Всего в проекте 30 историй.

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Издание Rusbase выпустило проект Sillicon (W)alley, в котором собрало истории 30 женщин — основательниц компаний, инвесторов и других, — в разное время переехавших в Кремниевую долину. Издание опубликовало видеоролик о них и историю каждой отдельно.

Проект вышел спустя чуть больше месяца после фильма Юрия Дудя «Как устроена ИТ-столица мира» о русскоязычных резидентах Кремниевой долины. Среди его героев — директор по продуктам Google Андрей Дороничев, сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов и другие.