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Галина Мубаракшина
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Журналист Алексей Пивоваров ушёл с поста главного редактора RTVI — ему сложно совмещать эту работу со своими проектами Материал редакции

Интернет-проект «Редакция» продолжит сотрудничать с телеканалом.

4 комментария
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Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров ушёл из компании, чтобы заняться собственными проектами, передаёт телеканал.

По словам журналиста, развитие личных проектов, над которыми он в последнее время трудился, «требует большого количества времени и сил» и затрудняет работу на посту руководителя телеканала.

Информационное и развлекательное направления, которыми руководил Пивоваров, возглавят профильные топ-менеджеры, сообщили в RTVI. С 18 июня 2020 года за информационный и общественно-политический блок отвечает Станислав Кучер.

Один из проектов Пивоварова — YouTube-канал «Редакция», который он запустил в марте 2019 года. Сейчас у канала 1,23 млн подписчиков. По словам журналиста, «Редакция» продолжит сотрудничать с RTVI.

Алексей Пивоваров возглавил RTVI в 2016 году. С 2017 года аудитория телеканала, по его данным, выросла почти вдвое, с 6,5 млн до 12 млн зрителей.

Алексей Пивоваров

#новость #rtvi

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4 комментария
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Dima Tsurkan

1

Правильно! Проект «Редакция» это единственное, что смотрю на ютубе, Пивоваров оч крут 🤟🏽

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Крейг

Dima
0

А как же Дудь?

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Яков Морозов

–2

Для прогибов ради Потанина нужны свои проекты, не поспоришь. Главное баблишко получить, эдакая «непредвзятая» журналистика по пивоваровски.

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Oleg lepilin

Яков
0

посмотри его следующие видео на эту тему, он красавчик, признал ошибку.

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