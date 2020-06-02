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Татьяна Боброва
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«Приехать и остаться»: Rusbase собрал истории русскоязычных женщин в Кремниевой долине в ответ на фильм Юрия Дудя Материал редакции

Всего в проекте 30 историй.

21 комментарий
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Издание Rusbase выпустило проект Sillicon (W)alley, в котором собрало истории 30 женщин — основательниц компаний, инвесторов и других, — в разное время переехавших в Кремниевую долину. Издание опубликовало видеоролик о них и историю каждой отдельно.

Проект вышел спустя чуть больше месяца после фильма Юрия Дудя «Как устроена ИТ-столица мира» о русскоязычных резидентах Кремниевой долины. Среди его героев — директор по продуктам Google Андрей Дороничев, сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов и другие.

Часть зрителей упрекнула журналиста в одинаковых героях и ярком противопоставлении США и России. Основатель Telegram Павел Дуров после фильма раскритиковал жизнь в Долине, в частности, указав на высокие налоги, дороговизну разработки и другие проблемы.

#новость #кремниеваядолина

Татьяна Боброва
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21 комментарий
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Alexey Ivanov

15

Не буду смотреть. Во-первых надоело это деление... Ну попали почему-то к Дудю мужчины. Вряд ли это была его цель. Теперь прямо все дергаться начали, что же про женщин не показали? А что про мужчин-геев не показали? А что про мужчин, которых зовут Эдуард? А как-же трансгендеры? А женщины с детьми? Про них почему забыли, а?

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Кирилл Вечкасов

Alexey
0

А так же Вечкасова не включили в ролик ☹️

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Маркетплейс Главное

Кирилл
0

Это они зря!

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Иванка Сегодина

9

Интересно, сколько ещё будет продолжаться вся эта шумиха обиженных, которые не попали в легендарный ролик Дудя и теперь всеми силами пытаются хоть как-то запрыгнуть в уходящий поезд хайпа...

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vic buynoff

Иванка
2

легендарный )))))))) отличный троллинг Дудя, маладца

Ответить

Антон

2

Надоели уже обсасывать тему дудя и долины 

Ответить

Георгий Беглорян

Антон
–1

Думаю гости Русбайс смогут обсосать эту тему профессиональнее чем предыдущие. 

Ответить

Антон

Георгий
0

Продемонстрировали бы они свое мастерство. Могу им адрес сказать куда подъехать 

Ответить

Георгий Беглорян

Антон
–1

Любите старушек 

Ответить

Aleksandr Starcev

1

Нет, если бы не Дудь и его фильм без женщин, мы бы про этих женщин никогда не узнали. 

Ответить

Murat Oshroev

1

Спасибо Дудю, что обратил внимание на женщин-предпринимателей Кремниевой долине. Без него, конечно, никто бы не снял про них кино

Ответить

Yuriy Palchuk

0

Все Кремниевая, да Кремниевая. А что там по женщинам в Силиконовой долине, никто фильм не снял? =) 

Ответить

Шакиров Сергей

Yuriy
–2

думал что Силиконовая долина это и есть неверно переведенное "Silicon Valley", или я чет пропустил?

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Avramov Max

Шакиров
2

Silicon Valley - это Кремниевая долина. Перевод верный.

Ответить

Кирилл Макеев

Avramov
0

да ладно

Ответить

vic buynoff

Yuriy
0

Ты хотел узнать, сколько силикона в тамошних женщинах?

Ответить

Кирилл Макеев

Yuriy
0

фильмы снимают в этой долине

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_Valley#Adult_entertainment

Ответить

Антон

Yuriy
–1

Покажите пожалуйста всех женщин долины 

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Маркетплейс Главное

0

Как же мы жили без Дудя... Как же мир познавали...

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Сергей Михельсон

0

Касаемо женщин из видео, я так и не понял, чем конкретно они занимаются, у нас так же достаточно женщин режиссеров, венчурных инвесторов, операционных директоров, владелиц бизнеса и прочих руководителей. Да у нас даже женщины-пилоты есть, о чем вы!

Ребята и девчата, запомните одну простую вещь. Чтобы попасть в долину, нужно быть талантливым человеком, который меньше всего думает о деньгах, а горит наукой и инженерией. А также помнить о том, что если у вас в РФ зарплата 50к, то в долине она у вас будет такой же, ибо вы эту заплату получаете не из-за того, что тут мордор и диктатура, а из-за того, что вы сами по себе бесполезны или у вас нет опыта на более дорогую позицию. Сорян, если жопу поджег.

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Антон

Сергей
0

Муж, любовник дал денег. Тетки наняли умного инвестора. Дальше, как в сериале 

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