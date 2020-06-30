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Медиа
Лиана Липанова
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Facebook повысила приоритет эксклюзивных новостей в ленте — пока только в англоязычном сегменте Материал редакции

Соцсеть изменила алгоритм на фоне критики за плохое качество новостей перед президентскими выборами в США в 2020 году.

  • Facebook изменила алгоритм ранжирования новостных сюжетов в ленте и повысила приоритет эксклюзивных текстов, сообщает Axios со ссылкой на компанию.
  • С помощью искусственного интеллекта компания анализирует тексты по одной и той же тематике и определяет, какая новость чаще всего цитируется в качестве оригинального источника. Facebook активно сотрудничает с издателями, которые помогают соцсети определять «оригиналы» и учить этому алгоритм.
  • Для большинства пользователей лента практически не изменится — они всё ещё будут видеть только те новости, за которыми следят они или их друзья, но вырастет количество оригинальных публикаций.
  • Изменения касаются только новостей. Пока речь идёт об англоязычных текстах, в будущем компания надеется расширить работу алгоритма на другие языки.
  • Изменение в работе алгоритма означает, что соцсеть начнёт снижать рейтинг у новостей без указания источника и без информации об издателе на сайте, пишет издание.
  • Соцсеть изменила алгоритм на фоне критики за плохое качество новостей перед президентскими выборами в США в ноябре 2020 года, отмечает Axios.

#новость #facebook

Лиана Липанова
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1 комментарий
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Александр Фаст

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То есть все охваты на регулярной основе будут получать информагентства, газеты и региональщики, а новостные агрегаторы всех масштабов будут сосать болт.

Звучит как очень хорошая и благородная задумка, которая в итоге обернется еще большими проблемами для медиа в Фейсбуке.

Well played, Цукерберг.

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