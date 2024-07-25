Владелец Okko получил 100% оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп» Петра Макаренко

Действия Макаренко привели к потере «Телеспорт Груп» ряда прав на спортивные мероприятия. Реализовав право (на опцион) на заранее согласованных с Петром Макаренко условиях и став акционером «Телеспорт Груп», я хочу обеспечить сохранность оставшихся у компании прав на спортивные мероприятия, что потребует дополнительных вложений. Это позволит любителям спорта смотреть зрелищные спортивные трансляции в России.



Сергей Шишкин