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Медиа
Галина Мубаракшина
477

Rambler начал выпускать собственные подкасты Материал редакции

Сейчас пользователи смогут послушать новости и гороскопы.

  • Сайт Rambler.ru начал выпускать подкасты. Об этом vc.ru рассказали в Rambler Group.
  • Сейчас у компании два проекта. Первый — ежедневный новостной подкаст «Рамблер, какие новости?», которые будет вести журналист радиостанций «Европа плюс» и «Ретро FM» Никита Нелюбин.
  • Второй подкаст — «Слушай Рамблер» с разной информацией с сайта. Сейчас пользователи могут послушать астропрогнозы на неделю от «Рамблер.Гороскопов».
  • Подкасты будут публиковаться в новостном разделе сайта и также будут загружены в «Яндекс.Музыку», «ВКонтакте», Apple Podcasts, Google Podcasts и другие сервисы.
  • Объём инвестиций в проект компания не раскрыла. Сайт планирует расширять тематику и форматы выпусков, но партнёрские проекты пока не планирует.
Исследование: интерес к подкастам среди…
Чаще всего слушатели обсуждают подкасты Джо Рогана, «Медузы» и Arzamas.
vc.ru

#новость #rambler #подкасты

Галина Мубаракшина
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3
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13 комментариев
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TL

16

Очково слушать их подкаст, заведут уголовное дело за хищение интеллектуальной собственности

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Ivano Digital

6

«Слушай Рамблер» тема выпуска "Как просрать рынок!".

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Vladimir Medvedev

5

Гороскопы. Ну вот да, для рамблера это прям целевой продукт.

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Hecatecoin

Vladimir
0

когда то были ... в далекие нулевые...

Ответить

Антон

3

Очередная шняга 

Ответить

Bender Rodriguez

2

ну начал и начал

Ответить

Vladyslav Bilyk

2

Рамблер еще жив?

Ответить

Hecatecoin

1

Лучше бы сервис R0 вернули бы.

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Hecatecoin
0

вот кстати, да

Ответить

Hecatecoin

Vyacheslav
0

Приятно, что есть еще люди кто его помнят. Не каких баннеров, и прочей херни. Все удобно и по делу.

Ответить

Mykola Petiukh

Hecatecoin
1

Держи: https://ya.ru/

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alex twit

0

Очень интересно (нет)

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Mykola Petiukh

0

Список неполный.
Как минимум нет «Как насрать себе на спину?»

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