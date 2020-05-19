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В 2019 году шоу Рогана ежемесячно скачивали 190 млн раз.
Spotify заключила многолетнее эксклюзивное лицензионное соглашение с Джо Роганом — автором одного из самых популярных в мире подкастов The Joe Rogan Experience. Сумма сделки не разглашается, уточняет Bloomberg.
Роган — американский комик, актёр, спортивный комментатор. Joe Rogan Experience — серия аудио- и видеороликов, запущенная в 2009 году. Каждый выпуск длится от одного до пяти часов. В 2019 году шоу Рогана, по его словам, ежемесячно скачивали 190 млн раз.
Комик приглашает в студию знаменитостей, обсуждает с ними разные темы: науку, медицину, спорт, комедии, — и «оживляет шоу благодаря своему комедийному таланту». В числе его гостей — глава Tesla Илон Маск, боксёр Майк Тайсон и велогонщик Ларс Армстронг.
Шоу Joe Rogan Experience стартует на Spotify с 1 сентября 2020 года. До конца года более старые выпуски, включая видео, будут доступны и на других платформах, а после этого останутся только на Spotify, рассказал Роган. На YouTube будут публиковаться только фрагменты шоу.
Прослушивание останется бесплатным, заверил автор подкастов, отметив, что компания не будет вмешиваться в его работу и хочет, чтобы он «продолжал делать то, что делает сейчас».
На фоне новостей о контракте с Джо Роганом акции Spotfy на Нью-Йоркской бирже выросли на 10% по сравнению с 18 мая 2020 года, до $177 за штуку. Это самый высокий показатель с сентября 2018 года, когда акции стоили $180.
Теперь бы Spotify в Россию пришёл. А то ну уже столько лет читаю новости про запуск, что даже не смешно.
Зачем новости про спотифай если они не начинаются с "СПОТИФАЙ ЗАПУСТИЛСЯ В РОССИИ"
Наверное для инвесторов на vc.ru
Потому что эта новость не только про Спотифай, но и про один из самых популярных подкастов
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