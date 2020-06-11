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Медиа
Лиана Липанова
501

В Telegram появился новостной канал «42 секунды» — его ведёт искусственный интеллект Материал редакции

Система каждый день создаёт короткие новости из статей про ИТ-технологии и российский сегмент интернета.

  • В Telegram появился непубличный канал «42 секунды», который ведёт искусственный интеллект. Об этом сообщил директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» и автор Telegram-канала TechSparks Андрей Себрант.
  • Автоматическая система каждый день формирует выжимку из статей про ИТ-технологии и российский сегмент интернета, передаёт Себрант слова создателей. «При этом главное — эта выжимка никак не окрашена, она ровно такая как в самой статье, а значит нет никакого перекоса, только чистая информация», — добавили создатели. Кто именно создатель канала, Себрант не уточняет.
  • Один из создателей канала — Григорий Бакунов, директор по распространению технологий «Яндекса». Имена своих партнёров он не раскрывает.
  • Подписаться на «42 секунды» можно только через бота @fortytwo_Invite_bot. «Он тоже никак не окрашен, поэтому пустит не всех», — отметил Себрант.
  • Чтобы получить приглашение от бота, нужно представиться: написать свои имя и фамилию, должность и место работы, а также прикрепить ссылку на Facebook или LinkedIn. После этого бот принимает решение выдать приглашение или нет.

#новость

Лиана Липанова
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0
9 комментариев
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Александр

9

Чтобы получить приглашение от бота, нужно представиться: написать свои имя и фамилию, должность и место работы, а также прикрепить ссылку на Facebook или LinkedIn

Ишь чего удумали, в анонимном мессенджере базу пользователей собирать.
PS: продам инвайт-линки на канал. Дорого.

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A.A. Rayskiy

3

Олег ведёт?)

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33_rublya

3

Информация-то хоть настоящая или тоже сгенерирована?

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Иванка Сегодина

33_rublya
0

Лучшие выжимки из самых популярных статей Яндекс.Дзена! 
*дня 3 назад новость была, что в Яндекс переводчике сильно поправили в лучшую сторону произношение текста ИИ. Если к этим выжимкам прибавить озвучку голосом вождя, то вообще будет зачёт.   

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BearStrikesBack

Иванка
0

Какая-то рекурсия. Разве статьи в Дзене не нейросетки пишут? Там же бред какой-то регулярно.

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Mike Kosulin

1

:)

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BearStrikesBack

Mike
0

Как тут не вспомнить:

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Mike Kosulin

Mike
0

забавно, что null в ? превращают, вместо ""

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Герман Воронов

0

В телеге так казино и прочий скам пиарится, непубличностью и псевдоэлитарностью: "УДАЛЮ ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА! Бесплатный вход в SUPER VIP группу/канал/чат/что там еще!"

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