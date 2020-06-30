Соцсеть изменила алгоритм на фоне критики за плохое качество новостей перед президентскими выборами в США в 2020 году.
- Facebook изменила алгоритм ранжирования новостных сюжетов в ленте и повысила приоритет эксклюзивных текстов, сообщает Axios со ссылкой на компанию.
- С помощью искусственного интеллекта компания анализирует тексты по одной и той же тематике и определяет, какая новость чаще всего цитируется в качестве оригинального источника. Facebook активно сотрудничает с издателями, которые помогают соцсети определять «оригиналы» и учить этому алгоритм.
- Для большинства пользователей лента практически не изменится — они всё ещё будут видеть только те новости, за которыми следят они или их друзья, но вырастет количество оригинальных публикаций.
- Изменения касаются только новостей. Пока речь идёт об англоязычных текстах, в будущем компания надеется расширить работу алгоритма на другие языки.
- Изменение в работе алгоритма означает, что соцсеть начнёт снижать рейтинг у новостей без указания источника и без информации об издателе на сайте, пишет издание.
- Соцсеть изменила алгоритм на фоне критики за плохое качество новостей перед президентскими выборами в США в ноябре 2020 года, отмечает Axios.
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Александр Фаст
То есть все охваты на регулярной основе будут получать информагентства, газеты и региональщики, а новостные агрегаторы всех масштабов будут сосать болт.
Звучит как очень хорошая и благородная задумка, которая в итоге обернется еще большими проблемами для медиа в Фейсбуке.
Well played, Цукерберг.