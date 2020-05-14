Прямой эфир
компанию-создателя
Эта опция уже есть у крупных СМИ, например, «Ведомостей» и РБК.
Пользователи сервисов Rambler Group смогут отключить баннерную рекламу на её сайтах. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ», в компании vc.ru подтвердили информацию.
Подписка стоит 65 рублей в месяц со скидкой, 130 рублей — без скидки, следует из описания сервиса, однако в тарифе прописана только сумма в 65 рублей. Также отключение рекламы можно оплатить бонусами «Спасибо» от «Сбербанка», а владельцам банковских карт «Сбербанка» вернётся 5% стоимости подписки.
Рекламу можно будет отключить на более чем 20 площадках Rabler Group, включая поисковик Rambler, СМИ Lenta.ru, «Газета.Ru», «Секрет фирмы», «Чемпионат.com», сервис «Афиша» и другие.
Чтобы оформить подписку, нужно авторизоваться на сайте сервиса с помощью аккаунта Rambler и привязать карту. Первые три дня бесплатные.
Отключение рекламы уже монетизируют другие крупные медиа, отмечает «Коммерсантъ»: с марта «Ведомости» отключили рекламу для годовых подписчиков, РБК отключает рекламу за 99 рублей в месяц. Сейчас онлайн-баннеры блокируют 44% россиян, выяснила консалтинговая компания Deloitte.
давай теперь супер-рекламу, которую все равно покажут. а потом супер-подписку за ее отмену за 165р. нахуя вообще платить за рекламу этим даунам после такого?
adblock бесплатно
adguard.com вообще сказка, один раз в роутере прописал настройки и забыл за рекламу на всех устройствах
Когда ваш работодатель кинет вас на зарплату, что вы будете чувствовать?
эти паскудные инфопомойки посетителям должны доплачивать за визиты, а не наоборот.
Блоги компаний
Показать еще