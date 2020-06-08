Прямой эфир
больше миллиона раз
Себестоимость радиостанции в месяц — около 15 млн рублей, говорил её основатель.
Радиостанция «Серебряный дождь», рекламные доходы которой резко упали из-за кризиса, 6 июня 2020 года запустила краудфандинговую кампанию. По данным на 13:15 мск 8 июня, ей удалось собрать свыше 7,5 млн рублей.
3 июня основатель «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий в прямом эфире рассказал, что радиостанция может закрыться или сменить формат из-за падения доходов.
По словам Савицкого, себестоимость радиостанции в месяц — около 15 млн рублей. В мае она заработала 600 тысяч рублей. «Серебряный дождь» уже сократил почти треть штата и отменил часть программ, пояснил Савицкий «Коммерсанту».
Дмитрий Савицкий также предположил, что вместо «Серебряного дождя» может запустить новое радио — без передач и с минимумом новостей. В июле 2020 года станции исполнится 25 лет.
Я вне политики:) но с точки зрения бизнеса - можно было бы еще открыть сбор пожертвований на закрытие станции;) и монетизировать еще и ее хейтеров:))
Радиолюбители, кто знает какой контент на этой радиостанции? Просто удивительно, что даже эту сумму собрали.
Начал слушать станцию месяц назад, как попалась рекомендация в ютубе
Нравится утреннее шоу «с приветом набутов»
Собственно касательно контента: обсуждают новости с разных сторон, нет однобокого мнения
Причём обсуждают без цензуры
А впрочем, послушайте 10-20 минут, поймёте
Ничеси стоимость содержания станции. Не порезать ли косты, не ужать ли пояса?
Если бы это была провинциальная музыкальная станция с парой диджеев то да, можно бы и раз в 100 косты порезать
Да хватит уже с дивана давать капитанские советы.
Что-то у вас большие затраты - сделайте меньше 🤷🏻♂️
🤦🏻♂️
Тут мог бы быть циничный комментарий, но я воздержался (наполовину, как видите) 😆
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