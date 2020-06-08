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Лиана Липанова
10 198

Бывший глава Okko Иван Гродецкий покинул должность исполнительного директора ivi спустя месяц работы Материал редакции

До этого он 10 лет проработал в Okko.

48 комментариев
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Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий покинул ivi, проработав месяц — он был назначен исполнительным директором онлайн-кинотеатра в начале мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.

В ivi Гродецкий руководил операционной деятельностью и напрямую подчинялся гендиректору и основателю сервиса Олегу Туманову. Гродецкий решил покинуть компанию «несмотря на позитивный совместный опыт сотрудничества», уточнили в ivi.

Сам Гродецкий заявил изданию, что планирует «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов». Название компании он не раскрыл.

До ivi Гродецкий работал в Okko: он пришёл в компанию «Скартел» (бренд Yota) в 2009 году. В том же году основатели Yota Сергей Адоньев и Альберт Авдолян запустили Okko. Гродецкий стал руководителем отдела лицензирования контента в сервисе, в 2010 году — коммерческим директором, а в 2015 году — гендиректором. В марте 2020 года он ушёл из Okko.

#новость #ivi #okko

Лиана Липанова
+19 527
12
12
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48 комментариев
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Andrew Simon

120

Жил был на свете иван городецкий, в иви пришел, офигел не по деццццки. )

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Sergei Timofeyev

Andrew
9

Опередил :) Только я бы написал: "в иви пришёл, бухал не по-детски"

Ответить

Andrew Simon

Sergei
0

Там ниже уже оригинал целиком выложили)

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrew
0

Вижу. Поржал. Вспомнил, так сказать, юность.

Ответить

Никита Хисматов

104

Уволился сразу, как только понял что первый месяц — за 1₽

Ответить

Ivan Smekalov

42

Им не привыкать — столько пользователей Ivi отваливаются после пробного периода

Ответить

Serzh-24

32

Испыталку не прошел

Ответить

Michael Shramko

27

Щет, он же испортил свою трудовую!! Теперь его HR будет спрашивать мол чего ушел

Ответить

Юля Субботина

Michael
8

Он может не указать это место работы в резюме и сказать, что был этот месяц в поиске)

Ответить

Michael Shramko

Юля
2

Хахха точно.

Ответить

Юля Субботина

Michael
12
Ответить

Юрий Белоножкин

Юля
0

Или отбельная трудовая, где Евросеть, Макдоналд...

Ответить

Slava Itprofi

Юля
0

по 33 статье))

Ответить

Valentin G

Michael
8

И кем он себя видит через пять лет!

Ответить

Влад Ижевский

12

Жил-был на свете Иван Городецкий
Бросила жена, он грустил не по-детски.
Пришел к колдунье, «А ну-ка наколдуй мне»
«Легко, мой хороший! Только хлопну в ладоши.
И жена вернется, от того отвернется,
И маленькая жизнь внутри нее оборвется».
Но вдруг налетели на ведьму тени,
Приведенья говорят «Не бывать преступленью!»
«Ну что же ты, что ты потупила взор?
Сдавайся, ведьма! Ночной дозор!»

II. И понял Иваха, что поступил плохо
И то, что развела его колдунья как лоха
Но сила Иного в антоновом взоре,
А значит, он будет работать в Дозоре.
Годы прошли, Городецкий не тужит:
Водочку глушит, с вампирами дружит.
Начальник хороший – мудрейший Гесер,
Был зам-министром U.S.S.R.

Но вот вызывают, нужно ехать скорее
Вампир-парикмахер с подружкой своею
В логово к себе заманили подростка,
Решили поужинать подлые просто.
Иваха успел, завязалась драка,
С огромным трудом, но все ж убил вурдалака,
Но ножницами был тяжело ранен в бою -
При смерти был, можно сказать, на краю.
Но добрый Гесер его вылечил быстро.
Еще бы! Абы кого не берут в зам-министры!

