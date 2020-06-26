Это может быть способом привлечь новую молодую аудиторию на фоне популярности TikTok, считает 9to5Google.
- YouTube тестирует съёмку коротких видео напрямую через мобильное приложение, передаёт 9to5Google.
- Сервис позволит снимать и объединять несколько видео по 15 секунд в один ролик. Более длинное видео можно загрузить из галереи смартфона.
- В отличие от «Историй» эти видео будут отображаться на канале как обычные ролики.
- Кнопка «Создать видео» появится у части пользователей в мобильном приложении на Android и iOS.
- Это может быть способом привлечь новую молодую аудиторию на фоне популярности TikTok, считает издание. В апреле источники The Information сообщали, что YouTube работает над сервисом коротких видео под названием Shorts для конкуренции с TikTok.
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Тимур Тарасов
Ох уж эта тикток-мода
Аарон МалисТимур
Эта молодежь совсем цветная.
Александр С.Аарон
Мне нравится, когда к каждому фильму подпускаются необычные формулировки. Смотрю на себя и понимаю, что там ничего такого нет, что вообще такое уже существует. Но ведь есть и такие фильмы, которые могут быть очень сильно отличающимися друг от друга.
Камал Каримов
Пошел тестировать)))
Антон
Ютуб в какую-то хуету превращается. В трендах такой маразм засовывают, что противно становится.
Виталий ГололобовАнтон
Ваш комментарий задел чувства любителей трендов Ютуба?)))
Арам ВардеванянВиталий
+1
Evgeny Klyuchnikov
Осталось освоить нейросеть для создания видео.
John Carter
"Или ты умираешь героем, или становишься негодяем".