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После смены собственника главой редакции «Ведомостей» стал Андрей Шмаров — из-за этого назначения уже уволились пять его заместителей.
Глеб Прозоров покинет пост гендиректора «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, издатель газеты «Ведомости»), рассказала в своём Telegram-канале редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая со ссылкой на его письмо сотрудникам.
Прозоров подтвердил RNS информацию об увольнении, отметив, что 23 июня — его последний день работы в БНМ. Он планирует вернуться к преподаванию в Финансовом университете при правительстве, уточняет RNS.
«В этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались её продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук. В ней всегда работали люди, которым было уютно жить в её корпоративной культуре, сочетавшей демократичность с необходимостью соблюдать принятые процедуры, а не в какой-то другой», — приводит Болецкая фрагмент письма.
Место Прозорова в БНМ, скорее всего, займёт Михаил Нелюбин — гендиректор компании «Саппорт», купившей газету, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на источник. Об этом же рассказали три источника «Коммерсанта», знакомых с ситуацией.
15 июня 2020 года совет директоров БНМ назначил нового главреда «Ведомостей» — им стал Андрей Шмаров. Против его кандидатуры выступала редакция. В тот же день об увольнении заявили все пятеро заместителей главного редактора.
«Ведомости» сменили владельца в мае: издание купил основатель «ФедералПресс» Иван Еремин. Андрей Шмаров был назначен и.о. главреда в конце марта на фоне сообщений о смене собственника. Журналисты критиковали его за нарушение редакционной политики.
Самое лучшее, что могут сделать уволившиеся - сделать новый, собственный продукт. А читателям, ценившим принципы не обращать внимание на "новые Ведомости".
И будет счастье!
И кто платить за этот прадзник будет? Медуза как была убыточна, так и остается.
Да и вообще куча СМИ (не только в России) сейчас уботочна и используется в полит. целях их владельцами, как с одной стороны, так и с другой.
Исполнителям какая разница кто руководит. Их дело исполнять поручение, а не быть, как все.
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