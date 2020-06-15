«Все пять заместителей главреда «Ведомостей» уволятся в знак протеста после назначения Андрея Шмарова главой редакции».

Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя. [...]
[Андрей Шмаров] руководил редакцией почти три месяца в статусе и.о. главного редактора и за это время успел неоднократно нарушить установленные в «Ведомостях» редакционные нормы и правила. [...]
Новый собственник сказал много правильных слов о приверженности стандартам «Ведомостей», но именно его решающий голос привёл к назначению главным редактором человека, на деле доказавшего несоответствие этим стандартам. Мы не считаем, что теперь эти принципы по-прежнему будут востребованы в «Ведомостях».
@aivanov
Не знаю, много ли здесь подписчиков Ведомостей, но тем кто подписан рекомендую следующий способ поддержать издание: напишите на podpiska@vedomosti-ru заявление с просьбой вернуть деньги. Такого рода аргументы обычно даже самые упоротые гопники понимают.
Yuri Ahmedov@aivanov
"Они утверждают, что ключевые журналисты «Ведомостей» уже начинают увольняться. «Налицо острейший кризис доверия как внутри коллектива, который не хочет работать с чуждыми им новыми руководителями, так и вовне „Ведомостей“: читатели и рекламодатели поражены новыми назначениями, подписчики уже просят вернуть им деньги за подписку», — говорится в письме."
Что то не работает. У Роснефти хватит денег поддерживать их на плаву.
Andrei Bodakin
Наймет себе еще 10 заместителейи вообще нечего сам делать не будет. А вообще желаю журналистам с принципами найти себе достойное место для работы, это сейчас большая редкость.
Alex MarvellAndrei
Тогда уж место жительства ✈🚜
Нефиг тут ловить, вот просто нечего.
Александр Св-КоAlex
Сначала сам свали, а потом свои глупые советы советуй. Кому нужен журналист в стране где другой язык? Работать жопоподтиральшиком у стариков?
Карфаген должен быть разрушенАлександр
Как мне кажется, тут намек на вторую медузу
Василий Степанов
Скатертью дорога.
Свято место пусто не бывает.
HaswellВасилий
Шмаров, перелогиньтесь.
Даниил Орел
Рулон ОбоевДаниил
нет, насрать тут, к счастью, не всем
Nikita RogatovДаниил
Самый лучший комент. Не понимаю вообще в чем проблема.
Ivan EgorovNikita
видимо, насрать не всем. Но большинству
Syzygy
Интересно, а зачем вообще было покупать "Ведомости"? Издания - это в первую очередь коллектив и редакционная политика, и только потом бренд. То, что разрабатывала Mass Effect:Andromeda группа под название Bioware, не сделало игру хорошей.
С таким подходом "Ведомости" очень быстро превратятся в ещё одну никому не нужную газету, ценность которой равно нулю.
Yuri AhmedovSyzygy
Чтобы Роснефть не обижали.
Сергей ЩукинSyzygy
Если ценность станет равна нулю - это будет рост для этой газетёнки 😆
Карфаген должен быть разрушенSyzygy
Потому что это убийство очередного брыкающегося СМИ. Вопрос не в деньгах.
Mike Kosulin
Ждём новое медиа и книгу.
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Я был подписан на Ведомости. Теперь буду просить вернуть деньги и готов профинансировать журналистов. Может как-то им поможем сделать новое медиа?
Nikita RogatovStanislav
Подарим им частичку чести, совести и порядочности от всех нас?
Алексей Лисовицкий
«Все пять заместителей главреда «Ведомостей» уволятся в знак протеста после назначения Андрея Шмарова главой редакции».
По данным независимых экспертов, это около 15% аудитории «Ведомостей». В редакции недоумевают, почему аудитория издания меньше, чем штат журналистов, и уже готовят открытое письмо президенту о помощи в печати газеты, которой моет окна 40% служанок членов правительства.
Georgy Vachnadze
Какая нам разница? Делать Вам нечего, раз Вы обсуждаете судьбу какой-то газетёнки. Все СМИ это метод влияния и политического лоббирования. Тот кто хоть чего-то стоит, запустит свой блог или влог, и будет популярен.
Michael Bur
Подождите, не та ли эта газета «Ведомости», принадлежащей Демьяну Кудрявцеву???
Которую можно ненавидеть уже за упоминание её владельца каждый раз?
Jim BrightheadMichael
Полное название должно было быть: «Ведомости», принадлежащие Демьяну Кудрявцеву, который продаст их за недорого. Таки продал, кстати.
Даниил ОрелMichael
Не Демьяну Кудрявцеву, а семье Демьяна Кудрявцева. Полное название: принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости", принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.
Инокентий Смирнов
C сайта коммерсант:
Тем временем редакция «Ведомостей» опубликовала колонку о появлении нового владельца.
«Появление в составе акционеров "Ведомостей" человека, руководящего агентством "ФедералПресс", которое, по данным сайта госзакупок, активно сотрудничает с властями и отдельными госучреждениями и занимается "подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика", не может нас не тревожить»,— говорится в редакционной колонке.»
«Журналисты выступили против кандидатуры Шмарова из-за попытки изменить редполитику издания.»
Закат.
Александр Иванов
ВСЕДОМОЙ
Сослан Сакшин
А чем Шмаров знаменит, раз его так все не любят?
Артем КалашниковСослан
Погугли "6 выходок Шмарова"
Его топ.
Сослан СакшинАртем
ну кроме понятной цензуры (что в наше время и дикостью назвать сложно, учитывая, кто всем медиа платит)
остальное - просто высеры в соцсети, что даже выходками назвать сложно, не то, что дикими
Артем Калашников
"Свои люди везде нужны."
Ренат Смольный
Незаменимых людей нет.