Ответить

Эдуард Богомаз

Влад
0

«С огромным трудом он зашубил вурдалака»

Ответить

Артур Ильяев

11

В wink уйдёт 100%

Ответить

Артур

Артур
0

В Movix от Дом.ру. В Пермь поедет.

Ответить

Dmitrii Pukhov

10

Кочует из кинотеатра в кинотеатр))

Ответить

Дмитрий Евсеев

9

Какая интересная новость. Дом два для бизнесменов?

Ответить

НечеловеческаяЛогика

5

  «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов»

как у ТОПов легко, а если ты среднестатистический сотрудник, то  являешься хреновым если проработал год или частом меняешь работу :)

Ответить

Abo Truk

НечеловеческаяЛ…
1

У топов тоже самое.
Вот искал себе сотрудника, как относиться к человеку, который за 7 лет проработал в 11 местах и как оправдание, почему на последнем месте проработал всего три месяца, прозвучала фраза, что начальник был ленивый и ставил задачи некорректно.
Ну, может, он такое золото.
Или капризный, который прыгает с места на место из-за разницы в 5 тысяч.

Ответить

Vl Al

Abo
2

"капризный ... прыгает ... из-за разницы в 5 тысяч"

Допустим, зарплата 100 000 руб. В таком случае сумма 5 000 руб. - всего лишь частичная индексация по инфляции. Если после одного года работы нет индексации по инфляции - можно "зуб дать", что индексации не будет и в следующем году. Следовательно, (как минимум) 5 000 * 12 = 60 000 руб. компания сворует из кармана сотрудника.

Ответить

Abo Truk

Vl
1

Я не спорю, что зп критично важна при устройстве на работу.
Но, вы, как работодатель, если видите в резюме что за 7 лет человек поскакал по 11 местам (и это только то, что он указан в резюме). 
У вас разве не появится мысль, а зачем мне такой человек, который:
- готов сорваться с места работы, видимо, при малейшей выгоде в зп
- при устройстве на работу не оценивает трезво свои финансовые притязания, так как постоянно мечется
- проработает 3-7 месяцев, но кампания потратит на него ресурсы по вводу и выводу из должности 
- скорее всего, не принесет ощутимой пользы, так как сам не будет болеть за продукт
- скорее всего, конфликтный
ну и т.п.

Все субъективно на личном опыте поиска сотрудника.

Ответить

Николай Черных

Abo
0

И еще миллион способов, как объяснить себе почему соискатель-урод

Ответить

Abo Truk

Николай
3

Да. Мой бизнес. Мой проект. Сотрудники должны решать задачи моего проекта за мои деньги. А не свои личные проблемы в рабочее время за мои деньги. Мне не нравится соискатель по моим формальным признакам, он не проходит мой скоринг. До свидания. Не вижу здесь каких-то проблем.

У соискателя своя система оценки работодателей.

Ответить

Николай Черных

Abo
1

Я же не спорю, отличный ответ чувак

Ответить

Vl Al

Abo
0

Кроме "экономии" на индексации по инфляции, есть еще один способ. На испытательный срок (допустим, 3 месяца) отсутствие премии. "Схематоз" очень простой. Декларируется зарплата 100 000 руб. 50 000 руб. из них - премия. Таким образом, компания "экономит" 50 000 * 3 = 150 000 руб. 

150 000 руб. компания сворует из кармана сотрудника. А потом - ах-ах, недостаточно высокий уровень лояльности!

Ответить

Abo Truk

Vl
1

Если вы устроились работать в 50 оклад + 50 премия и на собеседовании вам это сказали в лоб, вы согласились, подписали договор. То, в чем соль? Не нравится, не устраивайтесь так работать. Я за свой опыт ни разу так не работал и не нанимал так. Нужно же отдавать отчет себе, как работнику, о потенциальных рисках.

