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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Сервис встроил виджеты в редактор — до этого авторы должны были заключать договоры с маркетплейсами.
«Яндекс.Дзен» добавил в редактор статей возможность вставлять в текст товарные виджеты. Функция доступна авторам с подключенной монетизацией канала, рассказали vc.ru в компании.
Блогеры могут размещать виджеты, содержание которых соответствует теме публикации. Например, в тексте про рецепты домашнего хлеба можно поставить виджет на модель использованной хлебопечки. Следить за доходами от размещений авторы смогут в статистике канала. Там появится вкладка «Партнёрские программы».
Пока пользователи могут подключить виджеты с товарами «Яндекс.Маркета» и «Беру», но «Дзен» уже ведёт переговоры о сотрудничестве с другими сервисами «Яндекса» и внешними партнёрами.
«Яндекс.Маркет» будет платить авторам за переходы в интернет-магазины и клики на их номера телефонов. Размер оплаты в компании не уточнили, добавив, что он зависит от результата. «Беру» будет делиться выручкой от тех заказов, которые читатели оформляют после перехода по виджету из публикации.
Раньше блогеры должны были заключать отдельный договор с маркетплейсом, чтобы вставить в текст рекламный виджет.
В будущем пользователи смогут вставлять виджеты не только в статьи, но и в видео. Сейчас авторы могут монетизировать свой канал, размещая рекламные блоки в видео и статьях.
«Дзен» тестировал виджеты с марта 2020 года: за это время около 600 блогеров опубликовали 17 000 материалов с виджетами. По данным компании, при хорошо подобранном виджете количество кликов по объявлениям (CTR) превышало 10%.
Там есть что-то реально полезное? Я если попадаю на статьи, то то полный швах какой-то
Есть и полезное, и развлекательное. Главное — настроить ленту: подписаться на темы и каналы, без пощады дизлайкать и блокировать не соответствующее вашим интересам.
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