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Галина Мубаракшина
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Okko снизил выручку за 2019 год после претензий аналитиков — сервис объяснил расхождения изменением метода подсчётов Материал редакции

В январе видеосервис отчитался о 4,1 млрд рублей выручки за год, после пересчёта она составляет 3,65 млрд.

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Видеосервис Okko (входит в Rambler Group) скорректировал информацию о выручке в 2019 году после того, как на некорректные данные указали аналитики Telecom Daily. Об этом пишут «Ведомости».

В январе 2020 года сервис объявил, что годовая выручка составила 4,1 млрд рублей. После корректировки сумма была уменьшена до 3,65 млрд рублей без НДС, рассказал газете представитель сервиса.

18 июня РБК со ссылкой на главу Telecom Daily Дениса Кускова сообщило, что онлайн-кинотеатр завысил показатели выручки. Кусков рассказал, что выручка компаний, на которые оформлен бизнес Okko (ООО «Окко», ООО «Oккo-Спорт», ООО «ОРД», ООО «Море»), составила только 3,2 млрд рублей по РСБУ.

Telecom Daily скорректировало свой отчёт по рынку, уменьшив общую выручку легальных онлайн-видеосервисов на 3%, до 26,4 млрд рублей, а долю Okko — с 15% до 12%. Также компания была исключена из тройки динамично развивающихся сервисов, указало РБК. По данным аналитиков, в 2019 году доля лидера рынка ivi выросла с 21% до 23%, Megogo, занимающего третье место, — с 7% до 8%.

В Okko расхождения в данных объяснили изменением политики учёта выручки от подписки на три, шесть месяцев и год, пишут «Ведомости». Раньше сервис учитывал всю сумму при оформлении подписки. Теперь платёж учитывается помесячно только по отчётному периоду, пояснил представитель Okko.

Например, если в ноябре 2020 года оформлена подписка за 600 рублей на полгода, в отчёте за 2020 год будет учтена выручка только за два месяца, в размере 200 рублей.

Денис Кусков объяснил изданию, что его агентство не учло в скорректированном отчёте данные Okko о выручке от спортивных трансляций, стримингов и спонсорских контрактов. Поэтому сумма получилась меньше, чем у Okko: не 3,65 млрд рублей, а 3,2 млрд рублей.

В январе 2020 года «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию сообщал, что в 2019 году выручка Okko выросла на 96% и составила 4,9 млрд рублей с учётом НДС. На конец года у сервиса было 1,1 млн платных пользователей в месяц.

#новость #okko

Галина Мубаракшина
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