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Таня Боброва
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Владелец Okko получил 100% оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп» Петра Макаренко

Сам Макаренко находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.

  • Владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин получил 100% оператора спортивных трансляций АО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. Об этом пишет РБК со ссылкой на Шишкина.
  • Сделка прошла по «рыночной цене», сумма не называется. В «Контур.Фокусе» пока изменений нет. Издание пишет, что до этого 99% «Телеспорт Груп» было у основавшего компанию Макаренко, ещё 1% — у Шишкина.
  • Доля перешла из-за подписанного ранее опциона, по которому Шишкин имел право в случае наступления определённых обстоятельств выкупить компанию, утверждает РБК. Сам Шишкин назвал реализацию права вынужденной мерой, чтобы обеспечить «стабильное функционирование» компании.
Действия Макаренко привели к потере «Телеспорт Груп» ряда прав на спортивные мероприятия. Реализовав право (на опцион) на заранее согласованных с Петром Макаренко условиях и став акционером «Телеспорт Груп», я хочу обеспечить сохранность оставшихся у компании прав на спортивные мероприятия, что потребует дополнительных вложений. Это позволит любителям спорта смотреть зрелищные спортивные трансляции в России.
Сергей Шишкин
  • Гендиректором в «Телеспорт Груп» останется Дмитрий Гладилов, который возглавляет компанию с 1 июля 2024 года. По данным «Контур.Фокуса», он сменил Макаренко, которого в апреле 2024-го суд отправил под домашний арест.
  • Макаренко обвиняется по ч.4 ст.159 УК — особо крупное мошенничество или совершённое в составе группы. По данным суда, оно связано с трансляцией спортивных мероприятий. По информации «Ъ», дело якобы связано с невозвратом «Сберу» кредита на 4,7 млрд рублей. В банке говорили, что ущерб по этому делу составляет 5,7 млрд рублей.
  • TeleSport называют крупнейшим в России оператором на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. В частности, ему принадлежат права на показ в России Олимпиады, чемпионата Европы по футболу 2028 года и других трансляций, пишет РБК. Компания — посредник: она покупает права на трансляции на российском рынке у спортивных организаций и продаёт их крупным ТВ-вещателям и онлайн-платформам, писало издание.

#новости

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5 комментариев
Вадим Д.

Краткий пересказ: Макаренко под арестом, Шишкин молодец.

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Сергей И

И где будут в итоге ЛЧ и Испанию показывать?

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Слегка Придурковатый

Кто-то что-то у кого-то отжал. Вникать в это у меня нет никакого желания.

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Альвар

А че РПЛ не скрепно показывать уже?

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Карина Герина

какие страсти в мире спортивных трансляций

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