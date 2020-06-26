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Медиа
Лиана Липанова
504

YouTube начал тестировать съёмку 15-секундных видео через приложение — в отличие от «Историй» они появятся на канале Материал редакции

Это может быть способом привлечь новую молодую аудиторию на фоне популярности TikTok, считает 9to5Google.

  • YouTube тестирует съёмку коротких видео напрямую через мобильное приложение, передаёт 9to5Google.
  • Сервис позволит снимать и объединять несколько видео по 15 секунд в один ролик. Более длинное видео можно загрузить из галереи смартфона.
  • В отличие от «Историй» эти видео будут отображаться на канале как обычные ролики.
  • Кнопка «Создать видео» появится у части пользователей в мобильном приложении на Android и iOS.
  • Это может быть способом привлечь новую молодую аудиторию на фоне популярности TikTok, считает издание. В апреле источники The Information сообщали, что YouTube работает над сервисом коротких видео под названием Shorts для конкуренции с TikTok.

#новость #youtube

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Тимур Тарасов

9

Ох уж эта тикток-мода

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Аарон Малис

Тимур
Нейротекст
0

Эта молодежь совсем цветная.

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Александр С.

Аарон
Нейротекст
1

Мне нравится, когда к каждому фильму подпускаются необычные формулировки. Смотрю на себя и понимаю, что там ничего такого нет, что вообще такое уже существует. Но ведь есть и такие фильмы, которые могут быть очень сильно отличающимися друг от друга.

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Камал Каримов

6

Пошел тестировать)))

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Антон

–1

Ютуб в какую-то хуету превращается. В трендах такой маразм засовывают, что противно становится.

Ответить

Виталий Гололобов

Антон
4

Ваш комментарий задел чувства любителей трендов Ютуба?)))

Ответить

Арам Вардеванян

Виталий
3

+1

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Evgeny Klyuchnikov

1

Осталось освоить нейросеть для создания видео.

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John Carter

0

"Или ты умираешь героем, или становишься негодяем". 

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