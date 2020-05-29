«Ведомости» сменили владельца: издание купили основатель «ФедералПресс» и издатель газеты «Версия»
Материал редакции
Владельцем газеты стала компания «Саппорт».
Продажа газеты «Ведомости» состоялась: теперь АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты) принадлежит АО «Саппорт». Об этом гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров рассказал «Медузе» и РБК.
О завершении сделки в ближайшие дни 28 мая со ссылкой на источники писали сами «Ведомости». По словам собеседников издания, «Саппорт» контролируют глава «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.
В «ФедералПресс» сообщили РБК, что сотрудникам медиахолдинга уже объявили о покупке Ереминым «Ведомостей». Константин Зятьков сообщил «Коммерсанту», что новые собственники планируют выступить с официальным заявлением 1 июня.
До этого газета принадлежала «Аркан инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура.
О предстоящей сделке стало известно в марте 2020 года: тогда покупателями издания называли Зятькова и управляющего директора Arbat Capital Алексея Голубовича. Однако последний вышел из сделки.
alex twit
А че за Иван? Хоть бы выжимку с компромат. ру дали
Nikolay Kapustinalex
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