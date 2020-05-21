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Галина Мубаракшина
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«Роснефть» потребовала взыскать с РБК 43 млрд рублей по иску о защите деловой репутации Материал редакции

Заголовок статьи РБК о продаже проекта «Роснефти» рязанскому ЧОПу ввёл в заблуждение рынок, заявил истец.

27 комментариев
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«Роснефть» оценила ущерб по иску к РБК о защите деловой репутации в 43 млрд рублей — такая сумма указана в заявлении, с которым ознакомилось и опубликовало издание.

Поводом для иска стал материал РБК «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"». Госкомпания считает, что заголовок статьи нанёс вред её репутации, поскольку эта информация не соответствует действительности.

В статье говорилось, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», до 30 апреля 2020 года принадлежавшее «Роснефти», выкупило 80% в Национальном нефтяном консорциуме — бывшем венесуэльском проекте российской компании. 30 апреля ЧОП перешло в собственность «Росзарубежнефти».

14 мая 2020 года статья вышла под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"». На следующий день информагентство получило уточняющий комментарий от компании и поменяло заголовок на «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП», пишет агентство.

В иске «Роснефть», в частности, указала, что ЧОП ей уже не принадлежит, и на момент публикации статьи эта информация уже была в открытых источниках. Однако материал РБК создаёт впечатление, что эта компания всё ещё подконтрольна «Роснефти».

После публикации котировки акций «Роснефти» на Московской бирже «демонстрировали худшую динамику в сравнении с рынком», говорится в иске. Фактическая капитализация компании оказалась, по её подсчётам, на 43 млрд рублей ниже, чем если бы котировки соответствовали среднеотраслевым показателям ММВБ «Нефть и газ».

В РБК заявили, что уверены в достоверности изложенных в статье данных. Руководитель объединённой редакции РБК Петр Канаев сообщил, что и первый вариант заголовка был корректен — правки в него внесли «с целью отразить дополнительную информацию» с учётом комментария «Роснефти», уточняет издание.

#новость #рбк #роснефть

Галина Мубаракшина
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27 комментариев
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Олег Пирогов

30

Репутация? У Роснефти? Ахахахха
То, что мертво, умереть не может.

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Аарон Малис

Олег
5

То, что мертво, умереть не может.

Ответить

Александр Ананьев

Олег
0

А с чего вы решили, что репутация мертва?

Ответить

Аарон Малис

Александр
0

После того, как Сечин узнал о публикации РБК.

Ответить

BearStrikesBack

7

Ожидания: ну, все, сейчас американскому сланцу п****ц!
Реальность: РБК, а ну, иди сюда.

Ответить

Дмитрий Ка

5

Чот мало как-то. Стопиццот мильярдов надо было требовать.

Ответить

Michael Shramko

1

Видимо стажера юриста наняли за 50к😁

Ответить

Дмитрий Немов

0

В теории РБК способны такую сумму выплатить? Вряд ли. Или так просто могут их прикрыть? 

Ответить

Roman Feshchenko

Дмитрий
2

Годовой оборот РБК за 2018 год (по данным МСФО) около 6 млрд. Очень сомневаюсь, что они накопили пассивы в таком размере...

Ответить

Elshad Melikmamedov

Roman
0

Думаю надо посмотреть и на расходы
Оценивать только оборот неправильно

Ответить

Mikhail Bobko

–9

Роснефть не самая приятная контора, но журналистов давно надо рублем поучить

Ответить

Elshad Melikmamedov

Mikhail
1

Михаил
Журналистов надо учить рублем (допустим)
А чем надо учить кремлеботов?

Ответить

Mikhail Bobko

Elshad
0

Не знаю Эльшад.

А вот паранойю и галлюцинации, говорят, лечат седативными, а затем,если не помогает - нейролептиками

Ответить

Elshad Melikmamedov

Mikhail
1

Да да паранойя. 
То что весь Ваш профиль это то как Вы гасите неугодные власти комментарии это так банальное совпадение.
Но давайте я постараюсь Вас научить.
Знаете что отличает патриота от кремлебота? (Хотя кремлебот делает все чтобы косить под патриота) это разные мнения. 
Истинному патриоту нравится хорошее связанное с страной и не нравится плохое. Кремлебот будет оправдывать все. Хорошее,плохое даже откровенно зашкварное.
Вернемся к Роснефти. Компания одна мз самых больших на рынке. Подала иск на колебание цен на акции из-за новости информации которая есть в открытом доступе. Зашквар? Зашквар. Но что делает кремлебот? Правильно-надо научить журналистов рублем.

Я не параноик- просто Вы очень плохо маскируетесь.

Ответить

Mikhail Bobko

Elshad
0

Эльшад, мне ничего объяснять не надо, поберегите Ваши рассуждения для психиатора: так мол и так, есть некто, "гасит комментарии" (и все подкрепить ссылками), косит под патриота, патриот то ведь вот что, а этот - бот, у роснефти зашквар. Вывод - бот.

Вам помогут, Эльшад

Ответить

Mikhail Bobko

Elshad
0

Эльшад, мне ничего объяснять не надо, поберегите Ваши рассуждения для психиатора: так мол и так, есть некто, "гасит комментарии" (и все подкрепить ссылками), косит под патриота, патриот то ведь вот что, а этот - бот, у роснефти зашквар. Вывод - бот.

Вам помогут, Эльшад

Ответить

Александр Ананьев

0

Интересно, как теперь поведут себя акции Роснефти

Ответить

Игорь Пронин

Александр
0

А почему они как-то должны реагировать?

Ответить

Александр Ананьев

Игорь
1

Потому что от статьи РБК акции упали в цене или замедлили рост (показали худшую динамику), указано выше.

Ответить

Mikhail Bobko

Александр
0

Если суд выиграют - акции вырастут

Ответить

Ilya Kashevarov

0

Сечину платить нечем...

Ответить

Marat Ahiar

0

Это сечин переложил так ответственность за падение акций?

Ответить

Виталий Журавлев

0

Хорошо живут ЧОПы...
Я то думаю, почему все в охранники идут

Ответить

Elshad Melikmamedov

0

Написали то что есть в открытом доступе- получили иск на колебание (!) цен на бирже одной из самых больших компаний.

С-свобода слова

Ответить

Эмилия Теплова

0

Интересно как доказать влияние конкретно их новости на котировки. Может это реакция на само раскрытие информации была?

Посмотрела график. Вообще там 14 мая не было падения, даже объёма приличного не было (как бывает в случае с сенсациями). А через пару дней они выросли.

Странно что они сразу не сделали официальных заявлений, что-то типа "ни один сотрудник Роснефти больше не будет работать по Венесуэле и даже посещать эту страну" - сразу отпали бы все инсинуации.

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Andrew Solovov

0

Да там все в рамках тренда было...
сиреневый — индекс ММВБ
голубой — Роснефть

И еще хочу напомнить:
 «На новостях акции компаний растут. На новостях акции опускаются. Сегодня упали — завтра поднимутся», — резюмировал Горелкин.

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Алекс Никифоров

0

Если б не этот иск, я бы и не слышал о каком-то ЧОПе и статье РБК. Эффект Стрейзанд какой-то. Роснефти пора нанимать нормальных юристов, а не студентов на полставки.

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