The Information: Reuters планирует ввести пейволл для части материалов
Материал редакции
Новостные издания больше не полагаются только на рекламную бизнес-модель.
Информагентство Reuters планирует перенести большую часть своих статей за пейволл — об этом компания сообщила своим сотрудникам, пишет TalkingBizNews со ссылкой на The Information.
Компания анонсировала изменения в июне 2020 года, уточняет The Information. К февралю 2021 года она планирует сделать платным доступ к статьям на определённые темы, например, об энергетике, устойчивом развитии, а также разделу мнений Breaking Views.
Агентство также намерено поменять дизайн главной страницы, чтобы сделать виднее рекламу, уточняет издание. Представитель издания не ответил на запрос The Information.
Reuters станет одним из последних бесплатных новостных сервисов, которые начнут использовать подписную бизнес-модель, указывает издание. Это знак, что новостная индустрия перестала полагаться только на доходы от рекламы.
В 2018 году пейволл стал использовать ближайший конкурент Reuters — Bloomberg, за последние несколько лет большая часть крупных газет и журналов ввела платную подписку, отмечает The Information.
New York Times ввела платную подписку на сайте в марте 2011 года. По данным издания, в конце марта 2020 года у него было 5 млн цифровых подписчиков, из них 3,9 млн платили за новости, 1,1 млн — за приложения. В январе-марте выручка компании от подписки выросла на 5,4%, до $285,4 млн.
Vitold Sedyshev
И на елку влезть и на ... По мне так платный контент отличный сигнал от клиентов что им интересно. А с другой стороны большая састь новостей не стоит и копейки.
Ivano Digital
Бедолаги, думают, что это их спасет. Потребители просто переключатся на другой канал.
Maxim Medvedev
"...Агентство также намерено поменять дизайн главной страницы, чтобы сделать виднее рекламу, уточняет издание. ..."
Достали с этой рекламой уже. Не удивлюсь, если в церквях скоро тоже начнут рекламировать спонсоров...
SyzygyMaxim
Не нравится реклама - платите за контент.