«Все пять заместителей главреда «Ведомостей» уволятся в знак протеста после назначения Андрея Шмарова главой редакции».





Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя. [...]

[Андрей Шмаров] руководил редакцией почти три месяца в статусе и.о. главного редактора и за это время успел неоднократно нарушить установленные в «Ведомостях» редакционные нормы и правила. [...]



Новый собственник сказал много правильных слов о приверженности стандартам «Ведомостей», но именно его решающий голос привёл к назначению главным редактором человека, на деле доказавшего несоответствие этим стандартам. Мы не считаем, что теперь эти принципы по-прежнему будут востребованы в «Ведомостях».

