Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
К совместному просмотру можно подключать до 150 человек.
Сервис для поиска и просмотра видео «Яндекс.Видео» добавил возможность совместного просмотра фильмов, сериалов и другого контента с отметкой «Смотрите с друзьями». Об этом vc.ru рассказал представитель компании.
Для совместного просмотра пользователь должен выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». Для совместного просмотра доступны все видео «Яндекс.Эфира» и часть каталога онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» по подписке или за отдельную плату, но искать видео нужно через «Яндекс.Видео».
Чтобы присоединиться к просмотру платных фильмов из «Кинопоиска» по ссылке, пользователь тоже должен иметь подписку на сервис.
К совместному просмотру можно подключать до 150 человек. На странице просмотра также появится общий чат. Организатор может останавливать или запускать видео для всех одновременно или предоставить доступ к управлению просмотром и другим пользователям.
За рубежом есть похожие сервисы Netflix Party и Scener для совместного просмотра Netflix, Metastream — для Netflix, Hulu, YouTube, Twitch и Crunchyroll, TwoSeven — для Netflix, Amazon Prime Video, HBO Now, YouTube и Vimeo.
Кинопоиск HD - рай для фанатов русских сериалов, я так понимаю. Сектанты должны собираться вместе, все правильно.
Я не смотрю русские сериалы, но я пользуюсь сервисом для просмотра фильмов (и тех же сериалов), наравне с Иви, Амедиатекой, Нетфликсом.
кинопоиск+амедикатека подписка тебе дает сериалы hbo и hulu по сути вместе с российскими для любителей))
Остановитесь! После вашего комментария акции яндекса просто рухнут! Ведь Антон не видит смысла в одном из их топовых сервисов 😲
Интересно, во что это трансформируется далее. У меня впечатление, что что-то должно быть интересное в будущем...
Поддерживаю. Перспективы огромные. Инвесторам тщательнее нужно изучать данное направление.
Комментарий удален
К совместному просмотру можно подключать до 150 человек.
Заметно интереснее было бы сделать публичный чат, в котором находятся все кто смотрит это же кинцо. Есть настроение, подключился: обсуждаешь, знакомишься.
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