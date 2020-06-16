На запуск проекта, который будет публиковать только переводы, уже потрачены «десятки миллионов рублей».
- Бизнесмен, долларовый миллионер Александр Лебедев планирует запустить в России русскоязычную версию британского общественно-политического издания Independent в конце июня 2020 года, пишет РБК.
- Русскоязычный Independent.ru, как и британское издание, будет выходить только в цифровой версии. В сентябре 2019 года сетевое издание получило лицензию СМИ Роскомнадзора.
- На сайте будут публиковаться только переводы статей британского издания.
- Сайт Independent.ru работает в тестовом режиме с февраля 2020 года, в течение июня он станет доступен пользователям, уточнил РБК главный редактор проекта Артём Артемов. Оформление сайта повторяет британскую версию.
- Точный размер инвестиций в проект Артемов не назвал, сказав, что на запуск потрачены «десятки миллионов рублей».
- Independent основано в Великобритании в 1986 году и до 2016 года выходило в печатной версии. В 2010 году оно было продано компании Александра Лебедева.
- В 2018 финансовом году, который закончился 30 сентября, выручка Lebedev Holdings Ltd (управляет Independent) составила £68,5 млн, чистый убыток — £16,1 млн, уточняет РБК. Lebedev Holdings также принадлежат газета Evening Standard и телеканал London Live.
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Sergei Bakharev
Что я называю Good timing. А если вовремя спохватиться, можно еще и успеть забрать горяченьких зам. редакторов с Ведомостей))
Anton SmetsSergei
Чтобы сделать их переводчиками?
Help lawyer
российскую версию британского издания Independent
только переводы статей
Почему не "русскую" тогда? И в чем состоит "версия"? Ааа, наверное *правильный* перевод будет, да?
PS: был же в 2006м тогда еще нормальный Ньюсвик с тогда еще Парфеновым...(((
Igor ZemkoHelp
помогите человеку не завязнуть в юризмах
Gosoo Gosoo
А был бы рулевым миллионером, то наверняка не выпустил бы.
Алексис Второй
Очередной успешный комитетчик будет продвигать в РФ свои взгляды и повестку.
Mike KosulinАлексис
Написано ж, что только переводы
Алексис ВторойMike
Да, но:
1) Редакторскую политику британского издания определяет учредитель;
2) Присутствие материала на британской площадке не гарантирует его присутствие на российской;
3) При переводе информации можно добавить новые грани и оттенки.
Например, есть ИноСМИ, которые занимаются только переводами, но ИноСМИ принадлежит ФГУП МИА «Россия сегодня», где гендир Дмитрий Киселёв, а главред Маргарита Симоньян. Какие материалы в таком случае стоит ожидать от ИноСМИ, если они всего лишь переводят зарубежные издания?
Mike KosulinАлексис
Ну камон, ИноСМИ с 2011 или 2013 совсем в помойку превратился. И там источники все ж разные
Artem RogovMike
Ну мы же понимаете, что перевод и выбор статей - вещь сугубо субъективная?
Mike KosulinArtem
В конкретном случае не самый худший вариант, это ж не помойка из комментария выше.
Я не вижу ничего плохого, в том что локализуют ещё одно медиа. Это не то же самое, что уничтожение существующего, и уж точно не то же самое, что паразитирующие за счёт налогов псевдомедиа.
Если не финансируются из денег налогоплательщиков, то пусть существуют, тут все просто.
Mike Kosulin
Ну выпустит и выпустит
Eugene Smirnov
Наконец-то!
Artemy
Это брат? 😊
Старик Хоттабыч
Мне вот интересно, раз это будут только переводы, то на объективность в плане отношения к РФ рассчитывать не придется?..