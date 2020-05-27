WSJ: PepsiCo, Walmart и другие рекламодатели пересматривают соглашения с видеосервисом Quibi из-за неудачного запуска
Материал редакции
Аудитория сервиса оказалась ниже ожидаемой, и на бизнесе сказалась пандемия, указывает газета.
PepsiCo, Walmart, Yum Brands, Taco Bell и другие попросили о пересмотре рекламных соглашений со стриминговым сервисом Quibi, пишет WSJ со ссылкой на источники. В числе причин — небольшая аудитория сервиса и негативное влияние пандемии на их бизнес.
В рамках контрактов с некоторыми рекламодателями Quibi гарантировал определённое количество показов за конкретный период. Но из-за того что аудитория сервиса оказалась меньше ожидаемой, компании стали опасаться, что Quibi не сможет выполнить эти условия, пояснил источник издания. Некоторые компании попросили продлить срок соглашения, поскольку сервис «даже не приблизился к целевым показателям».
В преддверии запуска 6 апреля 2020 года Quibi заключил сделки с крупными рекламодателями на $150 млн. К середине мая приложение скачали 4,2 млн раз. 1,5 млн пользователей сервис оформил бесплатную подписку на 90 дней, рассказали газете источники.
«Мы глубоко ценим обязательства наших рекламных партнёров и тесно сотрудничаем с ними», — заявила WSJ глава отдела рекламы и партнёрств Quibi Николь Маккормак. Представитель Walmart сообщил газете, что ритейлер по-прежнему рекламодатель сервиса, но не стал разглашать детали сделки. Представитель PepsiCo отказался от комментариев, Taco Bell не смогли оперативно ответить газете.
Создатели Quibi Джеффри Катценберг и Маргарет Уитмен рассчитывали, что стриминговый сервис сделает революцию в мобильном видео и им будут пользоваться, например, во время поездок или в очередях. Но запуск, в который было вложено $1,75 млрд, пришёлся на карантин в США и Канаде, где находится основная аудитория сервиса. 12 мая Quibi занимал 125 место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в США.
Gleb Kichigin
Что за приложение то такое. Даже не слышал к своему стыду
Saucedo Puetz
Еще один гибрид тиктока и ютуба. Неужто кто-то реально туда вложил $1.75 миллиарда?!