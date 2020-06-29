В будущем авторы смогут использовать галереи не только для поддержания контакта с аудиторией, но и для заработка.

В закладки

«Яндекс.Дзен» начал тестировать короткие форматы публикаций: «Истории» и галереи изображений, рассказали vc.ru в компании.

В галерее можно размещать до 10 фотографий и текст объёмом до 1000 знаков. Этот формат удобен, например, для публикации рецептов, DIY-инструкций, пояснили в «Дзене». Галерею можно листать прямо в ленте.

Рецепты с использованием формата галереи «Яндекс.Дзен»

В «Историях» пользователи смогут делиться фотографиями или короткими видео. Каждая публикация будет отображаться в течение 15 секунд и автоматически перелистываться. «История» хранится 24 часа.

Пользователи увидят в лентах «Истории» блогеров, на которых подписаны, и авторов, чьи каналы часто читают, пояснили в компании.

«Истории» будут публиковаться в приложении над лентой новостей «Яндекс.Дзен»

«Истории» будут отображаться над основной лентой в приложении «Яндекс.Дзена» и мобильной версии. Первыми их увидит часть пользователей устройств с Android, а позже — владельцы iPhone.

Сейчас в сервисе можно публиковать только текст и видео. Авторы могут зарабатывать на виджетах и рекламе в статьях. В ближайшее время «Яндекс.Дзен» планирует добавить в галереи монетизацию. Формат «Истории» создан больше для коммуникации с аудиторией, добавили в компании.