Ответить

Kelerius

Vl
0

Мелочный же вы)

Ответить

Marat STI

4

Может быть многоходовочка. Коммерческий шпионаж.

Ответить

Aleksey Bobkov

3

самые убогие интерфейсы на тв это окко и мегафон тв, постоянно охереваю

Ответить

Павел

Aleksey
2

Окко на Apple TV ещё и крашится по памяти стабильно, 20ый год вроде, а ситуация как до ARC. И, почему то вкладки «новинки» не хватает, на ведре есть, на iOS нет, магия. 

Ответить

Aleksey Bobkov

Павел
0

На андроид тв их юзал, такое убожество могли только специально создать хз

Ответить

Ivan Smekalov

Aleksey
0

Теперь, я понял, почему подписка Mail.Ru называется «Комбо»

Ответить

Aleksey Bobkov

Ivan
0

почему?

Ответить

Ivan Smekalov

Aleksey
0

Туда входит подписка на видеосервисы — на выбор Okko или Мегафон ТВ. Комбо.

Ответить

Sergey Redmi

3

Быстро его уволили

Ответить

Александр Торцев

3

Окко? Иви? Это какая-то другая вселенная. Попутно замечаю, что все преимущества платных сервисов перед пираткой перестали быть ценностью. Вчера попробовал начать пользоваться Премьером ТНТ, при том что несколько месяцев назад я уже использовал его в ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ, но куча левых действий не позволила мне даже посмотреть бесплатный контент. Сначала попросили угадать гугл рекапчу, потом ввести имейл, потом еще что-то, но по итогу полицейского с рублевки не получилось посмотреть - сервис наглухо не хотел делать play. А про окко могу сказать, что юзал, но повторно юзать желания нет. И карту вводить тоже не хочу для тестового периода. 

Ответить

Yosha

–7

Ковид не щадит никого...🤡

Ответить

Andrey Osipov

Yosha
5

Вот лишь бы сказать какую-нибудь фигню, а в тему или не в тему - не важно.

Ответить

Денис Кравцов

1

Не попёрло

Ответить

Алексей Долгих

1

Держись, Иван!

Ответить

Александр Торцев

0

Юзаю себе преспокойно Бигфильм, и радуюсь этому. Хотя там только лицензионный контент остался в виде федеральных каналов, а лицензию на фильмы они продлять не стали. Зато работает и на эппл тв, и на маге, и на дюне, и даже на Roku, на смарт-тв, на десктопе под макос, и конечно дроид и ios. По мне лучшее что есть из полного формата - это Мегафон ТВ (ну такой он, да, но очень простая оплата с мегафон телефона, бо привязан), еще ИВИ, как ни странно, несмотря на то, что привет из 90-х, коллекция фильмов отличная просто. ТВзавр не пробовал. МТС ТВ не пробовал, как и билайн. Тускловато стало на рынке ОТТ: производители приставок так и не научились делать качественный выбор, отдав это направление на откуп производителям сервисов и приложений. По мне, это всегда было ошибкой. Главный контентмейкер должен быть именно продюсер коробки. Ютубчик рулит, очень простые действия. Вероятно когда-нить появится настоящий серьезный подход, но пока это вопрос авторских прав, и развитие тормозится тут. Технологии ведь уже давно дошли до качественно нового уровня, еще со времен A-HLS, VP-7 и первых HD-чипов для STB. Тогда это были огромные девайсы на виндовсе, покрытой собственными оболочками. Настоящие телекомпьютеры. 

Ответить

Лунтик Небообразный

0

hdrezka всех победит

Ответить

Арнольд Валерьянович

0

Закончился бесплатный период

Ответить

Alexey Kuznetsov

0

А парашют золотой ему выплатили?

Ответить

Serge Ovchinnikov

0

Просто в ОККО он уже все пересмотрел, а на Иви новинок пшик. А потом новый интересный сериал не там вышел. Представляете, сколько он за эти годы сэкономил на подписках и платном контенте? Лайфхак!

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