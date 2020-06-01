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Медиа
Лиана Липанова
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Okko запустил подписку Paramount+ в России с шоу и фильмами Nickelodeon, Paramount Comedy и других Материал редакции

До этого американская медиакомпания ViacomCBS развивала в России только тематические каналы.

  • Онлайн-кинотеатр Okko с 1 июня запустил подписку Paramount+ на шоу и фильмы брендов американского медиаконгломерата ViacomCBS, сообщил vc.ru представитель сервиса.
  • До этого в России контент ViacomCBS был представлен только тематическими каналами — MTV, Nickelodeon и Paramount Comedy.
  • В частности, в Okko появятся шоу брендов Nickelodeon, Nick Jr., Paramount Pictures и MTV, а также состоятся премьеры в России брендов Channel 5 и Comedy Central.
  • Коллекция доступна в Okko отдельной подпиской за 199 рублей в месяц первые три месяца, а затем за 299 рублей. Кроме того, Paramount+ доступен в пакетах подписок «Оптимум» за 399 рублей и «Премиум» за 799 рублей в месяц.
  • Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.
  • Стриминговый сервис Paramount+ представлен в 20 странах, указывают «Ведомости».

#новость #okko

Лиана Липанова
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