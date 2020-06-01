Сейчас пользователи смогут послушать новости и гороскопы.
- Сайт Rambler.ru начал выпускать подкасты. Об этом vc.ru рассказали в Rambler Group.
- Сейчас у компании два проекта. Первый — ежедневный новостной подкаст «Рамблер, какие новости?», которые будет вести журналист радиостанций «Европа плюс» и «Ретро FM» Никита Нелюбин.
- Второй подкаст — «Слушай Рамблер» с разной информацией с сайта. Сейчас пользователи могут послушать астропрогнозы на неделю от «Рамблер.Гороскопов».
- Подкасты будут публиковаться в новостном разделе сайта и также будут загружены в «Яндекс.Музыку», «ВКонтакте», Apple Podcasts, Google Podcasts и другие сервисы.
- Объём инвестиций в проект компания не раскрыла. Сайт планирует расширять тематику и форматы выпусков, но партнёрские проекты пока не планирует.
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TL
Очково слушать их подкаст, заведут уголовное дело за хищение интеллектуальной собственности
Ivano Digital
«Слушай Рамблер» тема выпуска "Как просрать рынок!".
Vladimir Medvedev
Гороскопы. Ну вот да, для рамблера это прям целевой продукт.
HecatecoinVladimir
когда то были ... в далекие нулевые...
Антон
Очередная шняга
Bender Rodriguez
ну начал и начал
Vladyslav Bilyk
Рамблер еще жив?
Hecatecoin
Лучше бы сервис R0 вернули бы.
Vyacheslav AnzhiganovHecatecoin
вот кстати, да
HecatecoinVyacheslav
Приятно, что есть еще люди кто его помнят. Не каких баннеров, и прочей херни. Все удобно и по делу.
Mykola PetiukhHecatecoin
Держи: https://ya.ru/
alex twit
Очень интересно (нет)
Mykola Petiukh
Список неполный.
Как минимум нет «Как насрать себе на спину?»