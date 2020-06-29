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Медиа
Лиана Липанова
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Суд обязал главреда журнала «Эксперт» выплатить группе ВЭБ 751 млн рублей из-за долгов издания Материал редакции

В 2013 году ВЭБ предоставил кредит ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», а Татьяна Гурова выступила поручителем.

5 комментариев
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23 июня Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ к акционеру ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главному редактору журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы суда.

Иск связан с задолженностью ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» перед ВЭБ: в 2013 году госкорпорация выдала компании 100 млн рублей под 9% годовых, в 2016 году кредитная линия была увеличена до 550 млн рублей, напоминает издание. При этом Гурова выступала поручителем по кредиту.

Суд обязал Гурову выплатить группе задолженность по договору поручительства на 540 млн рублей, 175,3 млн рублей просроченных процентов и 35,8 млн рублей неустойки — суммарно 751 млн рублей, объяснили в суде.

Гурова подтвердила изданию решение суда и заявила, что планирует его обжаловать. Апелляцию можно подать в течение месяца, напоминает адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Выплатить долг нужно сразу после вступления решения в силу, то есть после рассмотрения апелляции или по истечении срока для её подачи.

По данным на 2017 год, Гуровой и её мужу Валерию Фадееву, который до 2017 года был главредом журнала «Эксперт» и гендиректором медиахолдинга, принадлежало по 12,9% «Эксперта». Столько же у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова.

Ещё 44% тогда принадлежали ВЭБу, а «Базовому элементу» Олега Дерипаски — 29,3%, напоминает РБК.

В июле 2017 года Фадеев рассказывал «Ведомостям», что продал свою долю в «Эксперте», а Гурова передала свои 12,9% банку в доверительное управление.

В 2019 года Арбитражный суд Москвы ввёл процедуру наблюдения в отношении операционной компании медиахолдинга — АО «Группа "Эксперт"» — по заявлению о признании банкротом от «Транскапиталбанка». «Эксперт» задолжал ему 54,86 млн рублей.

В феврале 2020 года ВЭБ отсудил у «Группы "Эксперт"» 771,1 млн рублей с учётом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему, пишет РБК. В марте госкорпорация также подала иск и к Фадееву, напоминает издание.

#новость #вэб #эксперт

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Михаил Осетров

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Pavel Gorlov

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Штош

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Pavel Steshin

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Удивительный однако конец, для прокремлевского журнальчика 🤔

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Алексей Попков

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Сообщает РБК у которого дела не лучше 😁

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Dmitry Ilyin

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как повезло Татьяне Гуровой, что у нас с недавних пор появился институт банкротства физических лиц!

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