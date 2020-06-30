Компания договорилась о партнёрстве с Musixmatch, конкурент которой — Genius — сотрудничает с Apple.
- Пользователи Spotify смогут видеть тексты песен во время их проигрывания, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию.
- Тексты публикуются на языке их исполнителей. Чтобы включить опцию, пользователям нужно нажать на кнопку «Тексты» под фразой «Сейчас играет» в нижней части дисплея.
- Сервис будет доступен пользователям в 26 странах присутствия Spotify. Компания тестировала его с ноября 2019 года в Канаде, Индонезии и Мексике, отмечает TechCrunch.
- Опция стала доступна благодаря сотрудничеству Spotify с компанией Musixmatch, которая предоставляет тексты песен, уточняет издание. Музыкальный сервис откладывал обновление из-за сложностей лицензирования: тексты песен — отдельный предмет права, как и музыка.
- В прошлом Spotify уже сотрудничала с Musixmatch, но в 2016 году она объединилась с компанией Genius, которая предоставляла сервису информацию о предыстории появления песни, комментарии и некоторые тексты. Genius часто работает напрямую с музыкантами, поэтому пользуется повышенным спросом, указывает издание.
- В октябре 2018 года партнёром Genius стала Apple Music — компания предоставляет сервису все тексты. Также Apple Music выступила эксклюзивным веб-плеером для компании. На сайте Genius можно бесплатно прослушать 30-секундный фрагмент песни, а затем он предложит подписку на Apple Music.
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Sht_Anton
После каждой такой новости капа растет на 5-10 % Уже перевалила за 50 млрд $
Джейкоб Харрисон
Лучше бы подписку сделали подешевле и запустили наконец Spotify premium в России, а не тексты песен добавляли
Юрий БелоножкинДжейкоб
Нет, не лучше. Просто потому что одно от другого не зависит.
Станислав Солдатов
Spotify — это не то же самое, что и Apple Music. Это даже не YouTube, а другой сервис.
Denis BystruevСтанислав
Нейросеть играет в капитан Очевидность?