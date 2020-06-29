Стать генпродюсером Шнурову предложил владелец RTVI Микаэль Исраелян.
Музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом музыкант сообщил в прямом эфире телеканала.
«Вместе с командой канала он займется главной задачей RTVI— объединением "миллионов" русскоязычных людей во всём мире через общий культурный концепт», — заявил ведущий телеканала Гарри Княгницкий.
Стать генпродюсером Шнурову предложил владелец RTVI Микаэль Исраелян. «Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей», — прокомментировал Исраелян.
В должности генпродюсера Шнуров займётся созданием и продвижением неновостных продуктов, обновлением и продвижением бренда канала, а также будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, рассказали в компании.
За информационный и общественно-политический блок продолжит отвечать Станислав Кучер, назначенный на эту должность с 18 июня 2020 года после ухода из компании главного редактора RTVI Алексея Пивоварова.
Андрей Викторович
Пошли дивиденды от лизания власти
Alexander DembovskiАндрей
RTVI не имеет никакого отношения к RT, и вообще оппозиционный, насколько я помню.
Evil PechenkaAlexander
Теперь уже неизвестно какой. Мы же не знаем, что Шнуров там делать будет. 😂
Алексей Любимов
А вы не путаете rt и rtvi?
Максим Пряник
Хуле нет то?
Arthur NiazyanМаксим
ах вот ты какое
объединение "миллионов" русскоязычных людей во всём мире через общий культурный концепт
Arthur NiazyanArthur
Короче верните Пивоварова ))
Антон
Пиздец. Пивоваров вернись, мы простим тебе за лизаниеинорникелю.
Ilya Brin
Когда сначала пел про кандидатов, а потом сам стал кандидатом 😏
Миша Магадан
Шнуров, конечно, умный дядька, справится. Только зачем?
Иван ИвановМиша
Шнур никогда не скрывал, что бабки - это супер. И что выступать на сцене ему надоело.
passer2003Миша
Скажем так - он поумнел и наконец то осознал что он полное ничтожество и как музыкант и как пейсатель текстов и пошол искать работу...
Гриша Булыжников
авторские программы "наши х#и" и "ехай нах#й" расскажут о жизни наших соотечественников зарубежом.
Andrei Bodakin
Что это за канал вообще?
lakorosAndrei
НТВ для Израиля и США
alex twit
Микаэль Исраелян
Понятно.
Dmitry Mikushin
Классно, это как в редакторы vc.ru позвать Аллу Пугачёву
Кирилл Половинкин
Это что, шутка?
Sergey Vlasov
О, сможет трясти членом на сцене для всего мира теперь.