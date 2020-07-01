Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Аналитики опросили пользователей из 12 стран, России среди них нет.
Около 11% опрошенных пользователей Instagram рассказали, что используют соцсеть для чтения новостей — это почти вдвое больше, чем в 2018 году, говорится в исследовании Digital News Report от Reuters Institute. При этом около 12% опрошенных обращаются за новостями к Twitter.
Поскольку пользователи всё чаще используют Instagram как источник новостей, возможно, брендам стоит быть осторожнее с позиционированием в сервисе, отмечает Business Insider.
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Yuri Ahmedov
Хорошая помойка стала, почти от всего отписался. Друзья и пара брендов авто.