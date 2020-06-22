Схемы работы с бумажным, электронным издательствами и независимой онлайн-платформой.

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Писательница, поэтесса Ольга Птицева

Ольга Птицева — писательница, поэтесса, соведущая подкаста «Ковен Дур» и мастер литературной мастерской Creative Writing School. Пишет под псевдонимом Олли Вингет и зарабатывает 150–200 тысяч рублей за каждую вышедшую книгу.

За четыре года Ольга издала восемь книг. Она работает в гибридном формате: с одной стороны, у неё есть договоры с электронными и бумажными издательствами. С другой — проекты, которые она публикует на независимых онлайн-платформах.

Ольга считает, что сейчас издать книгу — не проблема, потому что российские издательства открыты для молодых авторов. Писателю нужно лишь определиться, в какое из них идти. По мнению Птицевой, попасть в маленькие издательства сложно, но они сделают книгу заметной. Шансов выпустить книгу в крупном издательстве больше, но тогда автор рискует потеряться в потоке других произведений.

Путь первый: бумажное издательство

Четыре книги Ольги вышли в бумаге в издательстве АСТ: дилогия «После огня», «Там, где цветёт полынь» и первая часть новой дилогии «Брат болотного края».

Издательская группа АСТ объединилась с компанией «Эксмо» в 2012 году. Сегодня «Эксмо-АСТ» — крупнейшее по тиражам выпускаемой литературы российское издательство.

Первую книгу Ольга опубликовала в 2016 году. Выбрала издательство АСТ, потому что с ним уже сотрудничали её друзья.

Я отправила рукопись, ответ от редактора пришёл через месяц. Но иногда авторам приходится ждать года-два, пока книга найдёт место в издательском портфеле. Нужно набраться терпения. В среднем редактор может размышлять над книгой несколько месяцев. Если книга не подходит, автору об этом могут и не сообщить. Поэтому принято ждать три-четыре месяца и предлагать рукопись в другое издательство. Ольга Птицева

писательница

Договор с издательством

При подписании договора на передачу авторских прав Ольга советует изучить документы вместе с юристом или человеком, который уже сталкивался с такой ситуацией. Особое внимание стоит обратить на нюансы:

Срок передачи прав (например, семь лет — это слишком долго, считает Ольга).

Срок выплат роялти и аванса.

На что именно автор передаёт права (на бумагу, аудиокнигу, экранизацию).

Может ли издатель без разрешения автора заключать договоры с третьими лицами и другое.

Чаще издательство забирает авторские права на пять-семь лет, и писатель уже не может в течение этого периода разорвать договор и публиковать книгу на других сайтах. Уйти от издательства до окончания срока договора может быть проблемно.

Знаю, что многим из тех, кто выпускался в моей серии, права отдавали с трудом, некоторым не отдали. У меня получилось разорвать договор на дилогию «Брат болотного края» и стать свободным человеком. Вторая часть была межжанровой, редакция АСТ долго не могла определиться, как её продавать. Возможно, помогло и то, что у меня есть выход в медиа. Мы с коллегами могли бы рассказать о проблеме, подключить читателей, если бы это было необходимо. Но в целом нужно просто по-человечески объяснить редакции, почему ты хочешь уйти. Ольга Птицева

писательница

Редактура рукописи

На этапе редактуры многое зависит от модели работы редактора и готовности автора взаимодействовать и отнестись к своему тексту критически.

Ольга считает, что автору важно наладить связь с редактором. Не бояться спрашивать пояснений, почему он хочет изменить тот или иной момент, спорить, если возникают разногласия.

Один раз мне попался токсичный редактор. С ним было тяжело и депрессивно. Он лез в текст и оценивал его очень субъективно. В итоге я решила, что книгу, которую он пытается за меня переписать, я издавать не хочу. Поговорила с выпускающим редактором, и мне дали другого редактора по тексту. Больше с подобным не сталкивалась. Чаще встречается, наоборот, поверхностная редактура. А, например, с «Выйди из шкафа» я работала сразу с двумя крутыми редакторами. Мы обсуждали много логических, языковых связок. Это очень помогло.

Ольга Птицева писательница

В типовых договорах часто прописано, что издательство имеет право редактировать книгу, но не указано — как именно. Ольга только один раз сталкивалась с договором, где было сказано, что во время редактуры книга может поменяться не более чем на 15%. Эти условия комфортны для писателя, считает она.

