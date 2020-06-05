Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Лиана Липанова
1085

«Яндекс» добавил функцию совместного просмотра «Кинопоиска» и «Эфира» Материал редакции

К совместному просмотру можно подключать до 150 человек.

14 комментариев
В закладки

Сервис для поиска и просмотра видео «Яндекс.Видео» добавил возможность совместного просмотра фильмов, сериалов и другого контента с отметкой «Смотрите с друзьями». Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Для совместного просмотра пользователь должен выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». Для совместного просмотра доступны все видео «Яндекс.Эфира» и часть каталога онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» по подписке или за отдельную плату, но искать видео нужно через «Яндекс.Видео».

«Яндекс»

Чтобы присоединиться к просмотру платных фильмов из «Кинопоиска» по ссылке, пользователь тоже должен иметь подписку на сервис.

К совместному просмотру можно подключать до 150 человек. На странице просмотра также появится общий чат. Организатор может останавливать или запускать видео для всех одновременно или предоставить доступ к управлению просмотром и другим пользователям.

За рубежом есть похожие сервисы Netflix Party и Scener для совместного просмотра Netflix, Metastream — для Netflix, Hulu, YouTube, Twitch и Crunchyroll, TwoSeven — для Netflix, Amazon Prime Video, HBO Now, YouTube и Vimeo.

#новость #яндекс

Лиана Липанова
+19 137
2
9
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 9, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 132141, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 05 Jun 2020 10:06:50 +0300", "is_special": false }
Менеджер конверсий
Экспорт конверсий из CRM в «Директ», Ads, «ВКонтакте», Facebook и не только
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антон

–13

Кинопоиск HD - рай для фанатов русских сериалов, я так понимаю. Сектанты должны собираться вместе, все правильно.

Ответить

Александр Ананьев

Антон
7

Я не смотрю русские сериалы, но я пользуюсь сервисом для просмотра фильмов (и тех же сериалов), наравне с Иви, Амедиатекой, Нетфликсом.

Ответить

Антон

Александр
1

Большинство не может себе позволить больше 1 сервиса. А кроме российских сериалов у кинопоиска нет преимуществ (они даже в рекламе на этом акцент делают). Очевидно, что иви или окко для русскоязычной аудитории значительно лучше (если ты не фанат русского киномотографа).

Ответить

Evgeny Ryabov

Антон
0

кинопоиск+амедикатека подписка тебе дает сериалы hbo и hulu по сути вместе с российскими для любителей)) 

Ответить

Антон

Evgeny
0

Зачем, если есть иви с амедиатекой? Я не вижу вообще смысла в Кинопоиске hd.

Ответить

Саша Гончар

Антон
0

Остановитесь! После вашего комментария акции яндекса просто рухнут! Ведь Антон не видит смысла в одном из их топовых сервисов 😲

Ответить

Ivan Drobyshev

Антон
1

Камон, а эти ребята куда?

Ответить

Александр Ананьев

2

Интересно, во что это трансформируется далее. У меня впечатление, что что-то должно быть интересное в будущем...

Ответить

Ivano Digital

Александр
0

Поддерживаю. Перспективы огромные. Инвесторам тщательнее нужно изучать данное направление.

Ответить

kei gelfer

Александр
0

В проблемы с правами

Ответить

Комментарий удален

alex twit

0

 Еще дзен туда впихните

Ответить

Anderson Silva

0

Почему такие ограничения? 

Ответить

Anton Ivanov

0

Plex тоже недавно такую фичу сделали

Ответить

Nikolay Werner

0

 К совместному просмотру можно подключать до 150 человек.

Заметно интереснее было бы сделать публичный чат, в котором находятся все кто смотрит это же кинцо. Есть настроение, подключился: обсуждаешь, знакомишься.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Как мы запустили и «забустили» акселерационную программу
Привет! Меня зовут Марина Поликарпова, в Яндекс.Облаке я развиваю программу Yandex Cloud Boost. Мы помогаем бизнесу соз…
0
Коворкинг «Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
Как сейчас работают коворкинги?
Кейс на основе Петербургского коворкинга «Ясная поляна»
1
InfoWatch
Подписан
Отписаться
Два типа ИБ-культуры. Как сориентироваться?
Среди корпоративных инфобезопасников давно существует негласное деление на два типа, которые отражают подход к безопасн…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Igor Kachura
за день
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

alex twit

Кредит под залог недвижимости…

Анатолий Степанов

Как я открыл роллердром с…

Саша Гончар

«Яндекс» добавил функцию…

Valentin G

«Почта России» стала брать…

Ivano Digital

Reuters: «Сбербанк» обсуждает…

SG

Wired: финтех-стартап Revolut…

CallMeBeardman !

Delivery Club объяснил жалобы…

Юрий Глотов

«Почта России» стала брать…

SG

Wired: финтех-стартап Revolut…

Максим Никитин

Telegram-канал «Расстрига…

Андрей Иванов

Delivery Club объяснил жалобы…

Павел Бурцев

Delivery Club объяснил жалобы…

Саша Гончар

Delivery Club объяснил жалобы…

Даня

Facebook начала помечать…

Soul Manioe

Wired: финтех-стартап Revolut…

Максим Никитин

Telegram-канал «Расстрига…

Alex Kuz

Кредит под залог недвижимости…

Михаил Горлов

«ВКонтакте» запустила похожий…

SG

Wired: финтех-стартап Revolut…

Евгений Мельников

Facebook начала помечать…