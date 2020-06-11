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Медиа
Татьяна Боброва
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«Ведомости»: бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий перейдёт на работу в Premier Материал редакции

В начале июня он покинул должность исполнительного директора ivi спустя месяц работы.

  • Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий переходит на работу в видеосервис Premier (входит в «Газпром-медиа»), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в двух других медиакомпаниях и трёх собеседников, близких к холдингу.
  • По словам трёх источников, Гродецкий станет гендиректором Premier. В «Газпром-медиа» и сам Гродецкий отказались от комментариев.
  • 8 июня Иван Гродецкий покинул видеосервис ivi, проработав месяц — он был назначен исполнительным директором компании в начале мая. Тогда топ-менеджер сказал, что планирует «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов».
  • Сейчас у Premier нет единого управляющего, отмечают «Ведомости». Однако это должно измениться по решению гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, говорят источники. По их словам, всё управление сервисом, помимо производства контента, будет закреплено за Гродецким. На уровне холдинга за Premier теперь будет отвечать первый заместитель Жарова Светлана Баланова, пишет газета.

#новость #premier

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Дмитрий Корнеев

3

Напоминает переход Сутормина в Зенит через Рубин...а что их точно объединяет так это Газпром...

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alex twit

2

Жил- был на свете Ваня Гродецкий 
Гендиром окко он грустил не по-детски

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Igor Shkarin

1

Почините, пожалуйста, на новом месте авторизацию. А то дичь какая-то.

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Вася Пражкин

1

Месяц там, месяц сям. Может он курьером подрабатывает? Или казачком засланным?

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Evgeni Nabokov

Вася
0

Топ-топ менеджер. 

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Михаил Синицын

0

Пожелаем Успеха на новом месте!!

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