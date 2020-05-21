Прямой эфир
больше миллиона раз
Заголовок статьи РБК о продаже проекта «Роснефти» рязанскому ЧОПу ввёл в заблуждение рынок, заявил истец.
«Роснефть» оценила ущерб по иску к РБК о защите деловой репутации в 43 млрд рублей — такая сумма указана в заявлении, с которым ознакомилось и опубликовало издание.
Поводом для иска стал материал РБК «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"». Госкомпания считает, что заголовок статьи нанёс вред её репутации, поскольку эта информация не соответствует действительности.
В статье говорилось, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», до 30 апреля 2020 года принадлежавшее «Роснефти», выкупило 80% в Национальном нефтяном консорциуме — бывшем венесуэльском проекте российской компании. 30 апреля ЧОП перешло в собственность «Росзарубежнефти».
14 мая 2020 года статья вышла под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"». На следующий день информагентство получило уточняющий комментарий от компании и поменяло заголовок на «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП», пишет агентство.
В иске «Роснефть», в частности, указала, что ЧОП ей уже не принадлежит, и на момент публикации статьи эта информация уже была в открытых источниках. Однако материал РБК создаёт впечатление, что эта компания всё ещё подконтрольна «Роснефти».
После публикации котировки акций «Роснефти» на Московской бирже «демонстрировали худшую динамику в сравнении с рынком», говорится в иске. Фактическая капитализация компании оказалась, по её подсчётам, на 43 млрд рублей ниже, чем если бы котировки соответствовали среднеотраслевым показателям ММВБ «Нефть и газ».
В РБК заявили, что уверены в достоверности изложенных в статье данных. Руководитель объединённой редакции РБК Петр Канаев сообщил, что и первый вариант заголовка был корректен — правки в него внесли «с целью отразить дополнительную информацию» с учётом комментария «Роснефти», уточняет издание.
Репутация? У Роснефти? Ахахахха
То, что мертво, умереть не может.
А с чего вы решили, что репутация мертва?
Ожидания: ну, все, сейчас американскому сланцу п****ц!
Реальность: РБК, а ну, иди сюда.
В теории РБК способны такую сумму выплатить? Вряд ли. Или так просто могут их прикрыть?
Годовой оборот РБК за 2018 год (по данным МСФО) около 6 млрд. Очень сомневаюсь, что они накопили пассивы в таком размере...
Думаю надо посмотреть и на расходы
Оценивать только оборот неправильно
Роснефть не самая приятная контора, но журналистов давно надо рублем поучить
Михаил
Журналистов надо учить рублем (допустим)
А чем надо учить кремлеботов?
Не знаю Эльшад.
А вот паранойю и галлюцинации, говорят, лечат седативными, а затем,если не помогает - нейролептиками
Да да паранойя.
То что весь Ваш профиль это то как Вы гасите неугодные власти комментарии это так банальное совпадение.
Но давайте я постараюсь Вас научить.
Знаете что отличает патриота от кремлебота? (Хотя кремлебот делает все чтобы косить под патриота) это разные мнения.
Истинному патриоту нравится хорошее связанное с страной и не нравится плохое. Кремлебот будет оправдывать все. Хорошее,плохое даже откровенно зашкварное.
Вернемся к Роснефти. Компания одна мз самых больших на рынке. Подала иск на колебание цен на акции из-за новости информации которая есть в открытом доступе. Зашквар? Зашквар. Но что делает кремлебот? Правильно-надо научить журналистов рублем.
Я не параноик- просто Вы очень плохо маскируетесь.
Эльшад, мне ничего объяснять не надо, поберегите Ваши рассуждения для психиатора: так мол и так, есть некто, "гасит комментарии" (и все подкрепить ссылками), косит под патриота, патриот то ведь вот что, а этот - бот, у роснефти зашквар. Вывод - бот.
Вам помогут, Эльшад
Эльшад, мне ничего объяснять не надо, поберегите Ваши рассуждения для психиатора: так мол и так, есть некто, "гасит комментарии" (и все подкрепить ссылками), косит под патриота, патриот то ведь вот что, а этот - бот, у роснефти зашквар. Вывод - бот.
Вам помогут, Эльшад
Интересно, как теперь поведут себя акции Роснефти
А почему они как-то должны реагировать?
Потому что от статьи РБК акции упали в цене или замедлили рост (показали худшую динамику), указано выше.
Написали то что есть в открытом доступе- получили иск на колебание (!) цен на бирже одной из самых больших компаний.
С-свобода слова
Интересно как доказать влияние конкретно их новости на котировки. Может это реакция на само раскрытие информации была?
Посмотрела график. Вообще там 14 мая не было падения, даже объёма приличного не было (как бывает в случае с сенсациями). А через пару дней они выросли.
Странно что они сразу не сделали официальных заявлений, что-то типа "ни один сотрудник Роснефти больше не будет работать по Венесуэле и даже посещать эту страну" - сразу отпали бы все инсинуации.
Да там все в рамках тренда было...
сиреневый — индекс ММВБ
голубой — Роснефть
И еще хочу напомнить:
«На новостях акции компаний растут. На новостях акции опускаются. Сегодня упали — завтра поднимутся», — резюмировал Горелкин.
Если б не этот иск, я бы и не слышал о каком-то ЧОПе и статье РБК. Эффект Стрейзанд какой-то. Роснефти пора нанимать нормальных юристов, а не студентов на полставки.
Блоги компаний
Показать еще