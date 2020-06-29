Комментарии
авторизацию с помощью уговоров
В будущем авторы смогут использовать галереи не только для поддержания контакта с аудиторией, но и для заработка.
«Яндекс.Дзен» начал тестировать короткие форматы публикаций: «Истории» и галереи изображений, рассказали vc.ru в компании.
В галерее можно размещать до 10 фотографий и текст объёмом до 1000 знаков. Этот формат удобен, например, для публикации рецептов, DIY-инструкций, пояснили в «Дзене». Галерею можно листать прямо в ленте.
В «Историях» пользователи смогут делиться фотографиями или короткими видео. Каждая публикация будет отображаться в течение 15 секунд и автоматически перелистываться. «История» хранится 24 часа.
Пользователи увидят в лентах «Истории» блогеров, на которых подписаны, и авторов, чьи каналы часто читают, пояснили в компании.
«Истории» будут отображаться над основной лентой в приложении «Яндекс.Дзена» и мобильной версии. Первыми их увидит часть пользователей устройств с Android, а позже — владельцы iPhone.
Сейчас в сервисе можно публиковать только текст и видео. Авторы могут зарабатывать на виджетах и рекламе в статьях. В ближайшее время «Яндекс.Дзен» планирует добавить в галереи монетизацию. Формат «Истории» создан больше для коммуникации с аудиторией, добавили в компании.
В ноябре 2019 года аудитория «Яндекс.Дзена» достигла 60,4 млн человек — почти в два раза больше, чем годом ранее. За ноябрь 2019 года сервис выплатил авторам 100 млн рублей, за год — больше 1 млрд рублей.
Сегодня отцу сотовый телефон чистил. Яндекс ему понаставил своих приложений. Вроде все почистил.. хоп, нотификейшен - какие-то новости, реклама, прочий мусор. Откуда? Выяснилось, приложение Электички рассылает. С какого хрена приложение с расписанием шлет всякую хрень, которая не имеет отношения к расписанию?
Яндекс, компания с нижайшей социальной ответственностью Это скамеры. Зачем вообще их сервисами пользоваться?
У Яндекса много действительно клёвых, удобных сервисов. Но да, их навязчивость порой удручает.
Там такая странная аудитория, на этом дзене. Они пишут много восклицательных знаков, многоточий после каждого слова, а ещё делают смешные орфографические и грамматические ошибки, но при этом весьма пафосны.
Дзен собрал внушительную аудиторию обывателей. Эти странные люди в оффлайне составляют большую часть общества: не сказать что дурны, но в основной массе не обременены образованием, а иногда и воспитанием. Отсюда и атмосфера.
Больше всего я не навижу в своем телефоне это Яндекс Дзен. Столько чепухи ещё не кто не постил за всю историю интернета. Уже жёлтые издание просто меркнут, перед Дзеном да и название то выбрали не соответствующее "Дзен" всему этому бреду написанному там не подходит.
Чтобы найти свой Дзен, нужно настроить ленту: дизлайки публикациям, блокировка источников и тем, клики и лайки тому, что нравится.
Тогда в рекомендациях ленты будут интересные вам материалы.
Так были же нарративы - не то же самое?
Не совсем — в галереях можно использовать тексты-подписи, в нарративах весь текст должен был умещаться на карточке. Да и формат картинок другой.
нарративы еще не совсем удобны были при создании. помещается мало текста
Куда не зайти - везде эти истории. Сбер и Тинькофф - истории, Юла - истории, Дзен - истории.
Что дальше?
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