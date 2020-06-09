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Медиа
Лиана Липанова
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«Кинопоиск», ivi, Start и Premier рассказали о росте бизнеса за время «карантина» Материал редакции

Пик по просмотрам и новым подписчикам пришёлся на апрель, заявили в Start.

Во время массовой «самоизоляции» резко выросла популярность онлайн-сервисов. Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», ivi, Start и Premier рассказали Forbes Woman, как изменилась их аудитория на «карантине».

Premier

  • Количество визитов на сайт онлайн-кинотеатра с компьютеров и смартфонов выросло на 136% по отношению к цифрам с начала года до 15 марта, рассказала первый замдиректора «Газпром-Медиа» Светлана Баланова.
  • Среднесуточный охват активной аудитории — на 170%.
  • С середины марта до конца мая просмотры достигли почти 240 млн.
  • Количество регистраций увеличилось более чем в 3,2 раза.

С учётом того, что в настоящий момент мы фактически реализуем свою социальную миссию, говорить о позитивной динамике выручки по этому периоду нерелевантно.

Для нас очевидно, что текущее увеличение «бюджета времени» на медиа после отмены карантинных мер приведет к откату до уровней, близких к докризисным.

Светлана Баланова
первый замдиректора «Газпром-Медиа»

Но благодаря новым привычкам потребителей «некоторый рост» может сохраниться, добавила Баланова.

ivi

  • С середины марта выросла смотрящая аудитория как в подписке, так и в рекламной модели, рассказали в ivi. Количество платных подписчиков в июню выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.
  • Сильно выросло дневное смотрение и глубина смотрения, утверждают в компании.

Онлайн-бизнес отметил невероятный рост смотрения. Сейчас он немного снизился, но очевидно, что эти 2,5 месяца изменили потребление медиаконтента, способствовали привычке смотрения в интернете.

Мария Гречишникова
руководитель контентного направления ivi

Start

  • Прирост аудитории сервиса Start с марта по май составил в среднем 400% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество платящих пользователей выросло на 200%.
  • На данный момент у сервиса более 1 млн платящих пользователей, рассказали в Start.
  • Пик по просмотрам и новым подписчикам пришёлся на апрель: по отношению к марту в апреле приток новых подписчиков увеличился на 60%, просмотры — на 30%.
  • В мае сервис зафиксировал «небольшое снижение активности».

Рост мы наблюдали и до карантина, думаю, что это связано с выбранным нами курсом на создание и премьерный показ оригинальных проектов. Фактор самоизоляции тоже имеет место быть и влияет на цифры, но в меньшей степени.

Юлия Миндубаева
генеральный директор Start

«КиноПоиск»

  • По итогам марта количество смотрящих подписчиков «Кинопоиска» достигло 1,5 млн пользователей — в январе был 1 млн.

Сколько новых подписчиков продолжат смотреть фильмы на «КиноПоиск HD» после самоизоляции, мы поймем ближе к концу июня. Киноиндустрию, как и многие другие области, ждут перемены. В первую очередь — сокращение прокатного окна между показом в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

Ольга Филипук
директор по контенту медиасервисов «Яндекса»

#кинопоиск #онлайнкинотеатр #start #ivi #premier #новость

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Влад Ижевский

9

Нелюблю ivi:
- Абсолютно непонятная подборка сериалов, а многих отличных популярных сериалов, как новых, так и старых, просто нет и выводится кнопка "сообщить о поступлении". Как будто нужно ждать, пока он появится у вас, чтобы его посмотреть. Жутко уёбищная подборка фильмов и сериалов и плохое решение сгладить это .
- Каждый раз при нажатии просмотра фильма на экране вместо фильма всплывает заглушка на все окно просмотра о том, какие ivi пиздатые и что вы с нами. Это на столько убого, мерзко и раздражительно, что я не представляю этого руководителя, что одобрил это решение и до сих пор не пофиксил. Это просто раздражает абсолютно любого человека. Я уже пришел к вам, заплатил, фильм хочу смотреть, а вы мне говорите о себе. Мерзость
- Преимущественно русский кинематограф из обзоров Жени БэдКомедиана на главной странице. Зашквар голимый. 

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Руслан Нагаев

Влад
1

плюс еще не везде есть 1080р

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Александр Батурин

Влад
0

++++ дерьмовый сервис просто

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Danil Shaymurzin

6

Теперь вопрос в том, во сколько раз больше они заработали в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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Viacheslav Semenchuk

Danil
1

+1

Ответить

Sergei Timofeyev

Danil
1

И сколько смогут удержать в будущем. 

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Aleksey Bobkov

Danil
0

а y2y им уже не так интересно показывать

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Александр Батурин

–1

все эти сервисы по сути просто "узаконенные" пиратские сайты! 
На которых: 
А) Ущербные подборки фильмов
б) Сервис отвратный новые фильмы появляются очень долго
В) старых фильмов просто не найти многих
Г) ЦЕНЫ сука цены! я просто молчу про цены! Это дикий ужас просто
Если на кинопоиске еще куда не шло около 120р то Иви совсем ахреревшие по 300 р что за новый фильм,что за 60 летней давности! Просто обрыгайло сплошное в конотеатр дешевле сходить!
Д) полно российского "гарбэджа" по типу сериалов засратых итд
Е) ты не покупаешь фильм ты береш его в аренду для просмотра! он НЕ ТВОЙ! 

Я помню как один сервис (иви) шли войной на переводчиков с просто так мрази https://vc.ru/media/36174-idet-napravlennaya-travlya-nezavisimyh-perevodchikov ) хотя те предлагали им свои услуги как переводчиков ( а это топ переводчик рунета) нет они суют свои ГОВНЯНЫЕ дешевые переводы за 300р! 

Да идут они лесом эти ОПГшные якобы "законные" сервисы 
Я прям на 99% сомневаюсь что они там на 100% законны и все отчисляют правообладателям! 

и да еще ни 1 сервис НАШ не подвинулся ни на йоту по удобству и комфорту
Да сраные фильтры для поиска сделать не могут даже ):))) за что им платить?

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Александр Батурин

0

Если все пересядут на Легальные сервисы то где тогда рекламировать эти казино 777 1 икс бэты? :)))

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Saucedo Puetz

0

Я думаю что лобби владельцев кинотеатров еще даст им по сусалам

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Aleksandr Dubrovin

0

Сервисы для родителей (пенсионеров), подключу им, чтобы на пенсии на даче фильмы долго не искали. А так сомнительная хурма под видом Netflix'а

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