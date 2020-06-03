Основатель «Серебряного дождя» заявил о возможном закрытии или смене формата радиостанции из-за падения доходов
Материал редакции
Для работы компании нужно 15 млн рублей в месяц — в мае она заработала только 600 тысяч.
Основатель радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий заявил, что она может прекратить работу из-за снижения доходов. «На 3 июня у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание», — рассказал он в эфире.
Радиостанция живёт за счёт рекламы, объём которой из-за кризиса резко снизился. Доходы в последние месяцы упали на 99%, из-за этого станции уже пришлось сократить около 30% персонала и закрыть ряд передач, рассказал «Коммерсанту» Савицкий.
Себестоимость радиостанции в месяц — около 15 млн рублей. В мае она заработала 600 тысяч рублей и стала накапливать долги.
Компания рассматривает два варианта развития событий. Первый — доработать до 4 июля, когда радиостанции исполнится 25 лет, и закрыть «Серебряный дождь», а вместо него открыть другую радиостанцию, где будет только музыка и новости. Расходы на её содержание будут ниже, около 5,8 млн рублей в месяц.
Второй вариант — сократить все расходы, в том числе за счёт вещания и сервисов, и «доползти» до осени. Савицкий рассчитывает, что к этому времени рекламный рынок начнёт восстанавливаться.
Arthur Niazyan
закрыть «Серебряный дождь», а вместо него открыть другую радиостанцию
Золотой дождь
Влад ИжевскийArthur
Первый и второй телеканалы этим уже занимаются.
Арсен СаакянArthur
Sergey Zend
Единственное приличное радио, где играет отличная музыка. Ооочень обидно это читать.
Arthur NiazyanSergey
К счастью не единственное, но радиостанцию реально жаль. Пусть переждут бурю в онлайне и вернутся.
un deArthur
А какое еще можете порекомендовать?
Arthur Niazyanun
На вкус и цвет все фломастеры разные, что нравится мне, не обязательно подойдёт Вам. Мне нравятся станции с классикой и со спокойной мелодичной музыкой. И такие, к счастью есть. Но тут тема конкретно про фин.проблемы СД.
Алексис ВторойArthur
В Челябинске есть такое радио, 100.0. Чем-то московские 104.7+102.1+100.1 напоминает, но местами приятнее. Ну и, разумеется, есть онлайн-трансляция: https://radio100fm.ru/
Andreas KrautSergey
"радио, где играет отличная музыка"
"РАДИО" "РАДИО" "РАДИО"!!!
щас точно 2020 год?
Dan GrigoryevAndreas
на старых мафонах в гаражах полстраны слушает радио) да и в машинах тоже
Sergey ZendAndreas
А что? Я на даче включаю его на участке фоном, так как на удивление в 40 км от Москвы у нас там до сих пор еле работает 3г. Сильвер в этом плане радует как новинками, так и бессмертными хитами из разных эпох. Ну и в машине его иногда включаю когда ищу новую музыку (да да, на радио можно услышать всякое крутое)
Sergei TimofeyevSergey
Relax-FM
Миша Магадан
"Себестоимость радиостанции в месяц — около 15 млн рублей."
Любопытно посмотреть на постатейный состав.
А по теме - странно, что они (как и все остальные радиостанции) до сих пор живы.
Sergei TimofeyevМиша
Тут, скорее всего проблема со спонсорами. Любое радио вполне себе убыточно.
Миша МагаданSergei
При всём уважении к дождю- а зачем кому-то спонсировать радио?
Sergei TimofeyevМиша
Это называется Меценатство
Владимир Моденов
Ну блииииин, только не серебряный дождь!
Vladimir Mirolubow
Ребятам надо в онлайн уходить по-быстрее и избавляться от расходов по лицензиям на частоты, которые съедают бОльшую часть расходов. Благо все мы дружим с онлайном :)
Alex V. PovarVladimir
Ну, кстати, у них даже приложение уже давно есть. Работает правда как-то через раз, но работает.
Вася Пражкин
Надо переименоваться в "Бронзовый вождь" и продать Газпром Медиа.
Александра Аболенина
Моё любимое радио.....
Владислав Куликов
Хорошую вещь не надо рекламировать. За рекламу ненужного перестали платить чрезмерные деньги. Вот и ад.
Владимир ЧижевскийВладислав
> Хорошую вещь не надо рекламировать.
Трагическое заблуждение.
Konstantin Mikhalev
Пусть запустят краудфандинг. Аудитория преданная, скинутся на трудные времена.
REX
Будущее FM очевидно - смерть
Антон
Да и насрать. О людях никто не думает. Пусть сходит царю поцелует что-нибудь.
Dmitry Ievlev
😢
Dmitry Yuryevich
А у них планов создания проекта в сети небыло? Если честно я не очень понимаю, как они все живы до сих пор, не считая различные Газпром-медиа. Когда я хочу послушать музыку не из плейлиста - я просто открываю Replaio и меняю станцию в зависимости от жанра.
Вася ПражкинDmitry
Так они в сети транслируют эфиры, на том же Youtube. У них проблема со дня основания - слишком маленькая аудитория. Отсюда - маленькие доходы и поиск спонсоров.
Dmitry YuryevichВася
Да много кто записи эфиров выкладывает на Ютуб. Речь же о том, чтобы создать полноценный проект, адаптированный под него. Тем более с такими тратами на станцию это можно было сделать довольно легко и давно.
Vlad Eliseev
Просто не вписались в рынок (с)
Миша Магадан
Не нашел с наскока - кто владелец радиостанции?
Евгений Ларин
Откуда такие сумасшедшие расходы
Валерий Никнейм
Я один не слушаю радио (любое) уже несколько лет? Пользуюсь стриминговыми сервисами.