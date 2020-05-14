Мы нацелены на увеличение доли b2c-монетизации: запускаем новые сервисы для конечных пользователей, и одним из таких сервисов как раз является услуга отключения рекламы.

Большинство медиапроектов зарабатывают на рекламе, но часть аудитории готова платить за комфорт потребления контента.

