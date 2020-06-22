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Схемы работы с бумажным, электронным издательствами и независимой онлайн-платформой.
Ольга Птицева — писательница, поэтесса, соведущая подкаста «Ковен Дур» и мастер литературной мастерской Creative Writing School. Пишет под псевдонимом Олли Вингет и зарабатывает 150–200 тысяч рублей за каждую вышедшую книгу.
За четыре года Ольга издала восемь книг. Она работает в гибридном формате: с одной стороны, у неё есть договоры с электронными и бумажными издательствами. С другой — проекты, которые она публикует на независимых онлайн-платформах.
Ольга считает, что сейчас издать книгу — не проблема, потому что российские издательства открыты для молодых авторов. Писателю нужно лишь определиться, в какое из них идти. По мнению Птицевой, попасть в маленькие издательства сложно, но они сделают книгу заметной. Шансов выпустить книгу в крупном издательстве больше, но тогда автор рискует потеряться в потоке других произведений.
Четыре книги Ольги вышли в бумаге в издательстве АСТ: дилогия «После огня», «Там, где цветёт полынь» и первая часть новой дилогии «Брат болотного края».
Первую книгу Ольга опубликовала в 2016 году. Выбрала издательство АСТ, потому что с ним уже сотрудничали её друзья.
При подписании договора на передачу авторских прав Ольга советует изучить документы вместе с юристом или человеком, который уже сталкивался с такой ситуацией. Особое внимание стоит обратить на нюансы:
Чаще издательство забирает авторские права на пять-семь лет, и писатель уже не может в течение этого периода разорвать договор и публиковать книгу на других сайтах. Уйти от издательства до окончания срока договора может быть проблемно.
На этапе редактуры многое зависит от модели работы редактора и готовности автора взаимодействовать и отнестись к своему тексту критически.
Ольга считает, что автору важно наладить связь с редактором. Не бояться спрашивать пояснений, почему он хочет изменить тот или иной момент, спорить, если возникают разногласия.
В типовых договорах часто прописано, что издательство имеет право редактировать книгу, но не указано — как именно. Ольга только один раз сталкивалась с договором, где было сказано, что во время редактуры книга может поменяться не более чем на 15%. Эти условия комфортны для писателя, считает она.
Продолжительность этапов подготовки книги к публикации зависит от внутренних процессов издательства, загруженности его плана выпуска и от внешних обстоятельств.
Первую часть дилогии Ольги Птицевой «После огня» опубликовали через полгода. Летом 2020 года у неё с коллегами должна была выйти нонфикшн-книга про подкасты «Ковен дур». Теперь, из-за эпидемии короновируса, неясно, когда это случится, поясняет она.
Доход автора — роялти — складывается из процента от оптовой цены книги без НДС. В издательстве «Альпина Паблишер» роялти составляет 10–15%, в издательской группе «Эксмо-АСТ» — 8–14%.
В отдельных случаях, например, если у автора сильный личный бренд, он может получить аванс. Директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова рассказывает, что у начинающего автора аванс может составлять 20–30 тысяч рублей. Обычно это сумма потенциальных роялти с первого тиража. Но следующие выплаты автор получит уже только от тех продаж, которые будут сверх суммы аванса.
Автор никак не влияет на стоимость своей книги. Издательство формирует её исходя из покупательских возможностей. Главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко говорит, что в первую очередь на цену влияет себестоимость книги.
В неё входят затраты на выплату роялти (авансы), на подготовку текста (перевод, редактирование, две корректуры, вёрстка, дизайн), на печать в типографии.
Также на стоимость влияет объём: чем больше в книге букв, тем дороже обработка текста. Издательствам привычнее работать с объёмом в 250–300 печатных страниц, объясняет Сергей Турко.
Две дилогии Ольги опубликованы на «ЛитРес: Самиздат».
Автор может самостоятельно разместить книгу на платформе. Для этого нужно:
На «ЛитРес: Самиздат» и подобных платформах (Ridero, Litnet и другие) можно заказать редактуру, оформление обложки и другие услуги для доработки книги, но платно.
