Владелец Okko получил 100% оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп» Петра Макаренко

Действия Макаренко привели к потере «Телеспорт Груп» ряда прав на спортивные мероприятия. Реализовав право (на опцион) на заранее согласованных с Петром Макаренко условиях и став акционером «Телеспорт Груп», я хочу обеспечить сохранность оставшихся у компании прав на спортивные мероприятия, что потребует дополнительных вложений. Это позволит любителям спорта смотреть зрелищные спортивные трансляции в России.
Сергей Шишкин
Краткий пересказ: Макаренко под арестом, Шишкин молодец.
И где будут в итоге ЛЧ и Испанию показывать?
Кто-то что-то у кого-то отжал. Вникать в это у меня нет никакого желания.
А че РПЛ не скрепно показывать уже?
какие страсти в мире спортивных трансляций