Продолжительность этапов подготовки книги к публикации зависит от внутренних процессов издательства, загруженности его плана выпуска и от внешних обстоятельств.

Первую часть дилогии Ольги Птицевой «После огня» опубликовали через полгода. Летом 2020 года у неё с коллегами должна была выйти нонфикшн-книга про подкасты «Ковен дур». Теперь, из-за эпидемии короновируса, неясно, когда это случится, поясняет она.

Заработок

Доход автора — роялти — складывается из процента от оптовой цены книги без НДС. В издательстве «Альпина Паблишер» роялти составляет 10–15%, в издательской группе «Эксмо-АСТ» — 8–14%.

В отдельных случаях, например, если у автора сильный личный бренд, он может получить аванс. Директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова рассказывает, что у начинающего автора аванс может составлять 20–30 тысяч рублей. Обычно это сумма потенциальных роялти с первого тиража. Но следующие выплаты автор получит уже только от тех продаж, которые будут сверх суммы аванса.

Автор никак не влияет на стоимость своей книги. Издательство формирует её исходя из покупательских возможностей. Главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко говорит, что в первую очередь на цену влияет себестоимость книги.

В неё входят затраты на выплату роялти (авансы), на подготовку текста (перевод, редактирование, две корректуры, вёрстка, дизайн), на печать в типографии.

Также на стоимость влияет объём: чем больше в книге букв, тем дороже обработка текста. Издательствам привычнее работать с объёмом в 250–300 печатных страниц, объясняет Сергей Турко.

Ценовых диапазонов как таковых нет, но в среднем нехудожественная книга в онлайне стоит от 500 до 650 рублей, в рознице — от 600 до 800 рублей. Художественные книги стоят чуть дешевле, чем нехудожественные. Во многом потому, что тираж художественных книг потенциально может быть больше нехудожественных, а значит, можно снизить цену и привлечь дополнительных читателей. Деловые книги обычно стоят дороже нехудожественных: аудитория платёжеспособна, да и советы авторов могут повысить эффективность бизнеса. Читателю понятно, за что он платит. Сергей Турко главный редактор издательства «Альпина Паблишер»

Путь второй: онлайн-сервисы

Две дилогии Ольги опубликованы на «ЛитРес: Самиздат».

Компания «Литрес» основана в 2005 году. Сервис предоставляет доступ к электронным лицензионным печатным и аудиокнигам на русском и иностранных языках. Ежемесячная аудитория сервисов компании, по её данным, составляет 12,5 млн человек. Пользователи скачивают более 1,5 млн книг в месяц.

Автор может самостоятельно разместить книгу на платформе. Для этого нужно:

Самостоятельно привести в порядок рукопись.

Загрузить рукопись.

Подождать около семи дней, пока модератор проверит материал на отсутствие запрещённых вещей вроде призывов к экстремизму и буллингу.

Готово, книга опубликована.

Редактура

Минус независимого издательства — отсутствие профессиональной редактуры. Многие начинающие писатели подают читателю черновой вариант. И он не продаётся. Между рукописью и итоговой книгой — большая разница. Хорошая редактура необходима, чтобы книга дошла до читателя. У меня есть команда, которая помогает работать с книгами: редакторы, верстальщики, корректоры и дизайнеры. Поэтому у меня получается даже на независимых платформах предлагать читателю законченный вариант продукта. Ольга Птицева писательница

На «ЛитРес: Самиздат» и подобных платформах (Ridero, Litnet и другие) можно заказать редактуру, оформление обложки и другие услуги для доработки книги, но платно.

Например, откорректировать текст можно за 1100 рублей за авторскую страницу на Ridero, за 790 — на «ЛитРес: Самиздат». Пакеты по оформлению книги на Ridero стоят от 990 до 5000 рублей в зависимости от количества изображений, таблиц и других элементов. Вёрстка на «ЛитРес: Самиздат» — от 500 рублей.

Заработок

При загрузке книги на платформу автор сам выставляет цену на рукопись и выбирает тип лицензии.

