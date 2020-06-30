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Медиа
Галина Мубаракшина
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Spotify снова начнёт показывать тексты песен во время проигрывания — такая функция есть в Apple Music Материал редакции

Компания договорилась о партнёрстве с Musixmatch, конкурент которой — Genius — сотрудничает с Apple.

  • Пользователи Spotify смогут видеть тексты песен во время их проигрывания, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию.
  • Тексты публикуются на языке их исполнителей. Чтобы включить опцию, пользователям нужно нажать на кнопку «Тексты» под фразой «Сейчас играет» в нижней части дисплея.
  • Сервис будет доступен пользователям в 26 странах присутствия Spotify. Компания тестировала его с ноября 2019 года в Канаде, Индонезии и Мексике, отмечает TechCrunch.
  • Опция стала доступна благодаря сотрудничеству Spotify с компанией Musixmatch, которая предоставляет тексты песен, уточняет издание. Музыкальный сервис откладывал обновление из-за сложностей лицензирования: тексты песен — отдельный предмет права, как и музыка.
  • В прошлом Spotify уже сотрудничала с Musixmatch, но в 2016 году она объединилась с компанией Genius, которая предоставляла сервису информацию о предыстории появления песни, комментарии и некоторые тексты. Genius часто работает напрямую с музыкантами, поэтому пользуется повышенным спросом, указывает издание.
  • В октябре 2018 года партнёром Genius стала Apple Music — компания предоставляет сервису все тексты. Также Apple Music выступила эксклюзивным веб-плеером для компании. На сайте Genius можно бесплатно прослушать 30-секундный фрагмент песни, а затем он предложит подписку на Apple Music.

#новость #spotify

Галина Мубаракшина
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0
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5 комментариев
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Sht_Anton

2

После каждой такой новости капа растет на 5-10 % Уже перевалила за 50 млрд $

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Джейкоб Харрисон

2

Лучше бы подписку сделали подешевле и запустили наконец Spotify premium в России, а не тексты песен добавляли 

Ответить

Юрий Белоножкин

Джейкоб
0

Нет, не лучше. Просто потому что одно от другого не зависит. 

Ответить

Станислав Солдатов

Нейротекст
–3

Spotify — это не то же самое, что и Apple Music. Это даже не YouTube, а другой сервис.

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Denis Bystruev

Станислав
1

Нейросеть играет в капитан Очевидность?

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