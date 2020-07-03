Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» опубликовали в аккаунте газеты в Instagram общую фотографию, а в подписи потребовали увольнения главного редактора Андрея Шмарова «и всех его клевретов».
Конфликт в редакции «Ведомостей» начался после смены владельцев газеты в мае 2020 года и назначения новым главредом Андрея Шмарова. Журналисты жаловались, что он не соблюдает «Догму» (внутренний свод правил газеты), без ведома редакции вносит правки в материалы, а также запрещает публиковать результаты опроса и упоминания «Левада-центра». Все пять заместителей главреда и ещё часть редакции в середине июня уволились в знак протеста.
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Alexey Gavrilov
Все правильно делают. Шмаров наберет новую команду, будут еще одни риа-новости. Инерционное SEO сохранит аудиторию. Эти ребята либо создадут новый проект, либо присоединяться к существующим. В то, что они победят и выгонят Шмарова не верю, но как было сказано в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" - "я хотя бы попытался".
Gibrada RetaradeAlexey
А не может быть такого, что завтра Росгвардия этих всех захватчиков инстаграмов и акул на пол положит за что-нибудь?
Andrew SimonGibrada
Или какой-нибудь старичок послезавтра окочурится.
Ware Wow
Ну это уже перебор.
И в общем-то криминал обыкновенный (если реально угнали).
Если акционеры не побоятся общественного мнения, то можно судимость сделать зачинщику.
А вообще это странно.
Неужели так сложно набрать журналистов с рынка?
Имхо их тысячи и бесплатно, особенно если noname.
А на фото всего 13 человек.
Лиана ЛипановаWare
Андрей Игоревич, разлогиньтесь
StanislavWare
А аккаунт у нас является активом?
Ware WowStanislav
Не знаю как такие дела могут рассматриваться, да и в разных странах по разному (как кибер крайм, шантаж, или злоупотребление должностными полномочиями и т.п.), но за угон акка думаю можно уехать точно.
Сергей ПоляковStanislav
Активом не активом, но за неправомерный доступ можно получить вполне себе реальный приговор суда.
Stepan Korobeinikov
Новости про журналистов и редакторов Ведомостей чем-то напоминают новости про тигра Амура и козла Тимура, так же в свое время гремели в топах новостных лент
Владимир АлександровичStepan
А мне напоминают НТВ
Игорь Богданов
Подобным перфомансом они и сами не то, чтобы помогают изданию
Ware WowИгорь
Это как забастовщики которые хотят набить карманы и им абсолютно пох на конкуренцию и на клиентов, которые оказались у них в заложниках.
АртурWare
набить карманы
Откуда такой вывод?
Ware WowАртур
Я не про этих ребят, а про обычные типовые забастовки в той же Франции и т.п.
Danil Morozov
Когда ждать уголовное дело?
Ol Ka
Отчаянные времена требуют отчаянных мер 😶
Andrew SimonOl
Развеж это отчаянные меры? Отчаянные меры у соседей.
Александр Якунин
все равно продадутся
Yuri Ahmedov
Шах и мат противники поправок. Свобода слова и независимость СМИ сразу заработали.
Вера Гагарина
Любой нормальный работодатель — уволил бы в такой ситуации работников и правильно бы сделал. Журналисты путем шантажа и угроз пытаются чего-то добиться от компании: это может сработать на близком промежутке, но на дальнем — нет. Их карьера в компании обречена :)
Да и не та профессия, чтобы шантажировать. Любого из-за касса макдака позвать — он сможет статейки писать.
Konstantin Zaostrovtsev
Уже поудаляли.
Комментарий удален
Олег Малахов
Ну, вот и продолжение истории.
Юрий Белоножкин
Рабочая неделя ещё может удивить!!
Василий Степанов