажи... в роутере он прописал....

Ответить

Dmitry Lastovichek

Илья
0

Когда ваш работодатель кинет вас на зарплату, что вы будете чувствовать?

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Danila Linnik

0
Ответить

Alexey QuQu

0

Слыш, купи

Ответить

Nikolay Skidanov

0

Ransomeware

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Michael Tretyak

0

Их кто-то ещё читает?))))

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Денис Колокольцев

0

эти паскудные инфопомойки посетителям должны доплачивать за визиты, а не наоборот.

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