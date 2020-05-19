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Катя Грановская
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«Яндекс.Дзен» предложил авторам заработать на рекламных виджетах с товарами «Маркета» и «Беру» Материал редакции

Сервис встроил виджеты в редактор — до этого авторы должны были заключать договоры с маркетплейсами.

4 комментария
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«Яндекс.Дзен» добавил в редактор статей возможность вставлять в текст товарные виджеты. Функция доступна авторам с подключенной монетизацией канала, рассказали vc.ru в компании.

Блогеры могут размещать виджеты, содержание которых соответствует теме публикации. Например, в тексте про рецепты домашнего хлеба можно поставить виджет на модель использованной хлебопечки. Следить за доходами от размещений авторы смогут в статистике канала. Там появится вкладка «Партнёрские программы».

Пока пользователи могут подключить виджеты с товарами «Яндекс.Маркета» и «Беру», но «Дзен» уже ведёт переговоры о сотрудничестве с другими сервисами «Яндекса» и внешними партнёрами.

«Яндекс.Маркет» будет платить авторам за переходы в интернет-магазины и клики на их номера телефонов. Размер оплаты в компании не уточнили, добавив, что он зависит от результата. «Беру» будет делиться выручкой от тех заказов, которые читатели оформляют после перехода по виджету из публикации.

Раньше блогеры должны были заключать отдельный договор с маркетплейсом, чтобы вставить в текст рекламный виджет.

В будущем пользователи смогут вставлять виджеты не только в статьи, но и в видео. Сейчас авторы могут монетизировать свой канал, размещая рекламные блоки в видео и статьях.

«Дзен» тестировал виджеты с марта 2020 года: за это время около 600 блогеров опубликовали 17 000 материалов с виджетами. По данным компании, при хорошо подобранном виджете количество кликов по объявлениям (CTR) превышало 10%.

#новость #дзен

Катя Грановская
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4 комментария
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Аарон Малис

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Ты думал, что ад — это Яндекс.Дзен, но, оказалось, что у него есть подвал.

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Сергей Камянецкий

3

Там есть что-то реально полезное? Я если попадаю на статьи, то то полный швах какой-то

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Rodion Danilov

Сергей
0

Есть и полезное, и развлекательное. Главное — настроить ленту: подписаться на темы и каналы, без пощады дизлайкать и блокировать не соответствующее вашим интересам.

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Василий Русаков

1

При упоминании яндекс.дзен привычно ищу револьвер.

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