Нужно каждый раз оценивать, сколько твой читатель готов отдать за ту или иную книгу. Моя дилогия «Брат болотного края», например, стоит 250 рублей. Это верхний край средней цены. Я понимала, что книгу ждут, есть аудитория, на которую могу рассчитывать. Можно вообще опубликовать бесплатно. Но такие книги зачастую имеют для читателя меньшую ценность и могут затеряться в потоке текстов. Ольга Птицева писательница

Лицензия на платформе «ЛитРес: Самиздат» может быть двух видов: исключительная и неисключительная, рассказали в компании.

Исключительная лицензия означает, что «ЛитРес: Самиздат» получит эксклюзивное право на распространение книги и сможет заниматься этим в рамках договора без каких-либо ограничений. Книга попадёт в сеть распространения партнёров платформы («ЛитРес», MyBook, Ozon, iBooks, Google Play и других). С каждой проданной книги автор получает роялти — 35%, рассказали представители сервиса.

Неисключительная лицензия оставляет за автором право заниматься распространением своей книги на других платформах и выставлять её на продажу в другие магазины. «ЛитРес: Самиздат» будет распространять книгу в тех же каналах, что и по исключительной лицензии, но роялти для автора составит меньший процент — 25% от каждой проданной книги.

Если автор публикует своё произведение в формате «черновиков», то есть отдельными главами, которые можно править и после публикации, то его роялти составит 70%. Формат черновиков предполагает эксклюзивность контента, а читатели могут комментировать черновик и влиять на сюжет.

Автор может следить за продажами в личном кабинете. Раз в квартал переводить заработанные деньги на свою карту или электронный кошелёк. В 2019 году на платформе «ЛитРес: Самиздат» 11 топ-авторов заработали более 1 млн рублей каждый. Евгений Селиванов руководитель интегрированных издательских сервисов ГК «ЛитРес»

Путь третий: электронное издательство

С романом «Выйди из шкафа» Ольга работала по договору заказа с электронным издательством Bookmate Originals. В феврале 2020 года книга начала выходить на платформе по главам. Теперь она размещена полностью.

Bookmate основан в 2010 году как сервис для чтения электронных книг. По словам руководителей, на сервисе также сразу была предусмотрена возможность самостоятельной публикации книги. В 2017 году компания решила сосредоточиться на собственном производстве контента. Bookmate приобрёл издательства Individuum и Popcorn Books, создал проект Bookmate Originals. Все эти каналы теперь используют систему Bookmate для поиска новых авторов.

Дебютантов ищем через соцсети и каналы в Telegram, общаемся с теми, кто учит будущих литераторов, плюс сам Bookmate помогает находить новые имена. Анастасия Зиновьева директор по контенту и партнёрским проектам Bookmate

Договор и редактура

Bookmate работает с писателями как по стандартной издательской схеме, так и по схеме онлайн-сервисов.

Автор может самостоятельно опубликовать книгу на платформе через страницу Bookmate Publisher: выбрать бесплатный доступ и не получать доход от прочтений или платный и работать с Bookmate по модели разделения дохода.

Если Bookmate заинтересован в сотрудничестве с автором, он может заключить типовой договор на передачу авторских прав. В таком случае издательство участвует в редактуре и подготовке книги к публикации.

Заработок

Bookmate работает по модели разделения дохода: расчёт ведётся от конечной стоимости, которую пользователь заплатил за подписку. Из стоимости подписки вычитаются комиссии платформ и налоги, которые применяются в конкретном регионе. Оставшуюся сумму сервис делит с правообладателем.

Например, в России стоимость подписки составляет 499 рублей в месяц, комиссия AppStore — 30%, НДС — 20%. Остаётся — 291 рубль. Стандартное разделение между нами и правообладателями — 50 на 50%. Анастасия Зиновьева директор по контенту и партнёрским проектам Bookmate

Если в течение действия подписки пользователь читал несколько книг, то оплата автору рассчитывается пропорционально прочитанному объёму.

Например, пользователь в течение месяца читал две книги — это 100% объём прочитанных символов. Первая книга прочитана на 90% объёма, вторая — на 10%. Роялти распределятся между правообладателями книг исходя из этого соотношения.

Путь четвёртый: «абсолютный самиздат»

Вариант «абсолютного самиздата» — это когда автор сам редактирует, издаёт, продаёт и продвигает свою книгу.

В 2018 году Ольга сама выпустила сборник прозы «Тожесть». Он выходил маленьким тиражом, 100–150 штук. Книга продавалась за 300–400 рублей среди своих, преданных читателей. Печать обошлась в 15 тысяч рублей, ещё пришлось потратиться на пересылку, отмечает Птицева.

