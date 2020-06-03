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Медиа
Галина Мубаракшина
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Основатель «Серебряного дождя» заявил о возможном закрытии или смене формата радиостанции из-за падения доходов Материал редакции

Для работы компании нужно 15 млн рублей в месяц — в мае она заработала только 600 тысяч.

  • Основатель радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий заявил, что она может прекратить работу из-за снижения доходов. «На 3 июня у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание», — рассказал он в эфире.
  • Радиостанция живёт за счёт рекламы, объём которой из-за кризиса резко снизился. Доходы в последние месяцы упали на 99%, из-за этого станции уже пришлось сократить около 30% персонала и закрыть ряд передач, рассказал «Коммерсанту» Савицкий.
  • Себестоимость радиостанции в месяц — около 15 млн рублей. В мае она заработала 600 тысяч рублей и стала накапливать долги.
  • Компания рассматривает два варианта развития событий. Первый — доработать до 4 июля, когда радиостанции исполнится 25 лет, и закрыть «Серебряный дождь», а вместо него открыть другую радиостанцию, где будет только музыка и новости. Расходы на её содержание будут ниже, около 5,8 млн рублей в месяц.
  • Второй вариант — сократить все расходы, в том числе за счёт вещания и сервисов, и «доползти» до осени. Савицкий рассчитывает, что к этому времени рекламный рынок начнёт восстанавливаться.

Мы не могли предположить, какова будет реальная глубина этого кризиса и насколько это надолго. Оказалось, что это очень надолго. Мы не могли предположить, какой ад будет с точки зрения рекламы.

Дмитрий Савицкий
основатель радиостанции «Серебряный дождь»

#новость #радио #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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34 комментария
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Arthur Niazyan

23

закрыть «Серебряный дождь», а вместо него открыть другую радиостанцию

Золотой дождь

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Влад Ижевский

Arthur
2

Первый и второй телеканалы этим уже занимаются.

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Арсен Саакян

Arthur
0
Ответить

Sergey Zend

17

Единственное приличное радио, где играет отличная музыка. Ооочень обидно это читать.

Ответить

Arthur Niazyan

Sergey
4

К счастью не единственное, но радиостанцию реально жаль. Пусть переждут бурю в онлайне и вернутся.

Ответить

un de

Arthur
1

А какое еще можете порекомендовать?

Ответить

Arthur Niazyan

un
0

На вкус и цвет все фломастеры разные, что нравится мне, не обязательно подойдёт Вам. Мне нравятся станции с классикой и со спокойной мелодичной музыкой. И такие, к счастью есть. Но тут тема конкретно про фин.проблемы СД.

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Алексис Второй

Arthur
1

В Челябинске есть такое радио, 100.0. Чем-то московские 104.7+102.1+100.1 напоминает, но местами приятнее. Ну и, разумеется, есть онлайн-трансляция: https://radio100fm.ru/

Ответить

Andreas Kraut

Sergey
1

"радио, где играет отличная музыка"
"РАДИО" "РАДИО" "РАДИО"!!!
щас точно 2020 год? 

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Dan Grigoryev

Andreas
2

на старых мафонах в гаражах полстраны слушает радио) да и в машинах тоже

Ответить

Sergey Zend

Andreas
0

А что? Я на даче включаю его на участке фоном, так как на удивление в 40 км от Москвы у нас там до сих пор еле работает 3г. Сильвер в этом плане радует как новинками, так и бессмертными хитами из разных эпох. Ну и в машине его иногда включаю когда ищу новую музыку (да да, на радио можно услышать всякое крутое)

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Sergei Timofeyev

Sergey
2

Relax-FM

Ответить

Миша Магадан

6

"Себестоимость радиостанции в месяц — около 15 млн рублей."
Любопытно посмотреть на постатейный состав.
А по теме - странно, что они (как и все остальные радиостанции) до сих пор живы.

Ответить

Sergei Timofeyev

Миша
0

Тут, скорее всего проблема со спонсорами. Любое радио вполне себе убыточно.

Ответить

Миша Магадан

Sergei
0

При всём уважении к дождю- а зачем кому-то спонсировать радио?

Ответить

Sergei Timofeyev

Миша
0

Это называется Меценатство

Ответить

Владимир Моденов

5

Ну блииииин, только не серебряный дождь!

Ответить

Vladimir Mirolubow

4

Ребятам надо в онлайн уходить по-быстрее и избавляться от расходов по лицензиям на частоты, которые съедают бОльшую часть расходов. Благо все мы дружим с онлайном :) 

Ответить

Alex V. Povar

Vladimir
0

Ну, кстати, у них даже приложение уже давно есть. Работает правда как-то через раз, но работает.

Ответить

Вася Пражкин

3

Надо переименоваться в "Бронзовый вождь" и продать Газпром Медиа.

Ответить

Александра Аболенина

2

Моё любимое радио.....

Ответить

Владислав Куликов

1

Хорошую вещь не надо рекламировать. За рекламу ненужного перестали платить чрезмерные деньги. Вот и ад.

Ответить

Владимир Чижевский

Владислав
0

> Хорошую вещь не надо рекламировать.

Трагическое заблуждение.

Ответить

Konstantin Mikhalev

1

Пусть запустят краудфандинг. Аудитория преданная, скинутся на трудные времена.

Ответить

REX

1

Будущее FM очевидно - смерть

Ответить

Антон

–8

Да и насрать. О людях никто не думает. Пусть сходит царю поцелует что-нибудь.

Ответить

Dmitry Ievlev

0

😢

Ответить

Dmitry Yuryevich

0

А у них планов создания проекта в сети небыло? Если честно я не очень понимаю, как они все живы до сих пор, не считая различные Газпром-медиа. Когда я хочу послушать музыку не из плейлиста - я просто открываю Replaio и меняю станцию в зависимости от жанра.

Ответить

Вася Пражкин

Dmitry
0

Так они в сети транслируют эфиры, на том же Youtube. У них проблема со дня основания - слишком маленькая аудитория. Отсюда - маленькие доходы и поиск спонсоров.

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Dmitry Yuryevich

Вася
0

Да много кто записи эфиров выкладывает на Ютуб. Речь же о том, чтобы создать полноценный проект, адаптированный под него. Тем более с такими тратами на станцию это можно было сделать довольно легко и давно.

Ответить

Vlad Eliseev

0

Просто не вписались в рынок (с)

Ответить

Миша Магадан

0

Не нашел с наскока - кто владелец радиостанции?

Ответить

Евгений Ларин

0

Откуда такие сумасшедшие расходы

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Валерий Никнейм

0

Я один не слушаю радио (любое) уже несколько лет? Пользуюсь стриминговыми сервисами.

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