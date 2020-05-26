Главные требования к роликам — высокое качество картинки и звука.

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Онлайн-кинотеатр ivi разрешил пользователям загружать оригинальный спортивный контент в раздел «Спорт», рассказали vc.ru в компании.

На сайте можно будет размещать материалы разного формата: прямые трансляции, фильмы и сериалы, хайлайты, подкасты, спортивные шоу, фитнес-уроки. Главное требование — HD-качество и хороший звук, отметили в ivi.

Новый сервис поможет разнообразить контент площадки, а авторы получат широкую аудиторию ivi, считают в онлайн-кинотеатре. Пользователи смогут зарабатывать за счёт рекламы, проката или продажи контента. Эти условия будут обговариваться с каждым правообладателем отдельно, подчеркнули в сервисе.

Компания работает с авторами по модели revenue share — выручка от ролика делится в пропорции 40 на 60%, указано на сайте сервиса. ivi также обещает помочь авторам с продвижением видео.