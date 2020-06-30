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Лиана Липанова
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The New York Times прекратила сотрудничество с Apple News Материал редакции

Газета хочет привлекать читателей напрямую на сайт, а Apple News не соответствуют её стратегии прямого взаимодействия с подписчиками.

  • Газета The New York Times прекратила сотрудничество с новостным агрегатором Apple News. Это одно из первых крупных изданий, которые покинули площадку.
  • The New York Times назвала прирост подписчиков ключевой целью и заявила, что агрегатор ограничивал газету в возможностях прямого взаимодействия с читателями и предоставлял мало контроля над бизнесом.
  • Газета рассчитывают привлечь читателей непосредственно на сайт и в мобильное приложение, чтобы «финансировать качественную журналистику». На своих площадках компания сможет «контролировать подачу материала, отношения с читателями и природу своих бизнес-правил», объяснила Мередит Копит Левин (Meredith Kopit Levien), главный операционный директор компании.
  • Представитель Apple заявил, что газета предлагала сервису «всего несколько историй в день» и что компания продолжит предоставлять читателям достоверную информацию «от тысяч издателей». «Мы также стремимся поддерживать качественную журналистику с помощью проверенных бизнес-моделей — рекламы и подписки», — заявили в Apple.
  • Реклама в Apple News приносит СМИ мало доходов, утверждает газета. Кроме того, Apple забирает 30% с любых платежей за подписку через свои приложения. Благодаря «агрессивному» продвижению аудитория агрегатора достигла 125 млн пользователей, напоминает NYT.
  • Между новостным бизнесом и ИТ-компаниями не складывались отношения на протяжении «десятилетий» — развитие Google, Facebook и других подобных компаний сократило продажи рекламы в печатной прессе, пишет NYT.
  • В марте 2019 года Apple News запустил подписку Apple News+. За $9,99 в месяц пользователи могут получить доступ к «сотням» материалов, которые обычно закрыты за пейволлом изданий. Однако The New York Times и The Washington Post отказались подключаться к сервису.

#новость #apple

Лиана Липанова
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3 комментария
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Yuri Ahmedov

0

Когда там у нас заработает? Риа фан, тасс, экспресс газета. 

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Sergei Soloviev

Yuri
0

У нас к сожалению нет СМИ, за которое не стыдно платить деньги. Есть парочка, кто еще более-менее держится, но и они очень далеки от идеала. А главное, у нас в большинстве случаев и спроса нет на качественную журналистику. Да и зачем она, когда один усатый пресс-секретарь все время отвечает вопросом на вопрос и никогда по существу, а второй, постоянно подвыпивший, из одной очень большой нефтяной компании — просто на хер посылает журналистов и иски выставляет. И главное что всем ок. 

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Сергей Михельсон

0

Сейчас СМИ - это перепечатка новостей из соц сетей, хайповые итервью у реперков и евлеевых, политота, кто кого разбомбил. Причем, кто первый сообщит какой длинны нравятся письки Евлеевой - тот и победил. Журналистские расследования нужны разве что журналистам, чтобы перепечатывать новости. Оригинальные новости скатиль до уровня: собачка обосралась на перекрестке из-за чего на МКАДе образовалась двухчасовая пробка.

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