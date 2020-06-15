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Медиа
Галина Мубаракшина
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Все пять заместителей главреда «Ведомостей» уволятся в знак протеста после назначения Андрея Шмарова главой редакции Материал редакции

За три месяца руководства Шмаров неоднократно нарушил установленные в «Ведомостях» редакционные нормы, отметили они.

  • Все заместители главного редактора «Ведомостей» уходят из издания в знак протеста против назначения на пост главреда Андрея Шмарова, сообщает газета.
  • Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян проработали в газете около 15 лет, Александр Губский трудился в «Ведомостях» с момента основания издания. Из газеты также уходит и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова.
  • За последние месяцы из «Ведомостей» ушли около 10 из более чем 90 журналистов, в том числе руководители трёх отделов. Все они говорили, что не хотят работать со Шмаровым, указывает издание.
  • Андрея Шмарова утвердил новый совет директоров «Бизнес Ньюс Медиа» — учредителя «Ведомостей». В марте 2020 года его назначили и.о. главного редактора.
  • Сотрудники издания настаивали на том, чтобы газету возглавила руководитель редакции партнёрских проектов «Ведомости&» Анфиса Воронина. Журналисты выступили против кандидатуры Шмарова из-за попытки изменить редполитику издания.
  • В конце марта «Ведомости» сменили владельца — им стал основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.


Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя. [...]

[Андрей Шмаров] руководил редакцией почти три месяца в статусе и.о. главного редактора и за это время успел неоднократно нарушить установленные в «Ведомостях» редакционные нормы и правила. [...]

Новый собственник сказал много правильных слов о приверженности стандартам «Ведомостей», но именно его решающий голос привёл к назначению главным редактором человека, на деле доказавшего несоответствие этим стандартам. Мы не считаем, что теперь эти принципы по-прежнему будут востребованы в «Ведомостях».

Из совместного заявления заместителей главного редактора газеты «Ведомости»

#новость #ведомости

Галина Мубаракшина
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31 комментарий
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@aivanov

27

Не знаю, много ли здесь подписчиков Ведомостей, но тем кто подписан рекомендую следующий способ поддержать издание: напишите на podpiska@vedomosti-ru заявление с просьбой вернуть деньги. Такого рода аргументы обычно даже самые упоротые гопники понимают.

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Yuri Ahmedov

@aivanov
0

"Они утверждают, что ключевые журналисты «Ведомостей» уже начинают увольняться. «Налицо острейший кризис доверия как внутри коллектива, который не хочет работать с чуждыми им новыми руководителями, так и вовне „Ведомостей“: читатели и рекламодатели поражены новыми назначениями, подписчики уже просят вернуть им деньги за подписку», — говорится в письме."

Что то не работает. У Роснефти хватит денег поддерживать их на плаву.

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meduza.io
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Andrei Bodakin

17

Наймет себе еще 10 заместителейи вообще нечего сам делать не будет. А вообще желаю журналистам с принципами найти себе достойное место для  работы, это сейчас большая редкость.

Ответить

Alex Marvell

Andrei
–5

Тогда уж место жительства ✈🚜
Нефиг тут ловить, вот просто нечего.

Ответить

Александр Св-Ко

Alex
0

Сначала сам свали, а потом свои глупые советы советуй. Кому нужен журналист в стране где другой язык? Работать жопоподтиральшиком у стариков?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Александр
1

Как мне кажется, тут намек на вторую медузу

Ответить

Василий Степанов

–23

Скатертью дорога.
Свято место пусто не бывает.

Ответить

Haswell

Василий
31

Шмаров, перелогиньтесь.

Ответить

Даниил Орел

9
Ответить

Рулон Обоев

Даниил
2

нет, насрать тут, к счастью, не всем

Ответить

Nikita Rogatov

Даниил
0

Самый лучший комент. Не понимаю вообще в чем проблема. 

Ответить

Ivan Egorov

Nikita
0

видимо, насрать не всем. Но большинству

Ответить

Syzygy

4

Интересно, а зачем вообще было покупать "Ведомости"? Издания - это в первую очередь коллектив и редакционная политика, и только потом бренд. То, что разрабатывала Mass Effect:Andromeda группа под название Bioware, не сделало игру хорошей.
С таким подходом "Ведомости" очень быстро превратятся в ещё одну никому не нужную газету, ценность которой равно нулю.

Ответить

Yuri Ahmedov

Syzygy
1

Чтобы Роснефть не обижали. 

Ответить

Сергей Щукин

Syzygy
0

Если ценность станет равна нулю - это будет рост для этой газетёнки 😆

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Syzygy
0

Потому что это убийство очередного брыкающегося СМИ. Вопрос не в деньгах.

Ответить

Mike Kosulin

4

Ждём новое медиа и книгу.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

3

Я был подписан на Ведомости. Теперь буду просить вернуть деньги и готов профинансировать журналистов. Может как-то им поможем сделать новое медиа?

Ответить

Nikita Rogatov

Stanislav
0

Подарим им частичку чести, совести и порядочности от всех нас?

Ответить

Алексей Лисовицкий

1

«Все пять заместителей главреда «Ведомостей» уволятся в знак протеста после назначения Андрея Шмарова главой редакции».

По данным независимых экспертов, это около 15% аудитории «Ведомостей». В редакции недоумевают, почему аудитория издания меньше, чем штат журналистов, и уже готовят открытое письмо президенту о помощи в печати газеты, которой моет окна 40% служанок членов правительства. 

Ответить

Georgy Vachnadze

1

Какая нам разница? Делать Вам нечего, раз Вы обсуждаете судьбу какой-то газетёнки. Все СМИ это метод влияния и политического лоббирования. Тот кто хоть чего-то стоит, запустит свой блог или влог, и будет популярен.

Ответить

Michael Bur

1

Подождите, не та ли эта газета «Ведомости», принадлежащей Демьяну Кудрявцеву???

Которую можно ненавидеть уже за упоминание её владельца каждый раз?

Ответить

Jim Brighthead

Michael
1

Полное название должно было быть: «Ведомости», принадлежащие Демьяну Кудрявцеву, который продаст их за недорого. Таки продал, кстати.

Ответить

Даниил Орел

Michael
1

Не Демьяну Кудрявцеву, а семье Демьяна Кудрявцева. Полное название: принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости", принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева. 

Ответить

Инокентий Смирнов

0

C сайта коммерсант:

Тем временем редакция «Ведомостей» опубликовала колонку о появлении нового владельца.

«Появление в составе акционеров "Ведомостей" человека, руководящего агентством "ФедералПресс", которое, по данным сайта госзакупок, активно сотрудничает с властями и отдельными госучреждениями и занимается "подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика", не может нас не тревожить»,— говорится в редакционной колонке.»

«Журналисты выступили против кандидатуры Шмарова из-за попытки изменить редполитику издания.»

Закат.

Ответить

Александр Иванов

0

ВСЕДОМОЙ

Ответить

Сослан Сакшин

0

А чем Шмаров знаменит, раз его так все не любят?

Ответить

Артем Калашников

Сослан
0

Погугли "6 выходок Шмарова"
Его топ.

Ответить

Сослан Сакшин

Артем
0

ну кроме понятной цензуры (что в наше время и дикостью назвать сложно, учитывая, кто всем медиа платит)
остальное - просто высеры в соцсети, что даже выходками назвать сложно, не то, что дикими

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Артем Калашников

0

"Свои люди везде нужны."

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Ренат Смольный

0

Незаменимых людей нет.

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