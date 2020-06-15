Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Анфиса Воронина, на кандидатуре которой настаивала редакция, больше нужна для партнёрских проектов, пояснил новый собственник газеты.
Совет директоров «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, учредитель «Ведомостей») утвердил главным редактором газеты Андрея Шмарова, который с марта 2020 года занимает должность и. о. главреда. Об этом сообщил собственник издания Иван Еремин.
Редакция предлагала на эту должность Анфису Воронину, которая руководит редакцией партнерских проектов «Ведомости&». За Воронину проголосовали два из шести членов совета, за Андрея Шмарова — три.
Еремин объяснил, что Воронина больше нужна изданию в редакции партнёрских проектов, поскольку в ближайшее время «Ведомостям» предстоит «серьёзная работа по восстановлению тиражей, рекламных сборов, внедрению новых рекламных форматов и возможностей для клиента, по расширению пула рекламодателей в целом».
До 1 сентября 2020 года Шмаров должен будет доработать концепцию «Ведомостей», чтобы на её основе руководство могло обновить бизнес-план издания.
В основе развития газеты будет создание мультиплатформенного делового издания, с качественной аналитикой и эксклюзивной бизнес-информацией, отметил Еремин. При этом сохранится независимая редакционная политика, добавил он.
Первоочередными задачами Еремин назвал формирование штата корреспондентов и подготовку к возобновлению выхода бумажной газеты, который был остановлен из-за пандемии.
Хочу участвовать в разработке концепции.
Не хочу, чтобы Ведомости постигла участь Серебряного дождя
Блоги компаний
Показать еще