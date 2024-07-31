Сборы российского кино за границей в первой половине 2024-го выросли на 67% год к году — до $14,2 млн

Большую часть сборов принесла анимация, а ключевым рынком для дистрибуции стал Китай. Источник: BilibiliЗа первую половину 2024 года сборы российского кино за границей выросли год к году на 67% — с $8,5 млн до $14,2 млн, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». За весь 2023-й они составили $17,6 млн, напомнило издание.Из этих $14,2 млн только $3,1 млн приходится на второй квартал 2024 года.За аналогичный период немецкие картины в зарубежном прокате привлекли $18 млн, а итальянские — $20,4 млн.Сборы за рубежом в 2018 году — $43,3 млн.В 2019 году — $52,5 млн. В 2020 году — $20,5 млн. В 2021 году — $18,2 млн. В 2022 году — $17 млн. В 2023 году — $17,6 млн. Данные «Бюллетеня кинопрокатчика»На первом месте по сборам мультфильм «Маша и медведь» — он получил $2,8 млн. На втором месте — «Коты Эрмитажа», $2,1 млн, на третьем — «Снежная королева: Разморозка» с $2 млн. В целом мультфильмы принесли $11 млн, на них приходится большая часть выручки — около 77%.При этом отечественные фильмы, собравшие в российском прокате более 1 млрд рублей, за границей популярностью не пользуются, отмечает «Коммерсантъ». Речь о «Вызове» — получил $539 тысяч, и «Холоп 2» — $399 тысяч.Ключевым рынком для дистрибуции контента стал Китай — в этой стране российские фильмы собрали около $2 млн. В 2023-м лидером была Франция, где картины выручили $12 млн. На втором месте Бразилия — $1,2 млн. Отметку в $1 млн сборы превысили также в Италии и Мексике. Замыкают пятёрку страны Персидского залива: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, там сборы в общем составили $879 тысяч.#новости #российскоекино
Если добавить песни Шамана в наши мультфильмы, выручим миллиарды
А что за дичь на скрине? Это перевод с русского на китайский и обратно на русский?
Китайцы так разговаривают
Вот это сборы, мощно! Не останавливайтесь, глядишь, ещё и зарабатывать начнёте.
Зашел прочитать комментарии 😀
Товарищи менеджеры среднего звена и геополитики.
Откройте мне свет. Почему Маша не розовая, а цвета разливного?
Может потому что в этой серии она так выглядит? Или это невозможно?