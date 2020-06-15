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Медиа
Галина Мубаракшина
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«Ведомости»: генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн будет отвечать за создание контента в Premier Материал редакции

Он будет работать вместе с Иваном Гродецким, которого источники газеты называют новым гендиректором видеосервиса.

  • Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн станет генеральным продюсером видеосервиса Premier (входит в «Газпром-медиа»), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в других медиакомпаниях и холдинге.
  • Вайнштейн работает генеральным продюсером НТВ с декабря 2015 года. Он будет совмещать работу на телеканале с новой должностью в Premier, рассказали три источника издания.
  • Представитель «Газпром-медиа» и Тимур Вайнштейн отказались от комментариев газете.
  • Новый гендиректор «Газпром-медиа», экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров полностью меняет команду, предполагает издание. Гендиректором Premier может стать бывший глава Okko Иван Гродецкий. Он будет управлять сервисом, за исключением производства контента, пояснили источники газеты. На уровне холдинга за видеосервис будет отвечать заместитель Жарова — Светлана Баланова, сообщало издание.
  • 15 июня 2020 года совет директоров «Газпром-медиа» должен проголосовать за назначение Вайнштейна и Гродецкого, уточнили два источника «Ведомостей». Сейчас у Premier нет единого управляющего.
  • «Газпром-медиа» запустил онлайн-кинотеатр TNT-Premier (с августа 2019 года — Premier) в 2018 году. До июня 2019 года сервис эксклюзивно показывал только сериалы, затем начал и демонстрацию фильмов. В октябре Premier анонсировал собственное производство документального кино. В декабре 2019 года количество активных подписчиков сервиса составляло 1,3 млн.

#новость #газпроммедиа #premier

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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Alex B

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Artemy

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Не родственник?

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