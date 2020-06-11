В Telegram появился новостной канал «42 секунды» — его ведёт искусственный интеллект
Материал редакции
Система каждый день создаёт короткие новости из статей про ИТ-технологии и российский сегмент интернета.
В Telegram появился непубличный канал «42 секунды», который ведёт искусственный интеллект. Об этом сообщил директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» и автор Telegram-канала TechSparks Андрей Себрант.
Автоматическая система каждый день формирует выжимку из статей про ИТ-технологии и российский сегмент интернета, передаёт Себрант слова создателей. «При этом главное — эта выжимка никак не окрашена, она ровно такая как в самой статье, а значит нет никакого перекоса, только чистая информация», — добавили создатели. Кто именно создатель канала, Себрант не уточняет.
Один из создателей канала — Григорий Бакунов, директор по распространению технологий «Яндекса». Имена своих партнёров он не раскрывает.
Подписаться на «42 секунды» можно только через бота @fortytwo_Invite_bot. «Он тоже никак не окрашен, поэтому пустит не всех», — отметил Себрант.
Чтобы получить приглашение от бота, нужно представиться: написать свои имя и фамилию, должность и место работы, а также прикрепить ссылку на Facebook или LinkedIn. После этого бот принимает решение выдать приглашение или нет.
Александр
Чтобы получить приглашение от бота, нужно представиться: написать свои имя и фамилию, должность и место работы, а также прикрепить ссылку на Facebook или LinkedIn
Ишь чего удумали, в анонимном мессенджере базу пользователей собирать.
PS: продам инвайт-линки на канал. Дорого.
A.A. Rayskiy
Олег ведёт?)
33_rublya
Информация-то хоть настоящая или тоже сгенерирована?
Иванка Сегодина33_rublya
Лучшие выжимки из самых популярных статей Яндекс.Дзена!
*дня 3 назад новость была, что в Яндекс переводчике сильно поправили в лучшую сторону произношение текста ИИ. Если к этим выжимкам прибавить озвучку голосом вождя, то вообще будет зачёт.
BearStrikesBackИванка
Какая-то рекурсия. Разве статьи в Дзене не нейросетки пишут? Там же бред какой-то регулярно.
Mike Kosulin
:)
BearStrikesBackMike
Как тут не вспомнить:
Mike KosulinMike
забавно, что null в ? превращают, вместо ""
Герман Воронов
В телеге так казино и прочий скам пиарится, непубличностью и псевдоэлитарностью: "УДАЛЮ ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА! Бесплатный вход в SUPER VIP группу/канал/чат/что там еще!"