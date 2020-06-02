В Internet Archive назвали иск «разочаровывающим».
- Участники Ассоциации американских издателей (AAP) подали иск к некоммерческой организации Internet Archive из-за публикации отсканированных книг на сайтах Open Library и National Emergency Library.
- Истцы — четыре крупнейших книгоиздателя США, уточняет The Verge: Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, John Wiley & Sons и Penguin Random House.
- По данным ААР, Internet Archive отсканировала и выложила в открытый доступ около 1,3 млн печатных книг, включая новинки.
- ААР называет Internet Archive крупнейшим пиратским сайтом, указывая, что кроме бесплатного доступа у него мало общего с обычными библиотеками.
- Ежегодно Internet Archive отчитывается о многомиллионной выручке, лишая авторов и издательства возможности контролировать распространение собственных книг, утверждает ААР.
- Издательства потребовали уничтожить все незаконные копии книг и возместить причинённый им ущерб — исходя из количества допущенных нарушений либо выгоды, которую получили сайты.
- Проект Open Library запущен в 2006 году и позволяет обмениваться отсканированными книгами. National Emergency Library был создан в марте на фоне пандемии.
- В Internet Archive назвали иск «разочаровывающим».
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Георгий Беглорян
По данным ААР, Internet Archive отсканировала и выложила в открытый доступ около 1,3 млн печатных книг, включая новинки.
Да блять, сидели сука сами и сканировали чтобы на архиве выложить.
Владислав Егоров
Интернет-архив заслуживает огромного уважения за сохранение истории Интернета (то есть важной части истории человечества) для будущих поколений - вообще не знаю, что делал бы без этого ресурса.
Но с книгами он делал нечто очень странное - это было довольно откровенное пиратство. Они и игры старые хостят - при этом понятно, что никаких прав на эти игры у них нет. Очень надеюсь, что эта фигня (которую они проиграют, скорее всего) не помешает основной деятельности архива.
Serge Tikhonenko
Для книг есть pirate bay
Степан Сидоров
Истцы — педики
Игнат СмирновСтепан
Не факт. Но пидoры – точно!