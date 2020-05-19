В 2019 году шоу Рогана ежемесячно скачивали 190 млн раз.

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Spotify заключила многолетнее эксклюзивное лицензионное соглашение с Джо Роганом — автором одного из самых популярных в мире подкастов The Joe Rogan Experience. Сумма сделки не разглашается, уточняет Bloomberg.

Роган — американский комик, актёр, спортивный комментатор. Joe Rogan Experience — серия аудио- и видеороликов, запущенная в 2009 году. Каждый выпуск длится от одного до пяти часов. В 2019 году шоу Рогана, по его словам, ежемесячно скачивали 190 млн раз.

Комик приглашает в студию знаменитостей, обсуждает с ними разные темы: науку, медицину, спорт, комедии, — и «оживляет шоу благодаря своему комедийному таланту». В числе его гостей — глава Tesla Илон Маск, боксёр Майк Тайсон и велогонщик Ларс Армстронг.

Шоу Joe Rogan Experience стартует на Spotify с 1 сентября 2020 года. До конца года более старые выпуски, включая видео, будут доступны и на других платформах, а после этого останутся только на Spotify, рассказал Роган. На YouTube будут публиковаться только фрагменты шоу.

Прослушивание останется бесплатным, заверил автор подкастов, отметив, что компания не будет вмешиваться в его работу и хочет, чтобы он «продолжал делать то, что делает сейчас».