Например, откорректировать текст можно за 1100 рублей за авторскую страницу на Ridero, за 790 — на «ЛитРес: Самиздат». Пакеты по оформлению книги на Ridero стоят от 990 до 5000 рублей в зависимости от количества изображений, таблиц и других элементов. Вёрстка на «ЛитРес: Самиздат» — от 500 рублей.
При загрузке книги на платформу автор сам выставляет цену на рукопись и выбирает тип лицензии.
Лицензия на платформе «ЛитРес: Самиздат» может быть двух видов: исключительная и неисключительная, рассказали в компании.
Исключительная лицензия означает, что «ЛитРес: Самиздат» получит эксклюзивное право на распространение книги и сможет заниматься этим в рамках договора без каких-либо ограничений. Книга попадёт в сеть распространения партнёров платформы («ЛитРес», MyBook, Ozon, iBooks, Google Play и других). С каждой проданной книги автор получает роялти — 35%, рассказали представители сервиса.
Неисключительная лицензия оставляет за автором право заниматься распространением своей книги на других платформах и выставлять её на продажу в другие магазины. «ЛитРес: Самиздат» будет распространять книгу в тех же каналах, что и по исключительной лицензии, но роялти для автора составит меньший процент — 25% от каждой проданной книги.
Если автор публикует своё произведение в формате «черновиков», то есть отдельными главами, которые можно править и после публикации, то его роялти составит 70%. Формат черновиков предполагает эксклюзивность контента, а читатели могут комментировать черновик и влиять на сюжет.
С романом «Выйди из шкафа» Ольга работала по договору заказа с электронным издательством Bookmate Originals. В феврале 2020 года книга начала выходить на платформе по главам. Теперь она размещена полностью.
Bookmate работает с писателями как по стандартной издательской схеме, так и по схеме онлайн-сервисов.
Автор может самостоятельно опубликовать книгу на платформе через страницу Bookmate Publisher: выбрать бесплатный доступ и не получать доход от прочтений или платный и работать с Bookmate по модели разделения дохода.
Если Bookmate заинтересован в сотрудничестве с автором, он может заключить типовой договор на передачу авторских прав. В таком случае издательство участвует в редактуре и подготовке книги к публикации.
Bookmate работает по модели разделения дохода: расчёт ведётся от конечной стоимости, которую пользователь заплатил за подписку. Из стоимости подписки вычитаются комиссии платформ и налоги, которые применяются в конкретном регионе. Оставшуюся сумму сервис делит с правообладателем.
Если в течение действия подписки пользователь читал несколько книг, то оплата автору рассчитывается пропорционально прочитанному объёму.
Например, пользователь в течение месяца читал две книги — это 100% объём прочитанных символов. Первая книга прочитана на 90% объёма, вторая — на 10%. Роялти распределятся между правообладателями книг исходя из этого соотношения.
Вариант «абсолютного самиздата» — это когда автор сам редактирует, издаёт, продаёт и продвигает свою книгу.
В 2018 году Ольга сама выпустила сборник прозы «Тожесть». Он выходил маленьким тиражом, 100–150 штук. Книга продавалась за 300–400 рублей среди своих, преданных читателей. Печать обошлась в 15 тысяч рублей, ещё пришлось потратиться на пересылку, отмечает Птицева.
Издательство «Альпина Паблишер» работает над продвижением каждой книги отдельно в зависимости от целевой аудитории, темы, возможностей и популярности автора. Например, если автор известный блогер, то издательство может сделать для его подписчиков промокод на покупку книги.
Есть минимальный набор инструментов, который издательство применяет для каждой книги: работа со СМИ (от публикации отрывков до интервью авторов), рассылка и соцсети, а также блог издательства, где автор может написать статью.
«Эксмо-АСТ» использует три канала продвижения:
Директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова отмечает, что первый и второй пункты начинают работать, когда у автора уже есть потенциал.
Если же автор начинающий, для его раскрутки издательство может использовать его экспертность, приглашать на радио, привлекать к литературным событиям — круглым столам, чтениям, выставкам, премиям.
