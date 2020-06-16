Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Галина Мубаракшина
1576

Бизнесмен Александр Лебедев выпустит российскую версию британского издания Independent в июне 2020 года Материал редакции

На запуск проекта, который будет публиковать только переводы, уже потрачены «десятки миллионов рублей».

  • Бизнесмен, долларовый миллионер Александр Лебедев планирует запустить в России русскоязычную версию британского общественно-политического издания Independent в конце июня 2020 года, пишет РБК.
  • Русскоязычный Independent.ru, как и британское издание, будет выходить только в цифровой версии. В сентябре 2019 года сетевое издание получило лицензию СМИ Роскомнадзора.
  • На сайте будут публиковаться только переводы статей британского издания.
  • Сайт Independent.ru работает в тестовом режиме с февраля 2020 года, в течение июня он станет доступен пользователям, уточнил РБК главный редактор проекта Артём Артемов. Оформление сайта повторяет британскую версию.
  • Точный размер инвестиций в проект Артемов не назвал, сказав, что на запуск потрачены «десятки миллионов рублей».
  • Independent основано в Великобритании в 1986 году и до 2016 года выходило в печатной версии. В 2010 году оно было продано компании Александра Лебедева.
  • В 2018 финансовом году, который закончился 30 сентября, выручка Lebedev Holdings Ltd (управляет Independent) составила £68,5 млн, чистый убыток — £16,1 млн, уточняет РБК. Lebedev Holdings также принадлежат газета Evening Standard и телеканал London Live.

#новость #independent

Галина Мубаракшина
+9280
4
6
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","independent"], "comments": 15, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 134395, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Jun 2020 13:27:20 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Особенности рекламной кампании AliExpress в России на удалёнке: герои-предприниматели, съёмки на iPhone, дети-ассистенты
Все предприниматели, ставшие героями кампании, сняты на iPhone своими членами семьи. Двух героев снимали дочери…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function(container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', // index, feed, article, page }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('pik-special'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function() { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, '792538b9');
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergei Bakharev

9

Что я называю Good timing. А если вовремя спохватиться, можно еще и успеть забрать горяченьких зам. редакторов с Ведомостей)) 

Ответить

Anton Smets

Sergei
6

Чтобы сделать их переводчиками?

Ответить

Help lawyer

3

российскую версию британского издания Independent

только переводы статей

Почему не "русскую" тогда? И в чем состоит "версия"? Ааа, наверное *правильный* перевод будет, да?

PS: был же в 2006м тогда еще нормальный Ньюсвик с тогда еще Парфеновым...(((

Ответить

Igor Zemko

Help
3

помогите человеку не завязнуть в юризмах

Ответить

Gosoo Gosoo

1

А был бы рулевым миллионером, то наверняка не выпустил бы.

Ответить

Алексис Второй

0

Очередной успешный комитетчик будет продвигать в РФ свои взгляды и повестку.

Ответить

Mike Kosulin

Алексис
0

Написано ж, что только переводы

Ответить

Алексис Второй

Mike
2

Да, но:
1) Редакторскую политику британского издания определяет учредитель;
2) Присутствие материала на британской площадке не гарантирует его присутствие на российской;
3) При переводе информации можно добавить новые грани и оттенки.

Например, есть ИноСМИ, которые занимаются только переводами, но ИноСМИ принадлежит ФГУП МИА «Россия сегодня», где гендир Дмитрий Киселёв, а главред Маргарита Симоньян. Какие материалы в таком случае стоит ожидать от ИноСМИ, если они всего лишь переводят зарубежные издания?

Ответить

Mike Kosulin

Алексис
1

Ну камон, ИноСМИ с 2011 или 2013 совсем в помойку превратился. И там источники все ж разные

Ответить

Artem Rogov

Mike
1

Ну мы же понимаете, что перевод и выбор статей - вещь сугубо субъективная?

Ответить

Mike Kosulin

Artem
0

В конкретном случае не самый худший вариант, это ж не помойка из комментария выше.

Я не вижу ничего плохого, в том что локализуют ещё одно медиа. Это не то же самое, что уничтожение существующего, и уж точно не то же самое, что паразитирующие за счёт налогов псевдомедиа.

Если не финансируются из денег налогоплательщиков, то пусть существуют, тут все просто.

Ответить

Mike Kosulin

0

Ну выпустит и выпустит

Ответить

Eugene Smirnov

0

Наконец-то!

Ответить

Artemy

0

Это брат? 😊

Ответить

Старик Хоттабыч

0

Мне вот интересно, раз это будут только переводы, то на объективность в плане отношения к РФ рассчитывать не придется?..

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Почему Robinhood сегодня влияет на рынки сильнее, чем COVID-19?
На прошлой неделе партнер Goldman Sachs Джозеф Мауро написал в твиттере, что его десятилетний сын не смог собрать коман…
0
The Architect
Подписан
Отписаться
Восемь продуктивных сервисов для веб-дизайнеров
Публикуем небольшой кусочек дизайнерского дайджеста от команды The Architect. В нем раз в две недели веб-дизайнеры Саша…
3
ЦДП
Подписан
Отписаться
Цифровое деловое пространство расскажет о жизни и творчестве Пабло Пикассо
В современном мире имя Пикассо — гарантия свободы искусства и новой реальности изображений. Это первый художник, которы…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Haswell
за день
Шмаров, перелогиньтесь.
Все пять заместителей главреда «Ведомостей» уволятся в знак протеста после назначения Андрея Шмарова главой редакции
Gibrada Retarade
за неделю
Щас ещё Эльбрус навалится всей массой.
Bloomberg: на WWDC 2020 Apple объявит о переходе на собственные ARM-процессоры в Mac вместо чипов Intel

Прямой эфир

Василий Огрель

«Медовое раздолье…

Иван Иванов

«Медовое раздолье…

Василий Огрель

«Медовое раздолье…

Нелли

«Медовое раздолье…

Ivano Digital

Российский разработчик рюкзаков…

Sergey Burmistrov

Microsoft представила сервис…

Василий Огрель

«Медовое раздолье…

Kirill Sokolov

Что думаете про курсы Skillbox?

Mister Egos

Голосовой робот «Олег» от…

Светлана Петровичева

Американская история…

Laugh Radiant

«Сбербанк» отправил более 100…

Максим Мостовой

«Медовое раздолье…

Ozon

Ozon начал тестировать сервис…

Bulat Ziganshin

Десятки заказов пиццы вместо…

Владимир Бугаев

Ozon выпустил собственную…

Андрей Агеев

Партнёр «Авито.Доставки…

NiemandDa

«Сбербанк» отправил более 100…

Денис Демидов

Apple расширила беспроцентную…

Злой Полушубок

Почему Python не станет языком…

Денис Демидов

Apple расширила беспроцентную…