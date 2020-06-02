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Галина Мубаракшина
640

Американские издатели обвинили создателя Internet Archive в нарушении авторских прав из-за публикации 1,3 млн копий книг Материал редакции

В Internet Archive назвали иск «разочаровывающим».

  • Участники Ассоциации американских издателей (AAP) подали иск к некоммерческой организации Internet Archive из-за публикации отсканированных книг на сайтах Open Library и National Emergency Library.
  • Истцы — четыре крупнейших книгоиздателя США, уточняет The Verge: Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, John Wiley & Sons и Penguin Random House.
  • По данным ААР, Internet Archive отсканировала и выложила в открытый доступ около 1,3 млн печатных книг, включая новинки.
  • ААР называет Internet Archive крупнейшим пиратским сайтом, указывая, что кроме бесплатного доступа у него мало общего с обычными библиотеками.
  • Ежегодно Internet Archive отчитывается о многомиллионной выручке, лишая авторов и издательства возможности контролировать распространение собственных книг, утверждает ААР.
  • Издательства потребовали уничтожить все незаконные копии книг и возместить причинённый им ущерб — исходя из количества допущенных нарушений либо выгоды, которую получили сайты.
  • Проект Open Library запущен в 2006 году и позволяет обмениваться отсканированными книгами. National Emergency Library был создан в марте на фоне пандемии.
  • В Internet Archive назвали иск «разочаровывающим».

#новость #пиратство

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Георгий Беглорян

7

По данным ААР, Internet Archive отсканировала и выложила в открытый доступ около 1,3 млн печатных книг, включая новинки.

Да блять, сидели сука сами и сканировали чтобы на архиве выложить. 

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Владислав Егоров

2

Интернет-архив заслуживает огромного уважения за сохранение истории Интернета (то есть важной части истории человечества) для будущих поколений - вообще не знаю, что делал бы без этого ресурса.

Но с книгами он делал нечто очень странное - это было довольно откровенное пиратство. Они и игры старые хостят - при этом понятно, что никаких прав на эти игры у них нет. Очень надеюсь, что эта фигня (которую они проиграют, скорее всего) не помешает основной деятельности архива.

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Serge Tikhonenko

1

Для книг есть pirate bay

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Степан Сидоров

0

Истцы — педики

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Игнат Смирнов

Степан
0

Не факт. Но пидoры – точно! 

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