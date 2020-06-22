После смены собственника главой редакции «Ведомостей» стал Андрей Шмаров — из-за этого назначения уже уволились пять его заместителей.

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Глеб Прозоров покинет пост гендиректора «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, издатель газеты «Ведомости»), рассказала в своём Telegram-канале редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая со ссылкой на его письмо сотрудникам.

Прозоров подтвердил RNS информацию об увольнении, отметив, что 23 июня — его последний день работы в БНМ. Он планирует вернуться к преподаванию в Финансовом университете при правительстве, уточняет RNS.

«В этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались её продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук. В ней всегда работали люди, которым было уютно жить в её корпоративной культуре, сочетавшей демократичность с необходимостью соблюдать принятые процедуры, а не в какой-то другой», — приводит Болецкая фрагмент письма.

Место Прозорова в БНМ, скорее всего, займёт Михаил Нелюбин — гендиректор компании «Саппорт», купившей газету, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на источник. Об этом же рассказали три источника «Коммерсанта», знакомых с ситуацией.

15 июня 2020 года совет директоров БНМ назначил нового главреда «Ведомостей» — им стал Андрей Шмаров. Против его кандидатуры выступала редакция. В тот же день об увольнении заявили все пятеро заместителей главного редактора.