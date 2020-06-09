«Кинопоиск», ivi, Start и Premier рассказали о росте бизнеса за время «карантина»
Материал редакции
Пик по просмотрам и новым подписчикам пришёлся на апрель, заявили в Start.
Во время массовой «самоизоляции» резко выросла популярность онлайн-сервисов. Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», ivi, Start и Premier рассказали Forbes Woman, как изменилась их аудитория на «карантине».
Premier
Количество визитов на сайт онлайн-кинотеатра с компьютеров и смартфонов выросло на 136% по отношению к цифрам с начала года до 15 марта, рассказала первый замдиректора «Газпром-Медиа» Светлана Баланова.
Среднесуточный охват активной аудитории — на 170%.
С середины марта до конца мая просмотры достигли почти 240 млн.
Количество регистраций увеличилось более чем в 3,2 раза.
Но благодаря новым привычкам потребителей «некоторый рост» может сохраниться, добавила Баланова.
ivi
С середины марта выросла смотрящая аудитория как в подписке, так и в рекламной модели, рассказали в ivi. Количество платных подписчиков в июню выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.
Сильно выросло дневное смотрение и глубина смотрения, утверждают в компании.
Start
Прирост аудитории сервиса Start с марта по май составил в среднем 400% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество платящих пользователей выросло на 200%.
На данный момент у сервиса более 1 млн платящих пользователей, рассказали в Start.
Пик по просмотрам и новым подписчикам пришёлся на апрель: по отношению к марту в апреле приток новых подписчиков увеличился на 60%, просмотры — на 30%.
В мае сервис зафиксировал «небольшое снижение активности».
«КиноПоиск»
По итогам марта количество смотрящих подписчиков «Кинопоиска» достигло 1,5 млн пользователей — в январе был 1 млн.
Влад Ижевский
Нелюблю ivi:
- Абсолютно непонятная подборка сериалов, а многих отличных популярных сериалов, как новых, так и старых, просто нет и выводится кнопка "сообщить о поступлении". Как будто нужно ждать, пока он появится у вас, чтобы его посмотреть. Жутко уёбищная подборка фильмов и сериалов и плохое решение сгладить это .
- Каждый раз при нажатии просмотра фильма на экране вместо фильма всплывает заглушка на все окно просмотра о том, какие ivi пиздатые и что вы с нами. Это на столько убого, мерзко и раздражительно, что я не представляю этого руководителя, что одобрил это решение и до сих пор не пофиксил. Это просто раздражает абсолютно любого человека. Я уже пришел к вам, заплатил, фильм хочу смотреть, а вы мне говорите о себе. Мерзость
- Преимущественно русский кинематограф из обзоров Жени БэдКомедиана на главной странице. Зашквар голимый.
Руслан НагаевВлад
плюс еще не везде есть 1080р
Александр БатуринВлад
++++ дерьмовый сервис просто
Danil Shaymurzin
Теперь вопрос в том, во сколько раз больше они заработали в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Viacheslav SemenchukDanil
+1
Sergei TimofeyevDanil
И сколько смогут удержать в будущем.
Aleksey BobkovDanil
а y2y им уже не так интересно показывать
Александр Батурин
все эти сервисы по сути просто "узаконенные" пиратские сайты!
На которых:
А) Ущербные подборки фильмов
б) Сервис отвратный новые фильмы появляются очень долго
В) старых фильмов просто не найти многих
Г) ЦЕНЫ сука цены! я просто молчу про цены! Это дикий ужас просто
Если на кинопоиске еще куда не шло около 120р то Иви совсем ахреревшие по 300 р что за новый фильм,что за 60 летней давности! Просто обрыгайло сплошное в конотеатр дешевле сходить!
Д) полно российского "гарбэджа" по типу сериалов засратых итд
Е) ты не покупаешь фильм ты береш его в аренду для просмотра! он НЕ ТВОЙ!
Я помню как один сервис (иви) шли войной на переводчиков с просто так мрази https://vc.ru/media/36174-idet-napravlennaya-travlya-nezavisimyh-perevodchikov ) хотя те предлагали им свои услуги как переводчиков ( а это топ переводчик рунета) нет они суют свои ГОВНЯНЫЕ дешевые переводы за 300р!
Да идут они лесом эти ОПГшные якобы "законные" сервисы
Я прям на 99% сомневаюсь что они там на 100% законны и все отчисляют правообладателям!
и да еще ни 1 сервис НАШ не подвинулся ни на йоту по удобству и комфорту
Да сраные фильтры для поиска сделать не могут даже ):))) за что им платить?
Александр Батурин
Если все пересядут на Легальные сервисы то где тогда рекламировать эти казино 777 1 икс бэты? :)))
Saucedo Puetz
Я думаю что лобби владельцев кинотеатров еще даст им по сусалам
Aleksandr Dubrovin
Сервисы для родителей (пенсионеров), подключу им, чтобы на пенсии на даче фильмы долго не искали. А так сомнительная хурма под видом Netflix'а