По словам источников, оператор запустит один канал для российского контента, другой — для зарубежного, а третий — комбинированный.
- Оператор МТС запланировал запустить три телеканала с кино и сериалами, в том числе собственного производства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке, знакомых с планами компании.
- Один из каналов будет специализироваться на российских фильмах и сериалах, второй — на зарубежных, а третий будет комбинированным, рассказал один из источников газеты. Каналы будут транслироваться только в собственной сети МТС, уточняет собеседник издания.
- «Мы рассматриваем создание собственных каналов и ведем переговоры с правообладателями. На сегодня количество каналов окончательно не определено», — заявили в пресс-службе МТС. Компания планирует запустить каналы, чтобы показывать свой и партнёрский контент «во всех средах», объяснил представитель оператора.
- Каналы запустят в 2020 году, заявил другой источник «Коммерсанта». Проектом займётся команда бывшего директора ТНТ Игоря Мишина, который сейчас возглавляет «МТС Медиа», пишет газета.
- Дороже всего обойдётся закупка контента — для запуска одного канала нужно примерно 200 часов, объясняет директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Дмитрий Колесов. По его мнению, в ближайшие годы каналы не смогут окупить затраты из-за ситуации на рекламном рынке. Кроме того, для конкурентного предложения рекламодателям аудитория должна быть не менее 1 млн человек, говорит он.
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Артем Калашников
Очередное убогое детище от "Системы"
Vitold SedyshevАртем
Сидят люди все у них хорошо и вдруг в голову ударяет мысль, а что если сделать свой ТВ канал. У детей это проходит через пол часа вещания на YouTube.
Артем КалашниковVitold
Неужели смогут удивить.
Maxim Medvedev
Вангую - во всех сериалах будет сниматься Нагиев! З.ы. каналы не зайдут телезрителям - зае#*"т рекламой самого же мтс'а:)