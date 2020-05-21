Заголовок статьи РБК о продаже проекта «Роснефти» рязанскому ЧОПу ввёл в заблуждение рынок, заявил истец.

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«Роснефть» оценила ущерб по иску к РБК о защите деловой репутации в 43 млрд рублей — такая сумма указана в заявлении, с которым ознакомилось и опубликовало издание.

Поводом для иска стал материал РБК «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"». Госкомпания считает, что заголовок статьи нанёс вред её репутации, поскольку эта информация не соответствует действительности.

В статье говорилось, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», до 30 апреля 2020 года принадлежавшее «Роснефти», выкупило 80% в Национальном нефтяном консорциуме — бывшем венесуэльском проекте российской компании. 30 апреля ЧОП перешло в собственность «Росзарубежнефти».

14 мая 2020 года статья вышла под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"». На следующий день информагентство получило уточняющий комментарий от компании и поменяло заголовок на «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП», пишет агентство.

В иске «Роснефть», в частности, указала, что ЧОП ей уже не принадлежит, и на момент публикации статьи эта информация уже была в открытых источниках. Однако материал РБК создаёт впечатление, что эта компания всё ещё подконтрольна «Роснефти».

После публикации котировки акций «Роснефти» на Московской бирже «демонстрировали худшую динамику в сравнении с рынком», говорится в иске. Фактическая капитализация компании оказалась, по её подсчётам, на 43 млрд рублей ниже, чем если бы котировки соответствовали среднеотраслевым показателям ММВБ «Нефть и газ».