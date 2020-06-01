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Галина Мубаракшина
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Онлайн-кинотеатр ivi впервые взял кредит — 3,7 млрд рублей от «Альфа-банка» Материал редакции

До этого компания развивалась на деньги акционеров.

28 комментариев
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Российский онлайн-кинотеатр ivi получил кредит в размере 3,7 млрд рублей от «Альфа-банка», передают «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса. Информацию газете подтвердил руководитель дирекции по работе с корпоративными клиентами «Альфа-банка» Денис Кутасов.

Сервис оформил заём на шесть лет под залог акций. Банк получил опцион на выкуп 2,5% акций по заранее оговорённой цене, уточняет издание. «Альфа-банк» и ivi называют привлечённый кредит венчурным. Размер заложенного пакета, кредитную ставку и оценку акций для опциона стороны не раскрыли.

Сумма кредита превышает половину годовой выручки сервиса в 2019 году, которая составила 6,1 млрд рублей, пишет газета. До сделки с «Альфа-банком» онлайн-кинотеатр развивался только на средства акционеров, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса. Сейчас ivi операционно убыточен, но в ближайшие несколько лет компания планирует стать рентабельной.

В июне 2019 года в ivi инвестировали около $40 млн РФПИ, Baring Vostok и другие компании. Согласно открытым источникам, всего акционеры вложили в сервис $250 млн, уточняют «Ведомости».

В 2018 году основатель ivi Олег Туманов говорил о планах компании выйти на биржу к 2020 году. В январе «Коммерсантъ» сообщал, что видеосервис планирует IPO до конца года. Сам Туманов в беседе с газетой отказался обсуждать планы.

#новость #ivi

Галина Мубаракшина
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28 комментариев
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Сергей Сергеевич

10

Куда ни копни - денег заработать не могут.

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Kelerius

Сергей
8

А банки могут. Им и делать ничего не надо. Раздал деньги - обратно получил с процентами или долю в бизнесе.
А если прогорел - так государство поможет!

Ответить

Alex Cox

Kelerius
4

Ага, золотой конек. Подумаешь 30% кредитов просрочено, а рубль обесценивается быстрыми темпами. То что вы дали в кредит сегодня, через 5 лет на 15-40% дешевле уже ценность имеет. Куча подводных камней.

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Денис Демидов

Alex
10

Куча подводный камней в любой человеческой сфере, я вот тут баню себе делаю из бруса своими руками, вы не поверите, нюанс на нюансе в работе с деревом, но это ведь не значит, что постигнув плотницкое дело, я стану повелителем вселенной? А банки стали...

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Николай Черных

Денис
0

Денис, может уже своими ногами попробуешь?

Ответить

Денис Демидов

Николай
5

Нее, в футбол у нас полстраны хорошо играет, большая конкуренция.

Ответить

Николай Черных

Денис
0

Вот всегда быстро мне отвечаешь

Ответить

Денис Демидов

Николай
2

Я всем быстро отвечаю если на vc сижу

Ответить

alex twit

2

 передают ранее принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева, а ныне некому Ивану «Ведомости» 

Ответить

Ivano Digital

0

Кредит под залог акций - не понятная схема. Если компания будет находится в положении, что не способна вернуть кредит, то зачем тогда нужны акции такой компании?

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Денис Демидов

Ivano
3

Это все верно для ситуации сферического коня в вакууме. Но на грешной земле важны нюансы. Нюансы здесь таковы, что владелец альфы совладелец РФ, который способен прогнуть рынок под ivi, когда его акции окажутся в его кармане. Фридман в плюсе по любому, либо заработает на конских процента, либо получит актив под который прогнет рынок, если потребуется.

Ответить

Николай Черных

Денис
2

Вот здесь Денис пожалуй и согласится можно, в отличие от твоих оперативно-розыскных мероприятий в сторону одного Туркмена или кто он там..

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Денис Демидов

Николай
0

Этот туркмен, он же узбек посильнее Фридмана будет, так как Путиным выращен с газпромовского младенчества, он же как любимый дитя.

Ответить

Nick Chernykh

Денис
2

Здесь не соглашусь. У Фридмана есть какие- то серьезные связи. Потому как он легко проходит спустя времена без потерь можно сделать выводы о некоем "везении". Мало того, еще и кто-то обеспечил ему свободный выход капиталов за границу. Вдогонку его компания, возвращающая долги, не смогла бы работать без поддержки на высоком уровне. 

Ответить

Денис Демидов

Nick
0

А теперь представьте, что Фридман и другие совладельцы РФ и есть самый верх, выше только звезды и проклятый госдеп, а Путин официант, пусть и зажравшийся, которого так просто не снимешь, так как большинство совладельцев он устраивает, сохраняет статус кво.

Ответить

Nick Chernykh

Денис
0

ну тогда как может быть узбек более влиятельный, если по твоему комментарию он прикормыш официанта? Я про это

Ответить

Ivano Digital

Денис
0

Не очень понятно, как именно они могут прогнуть рынок?  Вроде собственно контента у них нет, а сервис как запустился, так и не развивается ни в какую сторону.

Ответить

Николай Черных

Ivano
2

Для того, чтобы рынок прогибать часто вообще ничего не нужно, важны только ресурсы или ситуация с изоляцией само и не само вас ничему не научила?

Ответить

Денис Демидов

Ivano
1

Совладелец РФ может легко пробить запрет конкурентов в целях борьбы с терроризмом, с порнографией, америкой, коронавирусом или еще как.

Ответить

Kelerius

Денис
2

По мне,так кинопоиск лучше)) Удобнее, что ли. Одна подписка на все, почти как в Амазон Прайм.

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
2

Зато будущее владельца кинопоиска туманно, завтра умрет Волож и что с Яндексом будет? Растащат же. 

Ответить

Александр Прилипко

Ivano
0

По секрету, половина верхушки из альфы бабки изначально там уже альфы крутились, так что по сути это перекладывание денег из одного кармана в другой. Причем неплохая мойка могла бы из иви получится.

Ответить

Вадим Клюев

Александр
0

там раньше хоть что-то можно было еще бесплатно посмотреть,а  сейчас практически все тольео за деньги, плюс еще там и отмывают

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Nikita Ilevskii

Ivano
0

Вполне понятная. А компании все равно останутся активы, которые кредитор может использовать/перепродать 

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Вася Пражкин

Nikita
0

Какие активы у онлайн-кинотеатра, который сам ничего не производит?

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Вася Пражкин

0

 Сейчас ivi операционно убыточен, но в ближайшие несколько лет компания планирует стать рентабельной.

10 лет байке, а до сих пор работает.

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Даниил Орел

0

Ну может быть купят на это хоть какой-нибудь сериал с рейтингом выше 3. ТБВ в переводе Куража не предлагать )

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From Siberia to London

0

Как он может стать прибыльным, если есть Рутрекер?

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