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компанию-создателя
До этого он 10 лет проработал в Okko.
Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий покинул ivi, проработав месяц — он был назначен исполнительным директором онлайн-кинотеатра в начале мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.
В ivi Гродецкий руководил операционной деятельностью и напрямую подчинялся гендиректору и основателю сервиса Олегу Туманову. Гродецкий решил покинуть компанию «несмотря на позитивный совместный опыт сотрудничества», уточнили в ivi.
Сам Гродецкий заявил изданию, что планирует «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов». Название компании он не раскрыл.
До ivi Гродецкий работал в Okko: он пришёл в компанию «Скартел» (бренд Yota) в 2009 году. В том же году основатели Yota Сергей Адоньев и Альберт Авдолян запустили Okko. Гродецкий стал руководителем отдела лицензирования контента в сервисе, в 2010 году — коммерческим директором, а в 2015 году — гендиректором. В марте 2020 года он ушёл из Okko.
Жил был на свете иван городецкий, в иви пришел, офигел не по деццццки. )
Опередил :) Только я бы написал: "в иви пришёл, бухал не по-детски"
Там ниже уже оригинал целиком выложили)
Им не привыкать — столько пользователей Ivi отваливаются после пробного периода
Щет, он же испортил свою трудовую!! Теперь его HR будет спрашивать мол чего ушел
Он может не указать это место работы в резюме и сказать, что был этот месяц в поиске)
Хахха точно.
Жил-был на свете Иван Городецкий
Бросила жена, он грустил не по-детски.
Пришел к колдунье, «А ну-ка наколдуй мне»
«Легко, мой хороший! Только хлопну в ладоши.
И жена вернется, от того отвернется,
И маленькая жизнь внутри нее оборвется».
Но вдруг налетели на ведьму тени,
Приведенья говорят «Не бывать преступленью!»
«Ну что же ты, что ты потупила взор?
Сдавайся, ведьма! Ночной дозор!»
II. И понял Иваха, что поступил плохо
И то, что развела его колдунья как лоха
Но сила Иного в антоновом взоре,
А значит, он будет работать в Дозоре.
Годы прошли, Городецкий не тужит:
Водочку глушит, с вампирами дружит.
Начальник хороший – мудрейший Гесер,
Был зам-министром U.S.S.R.
Но вот вызывают, нужно ехать скорее
Вампир-парикмахер с подружкой своею
В логово к себе заманили подростка,
Решили поужинать подлые просто.
Иваха успел, завязалась драка,
С огромным трудом, но все ж убил вурдалака,
Но ножницами был тяжело ранен в бою -
При смерти был, можно сказать, на краю.
Но добрый Гесер его вылечил быстро.
Еще бы! Абы кого не берут в зам-министры!
В wink уйдёт 100%
«развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов»
как у ТОПов легко, а если ты среднестатистический сотрудник, то являешься хреновым если проработал год или частом меняешь работу :)
У топов тоже самое.
Вот искал себе сотрудника, как относиться к человеку, который за 7 лет проработал в 11 местах и как оправдание, почему на последнем месте проработал всего три месяца, прозвучала фраза, что начальник был ленивый и ставил задачи некорректно.
Ну, может, он такое золото.
Или капризный, который прыгает с места на место из-за разницы в 5 тысяч.
"капризный ... прыгает ... из-за разницы в 5 тысяч"
Допустим, зарплата 100 000 руб. В таком случае сумма 5 000 руб. - всего лишь частичная индексация по инфляции. Если после одного года работы нет индексации по инфляции - можно "зуб дать", что индексации не будет и в следующем году. Следовательно, (как минимум) 5 000 * 12 = 60 000 руб. компания сворует из кармана сотрудника.
Я не спорю, что зп критично важна при устройстве на работу.
Но, вы, как работодатель, если видите в резюме что за 7 лет человек поскакал по 11 местам (и это только то, что он указан в резюме).
У вас разве не появится мысль, а зачем мне такой человек, который:
- готов сорваться с места работы, видимо, при малейшей выгоде в зп
- при устройстве на работу не оценивает трезво свои финансовые притязания, так как постоянно мечется
- проработает 3-7 месяцев, но кампания потратит на него ресурсы по вводу и выводу из должности
- скорее всего, не принесет ощутимой пользы, так как сам не будет болеть за продукт
- скорее всего, конфликтный
ну и т.п.