В целом это не особо прибыльно. Сборник короткой прозы — это скорее подведение итогов года творчества для писателя. Читателям больше нравятся романы. Ольга Птицева писательница

Как продвигать книгу

Издательство «Альпина Паблишер» работает над продвижением каждой книги отдельно в зависимости от целевой аудитории, темы, возможностей и популярности автора. Например, если автор известный блогер, то издательство может сделать для его подписчиков промокод на покупку книги.

Есть минимальный набор инструментов, который издательство применяет для каждой книги: работа со СМИ (от публикации отрывков до интервью авторов), рассылка и соцсети, а также блог издательства, где автор может написать статью.

В месяц выходит какое-то количество новинок, мы рассылаем их по СМИ, организуем презентации книг, лекции, интегрируем авторов в качестве спикеров конференций и фестивалей. Например, у нас есть совместный проект с InLiberty «От автора», где наши авторы дают мастер-классы и лекции. В нём выступали Максим Ильяхов, Михаил Зыгарь, Анастасия Веселко, Андрей Сафронов и другие. Сергей Турко главный редактор издательства «Альпина Паблишер»

«Эксмо-АСТ» использует три канала продвижения:

Трейд-маркетинг. 70% прибыли издательство получает через офлайн. Поэтому борется за качественные яркие выкладки, заметность книг в магазинах.

Интернет-маркетинг. Это социальные сети, работа с блогерами, СМИ, а также развитие собственных площадок: сайтов издательств и интернет-магазина издательской группы — Book24.

Продвижение самих авторов. Издательство работает с каналами продаж b2b, организовывает встречи с авторами в магазинах, на фестивалях, выставках, марафонах — как в онлайне, так и в офлайне.

Директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова отмечает, что первый и второй пункты начинают работать, когда у автора уже есть потенциал.

Если же автор начинающий, для его раскрутки издательство может использовать его экспертность, приглашать на радио, привлекать к литературным событиям — круглым столам, чтениям, выставкам, премиям.

С мая 2020 года издательство «Эксмо» ввело «правило миллиона контактов» — теперь новинки поступают в продажу только после того, как информация о будущей книге соберёт миллион контактов с интернет-аудиторией. Учитываются просмотры сообщений о книге в СМИ, на сайте издательства, в соцсетях, в интернет-СМИ, а также предзаказы. За эту работу отвечает именно маркетинговая команда. Но успешность каждого проекта всё же обеспечивает именно самостоятельная активность автора. Екатерина Кожанова директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ»

«ЛитРес: Самиздат» и Bookmate продвигают книги авторов через партнёров и свои промоканалы: email-рассылки, публикации в социальных сетях, push-сообщения, у Bookmate это ещё и публикации статей в Bookmate Journal. Также платформы используют рекомендательную систему: предлагают пользователям те книги, которые соответствуют их предпочтениям по жанрам, автору и другим.

Онлайн-платформы хорошо продвигают своих авторов, но это очень большой поток «самиздательских» текстов. Если идти туда без сформированной читательской аудитории, она, скорее всего, затеряется. Когда я пришла на платформу «ЛитРес: Самиздат», у меня уже были читатели. Они доверяли моему писательскому бренду. Поэтому со второй частью дилогии «Брат болотного края» уже на старте продаж я вышла в плюс: аванс, который я бы получила от издательства, на «ЛитРес: Самиздат» был отработан за три недели. Прошло около полугода, а книга продолжает продаваться, по 30–50 экземпляров в месяц. Ольга Птицева писательница

Ольга рассказывает, что маленькие издательства занимаются продвижением авторов активнее, чем крупные. У них нет серийного плана выпуска, туда сложнее попасть, денег это принесёт автору меньше. Но если книгу берут, то доводят её до аудитории, выдвигают писателя на премии.

Престижнее всего попасть в «Редакцию Елены Шубиной», редакцию русской современной прозы издательства АСТ, считает Ольга. Это элитные книги, каждая вышедшая становится событием в современной русской литературе, отмечает она.

