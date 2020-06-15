Анфиса Воронина, на кандидатуре которой настаивала редакция, больше нужна для партнёрских проектов, пояснил новый собственник газеты.

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Совет директоров «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, учредитель «Ведомостей») утвердил главным редактором газеты Андрея Шмарова, который с марта 2020 года занимает должность и. о. главреда. Об этом сообщил собственник издания Иван Еремин.

Редакция предлагала на эту должность Анфису Воронину, которая руководит редакцией партнерских проектов «Ведомости&». За Воронину проголосовали два из шести членов совета, за Андрея Шмарова — три.

Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса. В результате, совет директоров одобрил кандидатуру Андрея Шмарова на должность главного редактора газеты «Ведомости» и электронного периодического издания «Ведомости». Контракт с ним будет заключен на один год. Иван Еремин владелец «Ведомостей»

Еремин объяснил, что Воронина больше нужна изданию в редакции партнёрских проектов, поскольку в ближайшее время «Ведомостям» предстоит «серьёзная работа по восстановлению тиражей, рекламных сборов, внедрению новых рекламных форматов и возможностей для клиента, по расширению пула рекламодателей в целом».

До 1 сентября 2020 года Шмаров должен будет доработать концепцию «Ведомостей», чтобы на её основе руководство могло обновить бизнес-план издания.

В основе развития газеты будет создание мультиплатформенного делового издания, с качественной аналитикой и эксклюзивной бизнес-информацией, отметил Еремин. При этом сохранится независимая редакционная политика, добавил он.

Первоочередными задачами Еремин назвал формирование штата корреспондентов и подготовку к возобновлению выхода бумажной газеты, который был остановлен из-за пандемии.