Все субъективно на личном опыте поиска сотрудника.
И еще миллион способов, как объяснить себе почему соискатель-урод
Да. Мой бизнес. Мой проект. Сотрудники должны решать задачи моего проекта за мои деньги. А не свои личные проблемы в рабочее время за мои деньги. Мне не нравится соискатель по моим формальным признакам, он не проходит мой скоринг. До свидания. Не вижу здесь каких-то проблем.
У соискателя своя система оценки работодателей.
Кроме "экономии" на индексации по инфляции, есть еще один способ. На испытательный срок (допустим, 3 месяца) отсутствие премии. "Схематоз" очень простой. Декларируется зарплата 100 000 руб. 50 000 руб. из них - премия. Таким образом, компания "экономит" 50 000 * 3 = 150 000 руб.
150 000 руб. компания сворует из кармана сотрудника. А потом - ах-ах, недостаточно высокий уровень лояльности!
Если вы устроились работать в 50 оклад + 50 премия и на собеседовании вам это сказали в лоб, вы согласились, подписали договор. То, в чем соль? Не нравится, не устраивайтесь так работать. Я за свой опыт ни разу так не работал и не нанимал так. Нужно же отдавать отчет себе, как работнику, о потенциальных рисках.
самые убогие интерфейсы на тв это окко и мегафон тв, постоянно охереваю
На андроид тв их юзал, такое убожество могли только специально создать хз
Теперь, я понял, почему подписка Mail.Ru называется «Комбо»
почему?
Туда входит подписка на видеосервисы — на выбор Okko или Мегафон ТВ. Комбо.
Окко? Иви? Это какая-то другая вселенная. Попутно замечаю, что все преимущества платных сервисов перед пираткой перестали быть ценностью. Вчера попробовал начать пользоваться Премьером ТНТ, при том что несколько месяцев назад я уже использовал его в ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ, но куча левых действий не позволила мне даже посмотреть бесплатный контент. Сначала попросили угадать гугл рекапчу, потом ввести имейл, потом еще что-то, но по итогу полицейского с рублевки не получилось посмотреть - сервис наглухо не хотел делать play. А про окко могу сказать, что юзал, но повторно юзать желания нет. И карту вводить тоже не хочу для тестового периода.
Ковид не щадит никого...🤡
Вот лишь бы сказать какую-нибудь фигню, а в тему или не в тему - не важно.
Юзаю себе преспокойно Бигфильм, и радуюсь этому. Хотя там только лицензионный контент остался в виде федеральных каналов, а лицензию на фильмы они продлять не стали. Зато работает и на эппл тв, и на маге, и на дюне, и даже на Roku, на смарт-тв, на десктопе под макос, и конечно дроид и ios. По мне лучшее что есть из полного формата - это Мегафон ТВ (ну такой он, да, но очень простая оплата с мегафон телефона, бо привязан), еще ИВИ, как ни странно, несмотря на то, что привет из 90-х, коллекция фильмов отличная просто. ТВзавр не пробовал. МТС ТВ не пробовал, как и билайн. Тускловато стало на рынке ОТТ: производители приставок так и не научились делать качественный выбор, отдав это направление на откуп производителям сервисов и приложений. По мне, это всегда было ошибкой. Главный контентмейкер должен быть именно продюсер коробки. Ютубчик рулит, очень простые действия. Вероятно когда-нить появится настоящий серьезный подход, но пока это вопрос авторских прав, и развитие тормозится тут. Технологии ведь уже давно дошли до качественно нового уровня, еще со времен A-HLS, VP-7 и первых HD-чипов для STB. Тогда это были огромные девайсы на виндовсе, покрытой собственными оболочками. Настоящие телекомпьютеры.
Просто в ОККО он уже все пересмотрел, а на Иви новинок пшик. А потом новый интересный сериал не там вышел. Представляете, сколько он за эти годы сэкономил на подписках и платном контенте? Лайфхак!
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