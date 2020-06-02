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Лиана Липанова
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Онлайн-кинотеатр Megogo купил эксклюзивные права на показ игр НБА в России Материал редакции

Эксклюзивные права могли обойтись сервису в $2–3 млн в год, оценивает эксперт.

  • Онлайн-кинотеатр Megogo купил эксклюзивные права на дистрибуцию трансляций всех игр и контента НБА (Национальная баскетбольная ассоциация, мужская профессиональная лига Северной Америки) в России на всех площадках и возможность сублицензирования. Об этом vc.ru сообщил представитель сервиса.
  • Сумму сделки стороны не раскрывают. Эксклюзивные права будут действовать с нового сезона в ноябре 2020 года и до 2023 года. Megogo начнёт трансляцию игр лиги раньше — с возобновления сезона 2019/20. Однако последние игры этого сезона смогут показывать и другие вещатели по договорённости с НБА, объяснили в компании.
  • Сервис будет показывать игры в подписках «Максимальная» и «Премиальная», стоимость которых не изменится, уточнил представитель Megogo. «По условиям контракта мы также можем продавать права на трансляции телеканалам, но в ближайшей перспективе у нас нет таких планов»,— цитирует «Коммерсантъ» гендиректора Megogo Виктора Чеканова.
  • Так компания рассчитывает удвоить свою спортивную аудиторию. По собственным данным НБА, в России 3-4 млн баскетбольных болельщиков, ещё 10 млн периодически следят за важными событиями в этом спорте, пишет газета.
  • По оценке руководителя букмекера «Париматч СНГ» Дмитрия Сергеева, стоимость прав на показ НБА могла составить примерно $2–3 млн в год. Столько же Megogo может потратить на техническую подготовку трансляций, считает Сергеев.

#новость #megogo

Лиана Липанова
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6 комментариев
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Sergey Yevseev

1

Странно. Зачем, если есть League Pass.

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Влад Айнштейн

Sergey
0

Он стоит 10000 руб за сезон

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Sergey Yevseev

Влад
1

Я просто пытаюсь понять, кто будет платить за то, что можно итак купить уже давно. Те, кто смотрит нелегально, продолжат это делать. А те, кто покупает Лиг Пасс, останутся там. Ради чего покупать подписку у Мегого? Ради голоса какого-нибудь Матеранского?

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Влад Айнштейн

Sergey
1

Ну ты покупаешь не только нба. + если сохранят функционал умных трансляций то это круто. Мне кажется мегого дешевле стоит.

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Sergey Yevseev

Влад
0

Я в курсе. Третий сезон смотрю НБА в приложении. Ну и там можно купить только игры любимой команды. Уверен, это дешевле, чем подписка на Мегого. 

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B. B.

Влад
0

на команду стоит что-то около 2500 вроде бы

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