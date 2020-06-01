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Галина Мубаракшина
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Онлайн-кинотеатр ivi впервые привлёк кредит — 3,7 млрд рублей от «Альфа-банка» Материал редакции

До этого компания развивалась на деньги акционеров.

2 комментария
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Российский онлайн-кинотеатр ivi получил кредит в размере 3,7 млрд рублей от «Альфа-банка», передают «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса. Информацию газете подтвердил руководитель дирекции по работе с корпоративными клиентами «Альфа-банка» Денис Кутасов.

Сервис оформил заём на шесть лет под залог акций. Банк получил опцион на выкуп 2,5% акций по заранее оговорённой цене, уточняет издание. «Альфа-банк» и ivi называют привлечённый кредит венчурным. Размер заложенного пакета, кредитную ставку и оценку акций для опциона стороны не раскрыли.

Сумма кредита превышает половину годовой выручки сервиса в 2019 году, которая составила 6,1 млрд рублей, пишет газета. До сделки с «Альфа-банком» онлайн-кинотеатр развивался только на средства акционеров, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса. Сейчас ivi операционно убыточен, но в ближайшие несколько лет компания планирует стать рентабельной.

В июне 2019 года в ivi инвестировали около $40 млн РФПИ, Baring Vostok и другие компании. Согласно открытым источникам, всего акционеры вложили в сервис $250 млн, уточняют «Ведомости».

В 2018 году основатель ivi Олег Туманов говорил о планах компании выйти на биржу к 2020 году. В январе «Коммерсантъ» сообщал, что видеосервис планирует IPO до конца года. Сам Туманов в беседе с газетой отказался обсуждать планы.

#новость #ivi

Галина Мубаракшина
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Сергей Сергеевич

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Куда ни копни - денег заработать не могут.

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Kelerius

Сергей
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А банки могут. Им и делать ничего не надо. Раздал деньги - обратно получил с процентами или долю в бизнесе.
А если прогорел - так государство поможет!

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