К совместному просмотру можно подключать до 150 человек.

В закладки

Сервис для поиска и просмотра видео «Яндекс.Видео» добавил возможность совместного просмотра фильмов, сериалов и другого контента с отметкой «Смотрите с друзьями». Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Для совместного просмотра пользователь должен выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». Для совместного просмотра доступны все видео «Яндекс.Эфира» и часть каталога онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» по подписке или за отдельную плату, но искать видео нужно через «Яндекс.Видео».

«Яндекс»

Чтобы присоединиться к просмотру платных фильмов из «Кинопоиска» по ссылке, пользователь тоже должен иметь подписку на сервис.

К совместному просмотру можно подключать до 150 человек. На странице просмотра также появится общий чат. Организатор может останавливать или запускать видео для всех одновременно или предоставить доступ к управлению просмотром и другим пользователям.