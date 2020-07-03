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Медиа
Галина Мубаракшина
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The Information: Reuters планирует ввести пейволл для части материалов Материал редакции

Новостные издания больше не полагаются только на рекламную бизнес-модель.

  • Информагентство Reuters планирует перенести большую часть своих статей за пейволл — об этом компания сообщила своим сотрудникам, пишет TalkingBizNews со ссылкой на The Information.
  • Компания анонсировала изменения в июне 2020 года, уточняет The Information. К февралю 2021 года она планирует сделать платным доступ к статьям на определённые темы, например, об энергетике, устойчивом развитии, а также разделу мнений Breaking Views.
  • Агентство также намерено поменять дизайн главной страницы, чтобы сделать виднее рекламу, уточняет издание. Представитель издания не ответил на запрос The Information.
  • Reuters станет одним из последних бесплатных новостных сервисов, которые начнут использовать подписную бизнес-модель, указывает издание. Это знак, что новостная индустрия перестала полагаться только на доходы от рекламы.
  • В 2018 году пейволл стал использовать ближайший конкурент Reuters — Bloomberg, за последние несколько лет большая часть крупных газет и журналов ввела платную подписку, отмечает The Information.
  • New York Times ввела платную подписку на сайте в марте 2011 года. По данным издания, в конце марта 2020 года у него было 5 млн цифровых подписчиков, из них 3,9 млн платили за новости, 1,1 млн — за приложения. В январе-марте выручка компании от подписки выросла на 5,4%, до $285,4 млн.
The New York Times Tops 6 Million Subscribers as…
Widespread interest in coronavirus coverage drew nearly 600,000 digital subscribers during three…
www.nytimes.com

#новость #reuters

Галина Мубаракшина
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Vitold Sedyshev

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И на елку влезть и на ... По мне так платный контент отличный сигнал от клиентов что им интересно. А с другой стороны большая састь новостей не стоит и копейки.

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Ivano Digital

0

Бедолаги, думают, что это их спасет. Потребители просто переключатся на другой канал.

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Maxim Medvedev

–1

"...Агентство также намерено поменять дизайн главной страницы, чтобы сделать виднее рекламу, уточняет издание. ..."
Достали с этой рекламой уже. Не удивлюсь, если в церквях скоро тоже начнут рекламировать спонсоров...

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Syzygy

Maxim
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Не нравится реклама - платите за контент.

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