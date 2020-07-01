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Медиа
Татьяна Боброва
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Reuters Institute: Instagram используют для чтения новостей почти так же часто, как Twitter Материал редакции

Аналитики опросили пользователей из 12 стран, России среди них нет.

Около 11% опрошенных пользователей Instagram рассказали, что используют соцсеть для чтения новостей — это почти вдвое больше, чем в 2018 году, говорится в исследовании Digital News Report от Reuters Institute. При этом около 12% опрошенных обращаются за новостями к Twitter.

Данные Digital News Report Reuters
Данные Digital News Report Reuters

Поскольку пользователи всё чаще используют Instagram как источник новостей, возможно, брендам стоит быть осторожнее с позиционированием в сервисе, отмечает Business Insider.

#исследование #instagram #twitter

Татьяна Боброва
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Yuri Ahmedov

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Хорошая помойка стала, почти от всего отписался. Друзья и пара брендов авто.

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