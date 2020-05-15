Владельцы издания не связаны с нефтяной компанией, утверждает медиаменеджер.

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Бывший акционер «Ведомостей» Демьян Кудрявцев прокомментировал телеканалу «Дождь» расследование о долге газеты перед банком «Роснефти». 12 мая 2020 года его опубликовали «Ведомости», «Медуза», Forbes и The Bell.

Журналисты узнали, что в 2015 году Демьян Кудрявцев вместе с партнёрами выкупил у издателей The Wall Street Journal и Financial Times 66% владельца «Ведомостей», кипрской компании Delovoi Standart, за €10 млн. Ещё около €3 млн составили выкупленные долги за лицензионные платежи, говорил источник «Медузы».

В 2016 году издание было перепродано российской «Аркан инвестмент», которой владела жена медиаменеджера Яна Мозель-Кудрявцева. При этом бизнес подорожал до €24,2 млн. В том же году компания привлекла кредиты в размере 2,6 млрд рублей, в том числе взяла в долг у «Газпромбанка» на покупку издания. В 2017 году долг перед банком выкупило ООО «Константа», получившее на эти цели кредит в банке «Роснефти» — ВБРР.

Что Демьян Кудрявцев ответил на подорожание «Ведомостей» в два раза

Кудрявцев подтвердил, что в 2015 году вместе с партнёрами купил владельца «Ведомостей», кипрскую Delovoi Standart, за €10 млн. Ещё €3 млн в рамках той же сделки он потратил на покупку других активов.

При перепродаже газеты в 2016 году российской «Аркан инвестмент» бизнес подорожал до €24,2 млн, указывала «Медуза». Кудрявцев утверждает, что до €20 млн. Перепродажа потребовалась, чтобы исполнить вступивший в силу закон об ограничении иностранцев в СМИ, объяснил «Дождю» Кудрявцев.

Стоимость газеты, по его словам, выросла из-за прекращения выплат роялти в размере 18% от выручки (около 160 млн рублей в год), «бесплатной» передачи другого актива — журнала Harvard Business Review. Также новый владелец получил бизнес по организации конференций газеты The Moscow Times.

Что медиаменеджер рассказал про кредиты банку «Роснефти»

Кудрявцев подтвердил, что «Аркан инвестмент» брала кредит в «Газпромбанке». По его словам, кредит был нужен не для покупки газеты, а на приобретение журналов бывшего издательского дома Sanoma Independent Media (SIM) и запуск рекламного проекта либо финансового портала.

Через год долг компании выкупил банк ВБРР. «Один банк принадлежит "Газпрому", другой банк принадлежит "Роснефти". Я, честно говоря, вообще не обращал на это внимания», — рассказал он, подчеркнув, что в 2020 году долг «Арканы» был полностью погашен.

После конфликта редакции с назначенным во время сделки и.о. главреда Андреем Шмаровым Демьян Кудрявцев предлагал купить издание владельцу «Сибантрацита» Дмитрию Босову, который помогал медиаменеджеру получить кредит в «Газпромбанке». Переговоры якобы вёл шеф-редактор газеты Дмитрий Симаков, который участвовал в расследовании. Босов согласился на покупку, рассказал Кудрявцев, однако не смог договориться о редполитике с редакцией и в итоге отказался от предложения.