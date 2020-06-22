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Медиа
Галина Мубаракшина
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Гендиректор издателя «Ведомостей» Глеб Прозоров покинет компанию после назначения нового главреда Материал редакции

После смены собственника главой редакции «Ведомостей» стал Андрей Шмаров — из-за этого назначения уже уволились пять его заместителей.

5 комментариев
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Глеб Прозоров покинет пост гендиректора «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, издатель газеты «Ведомости»), рассказала в своём Telegram-канале редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая со ссылкой на его письмо сотрудникам.

Прозоров подтвердил RNS информацию об увольнении, отметив, что 23 июня — его последний день работы в БНМ. Он планирует вернуться к преподаванию в Финансовом университете при правительстве, уточняет RNS.

«В этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались её продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук. В ней всегда работали люди, которым было уютно жить в её корпоративной культуре, сочетавшей демократичность с необходимостью соблюдать принятые процедуры, а не в какой-то другой», — приводит Болецкая фрагмент письма.

Место Прозорова в БНМ, скорее всего, займёт Михаил Нелюбин — гендиректор компании «Саппорт», купившей газету, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на источник. Об этом же рассказали три источника «Коммерсанта», знакомых с ситуацией.

15 июня 2020 года совет директоров БНМ назначил нового главреда «Ведомостей» — им стал Андрей Шмаров. Против его кандидатуры выступала редакция. В тот же день об увольнении заявили все пятеро заместителей главного редактора.

«Ведомости» сменили владельца в мае: издание купил основатель «ФедералПресс» Иван Еремин. Андрей Шмаров был назначен и.о. главреда в конце марта на фоне сообщений о смене собственника. Журналисты критиковали его за нарушение редакционной политики.

#новость #ведомости

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Roman Moskovskiy

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Ну и хрен с ними, ждём новую медузу

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Aleksander Rysevets

0

Самое лучшее, что могут сделать уволившиеся - сделать новый, собственный продукт. А читателям, ценившим принципы не обращать внимание на "новые Ведомости".
И будет счастье!

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Alex Cox

Aleksander
0

И кто платить за этот прадзник будет? Медуза как была убыточна, так и остается.
Да и вообще куча СМИ (не только в России) сейчас уботочна и используется в полит. целях их владельцами, как с одной стороны, так и с другой.

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Евгений Старцев

0

Шмаров, Нелюбин, прям Ревизор Гоголя...

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Антон

0

Исполнителям какая разница кто руководит. Их дело исполнять поручение, а не быть, как все.

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