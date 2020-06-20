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Татьяна Боброва
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Основатель «Серебряного дождя» сообщил о преодолении «кризиса» — за две недели радиостанция собрала 13 млн рублей Материал редакции

В начале июня Дмитрий Савицкий рассказал, что радиостания на грани закрытия из-за падения выручки.

  • Радиостанция «Серебряный дождь» успешно перенесла финансовый кризис благодаря сбору пожертвований от слушателей и возвращению рекламодателей, рассказал ТАСС её основатель Дмитрий Савицкий.
  • «Острая фаза миновала, а главное мы получили ещё и такую моральную поддержку в виде сообщений от наших слушателей, от которых хочется жить и работать», — отметил Савицкий.
  • 3 июня Савицкий рассказал, что «Серебряный дождь» может прекратить работу или изменить формат из-за оттока рекламодателей и снижения выручки. По его словам, себестоимость радиостанции в месяц — около 15 млн рублей. В мае она заработала 600 тысяч рублей.
  • 6 июня «Серебряный дождь» начал принимать пожертвования от слушателей, чтобы не закрыться. К 20 июня радиостанция сумела собрать более 13 млн рублей.

#новость #радио

Татьяна Боброва
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Nikolay Pomeschenko

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Меня порадовало, что во время эфира по какой-нибудь теме действительно читают сообщения в вацап от слушателей:)

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Илья Мишин

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шутка про золотой дождь

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Al Moore

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Я даже стал снова слушать Сильвер на фоне все этих новостей. Рекламы до сих пор особо там нет. Мерс и афобазол один. 

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