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До этого компания развивалась на деньги акционеров.
Российский онлайн-кинотеатр ivi получил кредит в размере 3,7 млрд рублей от «Альфа-банка», передают «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса. Информацию газете подтвердил руководитель дирекции по работе с корпоративными клиентами «Альфа-банка» Денис Кутасов.
Сервис оформил заём на шесть лет под залог акций. Банк получил опцион на выкуп 2,5% акций по заранее оговорённой цене, уточняет издание. «Альфа-банк» и ivi называют привлечённый кредит венчурным. Размер заложенного пакета, кредитную ставку и оценку акций для опциона стороны не раскрыли.
Сумма кредита превышает половину годовой выручки сервиса в 2019 году, которая составила 6,1 млрд рублей, пишет газета. До сделки с «Альфа-банком» онлайн-кинотеатр развивался только на средства акционеров, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса. Сейчас ivi операционно убыточен, но в ближайшие несколько лет компания планирует стать рентабельной.
В июне 2019 года в ivi инвестировали около $40 млн РФПИ, Baring Vostok и другие компании. Согласно открытым источникам, всего акционеры вложили в сервис $250 млн, уточняют «Ведомости».
В 2018 году основатель ivi Олег Туманов говорил о планах компании выйти на биржу к 2020 году. В январе «Коммерсантъ» сообщал, что видеосервис планирует IPO до конца года. Сам Туманов в беседе с газетой отказался обсуждать планы.
Куда ни копни - денег заработать не могут.
Куча подводный камней в любой человеческой сфере, я вот тут баню себе делаю из бруса своими руками, вы не поверите, нюанс на нюансе в работе с деревом, но это ведь не значит, что постигнув плотницкое дело, я стану повелителем вселенной? А банки стали...
Денис, может уже своими ногами попробуешь?
Нее, в футбол у нас полстраны хорошо играет, большая конкуренция.
Вот всегда быстро мне отвечаешь
передают ранее принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева, а ныне некому Ивану «Ведомости»
Кредит под залог акций - не понятная схема. Если компания будет находится в положении, что не способна вернуть кредит, то зачем тогда нужны акции такой компании?
Это все верно для ситуации сферического коня в вакууме. Но на грешной земле важны нюансы. Нюансы здесь таковы, что владелец альфы совладелец РФ, который способен прогнуть рынок под ivi, когда его акции окажутся в его кармане. Фридман в плюсе по любому, либо заработает на конских процента, либо получит актив под который прогнет рынок, если потребуется.
Вот здесь Денис пожалуй и согласится можно, в отличие от твоих оперативно-розыскных мероприятий в сторону одного Туркмена или кто он там..
Этот туркмен, он же узбек посильнее Фридмана будет, так как Путиным выращен с газпромовского младенчества, он же как любимый дитя.
Здесь не соглашусь. У Фридмана есть какие- то серьезные связи. Потому как он легко проходит спустя времена без потерь можно сделать выводы о некоем "везении". Мало того, еще и кто-то обеспечил ему свободный выход капиталов за границу. Вдогонку его компания, возвращающая долги, не смогла бы работать без поддержки на высоком уровне.
А теперь представьте, что Фридман и другие совладельцы РФ и есть самый верх, выше только звезды и проклятый госдеп, а Путин официант, пусть и зажравшийся, которого так просто не снимешь, так как большинство совладельцев он устраивает, сохраняет статус кво.
ну тогда как может быть узбек более влиятельный, если по твоему комментарию он прикормыш официанта? Я про это
Не очень понятно, как именно они могут прогнуть рынок? Вроде собственно контента у них нет, а сервис как запустился, так и не развивается ни в какую сторону.
Для того, чтобы рынок прогибать часто вообще ничего не нужно, важны только ресурсы или ситуация с изоляцией само и не само вас ничему не научила?
Совладелец РФ может легко пробить запрет конкурентов в целях борьбы с терроризмом, с порнографией, америкой, коронавирусом или еще как.
Зато будущее владельца кинопоиска туманно, завтра умрет Волож и что с Яндексом будет? Растащат же.
По секрету, половина верхушки из альфы бабки изначально там уже альфы крутились, так что по сути это перекладывание денег из одного кармана в другой. Причем неплохая мойка могла бы из иви получится.
там раньше хоть что-то можно было еще бесплатно посмотреть,а сейчас практически все тольео за деньги, плюс еще там и отмывают
Вполне понятная. А компании все равно останутся активы, которые кредитор может использовать/перепродать
Сейчас ivi операционно убыточен, но в ближайшие несколько лет компания планирует стать рентабельной.
10 лет байке, а до сих пор работает.
Ну может быть купят на это хоть какой-нибудь сериал с рейтингом выше 3. ТБВ в переводе Куража не предлагать )
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