У крупных издательств обычно есть свой маркетинговый план, и попасть в него достаточно сложно. Чаще это похоже на замкнутый круг: книгу начнут продвигать тогда, когда она начнёт хорошо продаваться, но чтобы книгу начали покупать, её нужно продвигать. Это очень больно бьёт по молодым писателям. Автору приходится брать всё в свои руки. Ольга Птицева писательница

Все свои книги Ольга продвигает вместе с коллегами по подкасту «Ковен дур»: через социальные сети, работу каждого на свой личный бренд, писательский лайфстайл-блог, сам подкаст, коллаборации с обозревателями, критиками, блогерами, а также работу в Creative Writing School.

Нужно быть максимально активным в писательской среде, быть внутри литературной тусовки. Мы проводим встречи, мероприятия в книжных магазинах с презентациями книг и окололитературными беседами, работаем на книжных ярмарках. Всё это делает книги видимыми: «Ольга Птицева сегодня выступала, надо посмотреть, что она пишет». Ольга Птицева писательница

Писательница говорит, что подобные мероприятия не требуют больших финансовых затрат: можно договориться с площадкой бесплатно или, например, за кофе, которое купят посетители мероприятия, если это бар. В основном нужно вкладывать больше сил и энергозатрат, чем денег.

Живая запись подкаста «Ковен дур» в центре Вознесенского

Сколько может заработать автор

Сколько нужно продаж или прочтений книги, чтобы автор мог заработать 100 тысяч рублей:

В издательстве «Альпина Паблишер»

При роялти в 10%, стоимости книги в магазине 500 рублей — около 4500 продаж.

При роялти 15%, стоимости книги в магазине 500 рублей — около 3000 продаж.

На сервисе Bookmate

При условии, что пользователи прочитали только одну книгу за период подписки, — около 700 прочтений.

При условии, что пользователи прочитали ещё одну книгу другого автора за период подписки, — 1500 прочтений.

На платформе «ЛитРес: Самиздат»

При роялти 25%, стоимости книги на сайте 200 рублей — 2300 продаж.

По роялти 35%, стоимости книги на сайте 200 рублей — 1700 продаж.

В целом за каждую опубликованную книгу я получаю по 150–200 тысяч рублей за год, полтора. Сначала идут крупные выплаты, потом интерес к книге спадает — и выплаты уменьшаются. Аудитория конечна. По писательским меркам, наиболее удачный кейс у меня был с «Братом болотного края». Уже за полгода я заработала на нём около 200 тысяч. Но это особая история. Очень поддержали читатели и коллеги, после того как я разорвала отношения с издательством. Они объединились, устроили марафон чтения, фотосессии, писали отзывы на книгу. Вообще, денег в литературе мало, поэтому автору надо всегда искать окололитературные занятия. Мне основной заработок приносят преподавание и другая околокультурная деятельность. Ольга Птицева писательница

Что делать автору, чтобы его книги продавались: советуют «ЛитРес: Самиздат» и «Эксмо-АСТ»

Не занижать цену

Не нужно намеренно занижать стоимость своей книги. Читатели привыкли покупать книги по некой средней цене в каждом конкретном жанре. Можно смело ставить стоимость в пределах этого диапазона. Так она будет соответствовать ожиданиям аудитории.

Рассказывать о своей книге

Как только книга появляется в продаже, задача автора — всем рассказать об этом: делиться в социальных сетях, проводить розыгрыши и презентации, публиковать отрывки в тематических сообществах. Например, автор «ЛитРес: Самиздат» Сергей Милушкин создал целый сайт в поддержку романа «Заражение», где рассказывал о происшествиях, произошедших в вымышленном городе из романа.

Это привлекает первых читателей и покупателей. Автоматический алгоритм сайта начинает показывать книгу в разделе «Новинки» всё большему количеству пользователей — тем, кто уже читал произведения в таком же жанре и с такими же тегами. После того как читатель заходит на страницу книги, ему дополнительно настраивается автоматическая реклама в поисковых системах и социальных сетях.

Участвовать в конкурсах

Участвовать в премиях, конкурсах важно и нужно: так авторов замечают новая аудитория и издательства. Например, у«ЛитРес: Самиздата» для продвижения своих авторов есть премия «Электронная буква». Произведения оценивают профессиональные эксперты и жюри. Книга победителя прошлого сезона «Не обижайте Здыхлика» Людмилы Потапчук сейчас готовится к выходу в издательстве «Эксмо».

Следить за трендами

Понимать, что сейчас интересно читателю.