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Татьяна Боброва
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«Ведомости» сменили владельца: издание купили основатель «ФедералПресс» и издатель газеты «Версия» Материал редакции

Владельцем газеты стала компания «Саппорт».

  • Продажа газеты «Ведомости» состоялась: теперь АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты) принадлежит АО «Саппорт». Об этом гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров рассказал «Медузе» и РБК.
  • О завершении сделки в ближайшие дни 28 мая со ссылкой на источники писали сами «Ведомости». По словам собеседников издания, «Саппорт» контролируют глава «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.
  • В «ФедералПресс» сообщили РБК, что сотрудникам медиахолдинга уже объявили о покупке Ереминым «Ведомостей». Константин Зятьков сообщил «Коммерсанту», что новые собственники планируют выступить с официальным заявлением 1 июня.
  • До этого газета принадлежала «Аркан инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура.
  • О предстоящей сделке стало известно в марте 2020 года: тогда покупателями издания называли Зятькова и управляющего директора Arbat Capital Алексея Голубовича. Однако последний вышел из сделки.
Что случилось с «Ведомостями»: вкратце о долге…
Главное из расследования «Ведомостей», «Медузы», Forbes и The Bell.
vc.ru

#новость #ведомости

Татьяна Боброва
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alex twit

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А че за Иван? Хоть бы выжимку с компромат. ру дали 

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Nikolay Kapustin

alex
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