«ЛитРес: Самиздат» и Bookmate продвигают книги авторов через партнёров и свои промоканалы: email-рассылки, публикации в социальных сетях, push-сообщения, у Bookmate это ещё и публикации статей в Bookmate Journal. Также платформы используют рекомендательную систему: предлагают пользователям те книги, которые соответствуют их предпочтениям по жанрам, автору и другим.
Ольга рассказывает, что маленькие издательства занимаются продвижением авторов активнее, чем крупные. У них нет серийного плана выпуска, туда сложнее попасть, денег это принесёт автору меньше. Но если книгу берут, то доводят её до аудитории, выдвигают писателя на премии.
Престижнее всего попасть в «Редакцию Елены Шубиной», редакцию русской современной прозы издательства АСТ, считает Ольга. Это элитные книги, каждая вышедшая становится событием в современной русской литературе, отмечает она.
Все свои книги Ольга продвигает вместе с коллегами по подкасту «Ковен дур»: через социальные сети, работу каждого на свой личный бренд, писательский лайфстайл-блог, сам подкаст, коллаборации с обозревателями, критиками, блогерами, а также работу в Creative Writing School.
Писательница говорит, что подобные мероприятия не требуют больших финансовых затрат: можно договориться с площадкой бесплатно или, например, за кофе, которое купят посетители мероприятия, если это бар. В основном нужно вкладывать больше сил и энергозатрат, чем денег.
Сколько нужно продаж или прочтений книги, чтобы автор мог заработать 100 тысяч рублей:
При роялти в 10%, стоимости книги в магазине 500 рублей — около 4500 продаж.
При условии, что пользователи прочитали только одну книгу за период подписки, — около 700 прочтений.
При роялти 25%, стоимости книги на сайте 200 рублей — 2300 продаж.
Не нужно намеренно занижать стоимость своей книги. Читатели привыкли покупать книги по некой средней цене в каждом конкретном жанре. Можно смело ставить стоимость в пределах этого диапазона. Так она будет соответствовать ожиданиям аудитории.
Как только книга появляется в продаже, задача автора — всем рассказать об этом: делиться в социальных сетях, проводить розыгрыши и презентации, публиковать отрывки в тематических сообществах. Например, автор «ЛитРес: Самиздат» Сергей Милушкин создал целый сайт в поддержку романа «Заражение», где рассказывал о происшествиях, произошедших в вымышленном городе из романа.
Это привлекает первых читателей и покупателей. Автоматический алгоритм сайта начинает показывать книгу в разделе «Новинки» всё большему количеству пользователей — тем, кто уже читал произведения в таком же жанре и с такими же тегами. После того как читатель заходит на страницу книги, ему дополнительно настраивается автоматическая реклама в поисковых системах и социальных сетях.
Участвовать в премиях, конкурсах важно и нужно: так авторов замечают новая аудитория и издательства. Например, у«ЛитРес: Самиздата» для продвижения своих авторов есть премия «Электронная буква». Произведения оценивают профессиональные эксперты и жюри. Книга победителя прошлого сезона «Не обижайте Здыхлика» Людмилы Потапчук сейчас готовится к выходу в издательстве «Эксмо».
Понимать, что сейчас интересно читателю.
То есть связи налаженные у нее уже были. Поэтому легко опубликовала себя. И сейчас... Говорить что легко опубликоваться сейчас, при уже заработанное имени и имея доход с уже опубликованных рукописей, конечно легко это говорить. Ради интереса почитайте условия для публикации для тех у кого нетсвязей, ни один из друзей публиковался в издательстве и не имея при этом ни гроша.
Есть еще несколько моментов про установку цены. Мне интересно, качество книги реально судят по ее цене?) Тогда бы я на месте писательницы задумался о том, для какой аудитории она пишет.
Все бросились книги писать...
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Как-то ну совсем мало. Грузчиком можно столько же заработать, наверное за это же время. Это я к тому, что писателей как-то не очень ценят :)
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