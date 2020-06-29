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Лиана Липанова
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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI Материал редакции

Стать генпродюсером Шнурову предложил владелец RTVI Микаэль Исраелян.

  • Музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом музыкант сообщил в прямом эфире телеканала.
  • «Вместе с командой канала он займется главной задачей RTVI— объединением "миллионов" русскоязычных людей во всём мире через общий культурный концепт», — заявил ведущий телеканала Гарри Княгницкий.
  • Стать генпродюсером Шнурову предложил владелец RTVI Микаэль Исраелян. «Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей», — прокомментировал Исраелян.
  • В должности генпродюсера Шнуров займётся созданием и продвижением неновостных продуктов, обновлением и продвижением бренда канала, а также будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, рассказали в компании.
  • За информационный и общественно-политический блок продолжит отвечать Станислав Кучер, назначенный на эту должность с 18 июня 2020 года после ухода из компании главного редактора RTVI Алексея Пивоварова.

#новость #rtvi

Лиана Липанова
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0
19 комментариев
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Андрей Викторович

10

Пошли дивиденды от лизания власти

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Alexander Dembovski

Андрей
4

RTVI не имеет никакого отношения к RT, и вообще оппозиционный, насколько я помню.

Ответить

Evil Pechenka

Alexander
0

Теперь уже неизвестно какой. Мы же не знаем, что Шнуров там делать будет. 😂

Ответить

Алексей Любимов

3

А вы не путаете rt и rtvi?

Ответить

Максим Пряник

2

Хуле нет то?

Ответить

Arthur Niazyan

Максим
2

ах вот ты какое
объединение "миллионов" русскоязычных людей во всём мире через общий культурный концепт

Ответить

Arthur Niazyan

Arthur
0

Короче верните Пивоварова ))

Ответить

Антон

0

Пиздец. Пивоваров вернись, мы простим тебе за лизаниеинорникелю.

Ответить

Ilya Brin

0

Когда сначала пел про кандидатов, а потом сам стал кандидатом 😏

Ответить

Миша Магадан

0

Шнуров, конечно, умный дядька, справится. Только зачем?

Ответить

Иван Иванов

Миша
0

Шнур никогда не скрывал, что бабки - это супер. И что выступать на сцене ему надоело.

Ответить

passer2003

Миша
–1

Скажем так - он поумнел и наконец то осознал что он полное ничтожество и как музыкант и как пейсатель текстов и пошол искать работу...

Ответить

Гриша Булыжников

0

авторские программы "наши х" и "ехай нах" расскажут о жизни наших соотечественников зарубежом.

Ответить

Andrei Bodakin

0

Что это за канал вообще? 

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lakoros

Andrei
0

НТВ для Израиля и США

Ответить

alex twit

0

Микаэль Исраелян
Понятно.

Ответить

Dmitry Mikushin

0

Классно, это как в редакторы vc.ru позвать Аллу Пугачёву

Ответить

Кирилл Половинкин

–1

Это что, шутка?

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Sergey Vlasov

–1

О, сможет трясти членом на сцене для всего мира теперь.

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