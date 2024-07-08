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Евгения Евсеева
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Кинокомпания Paramount договорилась о слиянии с Skydance

Сделку уже одобрил совет директоров Paramount, но у компании есть право в течение 45 дней рассмотреть альтернативные предложения.

Кинокомпания Paramount договорилась о слиянии с Skydance
  • Компании Skydance Media и Paramount Global объявили о слиянии, пишет Reuters. Закрыть сделку они планируют в 2025 году.
  • Сделка пройдёт в два этапа. На первом инвестфонд RedBird Capital Partners и семья Эллисонов, куда входят основатель и глава Skydance Дэвид Эллисон, а также основатель Oracle Ларри Эллисон, выплатят в деньгах $2,4 млрд за National Amusements, материнскую компанию Paramount.
  • На втором этапе они отдадут ещё $4,5 млрд за голосующие (класс А) и неголосующие (класс B) акции Paramount, а также вложат в неё $1,5 млрд в виде первичного капитала. В результате образуется новая компания New Paramount с оценкой примерно в $28 млрд.
  • Владельцы голосующих акций получат по $23 за бумагу или 1,5333 акции New Paramount класса B, неголосующих — $15 за бумагу или 1 акцию класса B.
  • Главным исполнительным директором и председателем совета директоров New Paramount станет Дэвид Эллисон, президентом - председатель совета директоров RedBird Sports & Media и экс-глава NBCUniversal Джефф Шелл.

  • Договор уже одобрил совет директоров Paramount: он включает в себя право компании в течение 45 дней запрашивать и рассматривать другие предложения.

  • В Paramount входят подразделения Paramount Pictures, CBS, Paramount+, Pluto TV, телеканалы Nickelodeon, MTV и BET. Skydance — независимая студия, вместе с Paramount она работала над фильмами «Топ Ган: Мэверик» и серией «Миссия невыполнима».

#новости #paramount #skydance

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6 комментариев
Old Papay

Paramount вроде независимая и крутая компания, зачем ей слияние с малоизвестным Skydance??

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Режиссер Максим

Там же вроде написано, что денюжки вливаются в Paramount и в итоге получится "New Paramount с оценкой примерно в $28 млрд." Как пауэр рейнджерс, по отдельности вроде ничего такие, но вместе - мощь

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Nursultan Zhanibek uulu

Уу

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Lemming

Skydance ведь итак основалась на базе Paramount Pictures,я думал они итак вместе, а они оказывается только сейчас слились нифига себе

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Alexander Semenov

Тоже так думал
Paramount конечно легендарная компания

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fyp

Везёт сейчас видео индустрии, столько бабла из-за конкуренции стримингов

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