В начале июня Дмитрий Савицкий рассказал, что радиостания на грани закрытия из-за падения выручки.
- Радиостанция «Серебряный дождь» успешно перенесла финансовый кризис благодаря сбору пожертвований от слушателей и возвращению рекламодателей, рассказал ТАСС её основатель Дмитрий Савицкий.
- «Острая фаза миновала, а главное мы получили ещё и такую моральную поддержку в виде сообщений от наших слушателей, от которых хочется жить и работать», — отметил Савицкий.
- 3 июня Савицкий рассказал, что «Серебряный дождь» может прекратить работу или изменить формат из-за оттока рекламодателей и снижения выручки. По его словам, себестоимость радиостанции в месяц — около 15 млн рублей. В мае она заработала 600 тысяч рублей.
- 6 июня «Серебряный дождь» начал принимать пожертвования от слушателей, чтобы не закрыться. К 20 июня радиостанция сумела собрать более 13 млн рублей.
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Nikolay Pomeschenko
Меня порадовало, что во время эфира по какой-нибудь теме действительно читают сообщения в вацап от слушателей:)
Илья Мишин
шутка про золотой дождь
Al Moore
Я даже стал снова слушать Сильвер на фоне все этих новостей. Рекламы до сих пор особо там нет. Мерс и афобазол один.