Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Лиана Липанова
1799

Уволившиеся журналисты «Ведомостей» «захватили» Instagram-аккаунт газеты и потребовали увольнения нового главреда Материал редакции

Уволившиеся журналисты «Ведомостей» опубликовали в аккаунте газеты в Instagram общую фотографию, а в подписи потребовали увольнения главного редактора Андрея Шмарова «и всех его клевретов».

Конфликт в редакции «Ведомостей» начался после смены владельцев газеты в мае 2020 года и назначения новым главредом Андрея Шмарова. Журналисты жаловались, что он не соблюдает «Догму» (внутренний свод правил газеты), без ведома редакции вносит правки в материалы, а также запрещает публиковать результаты опроса и упоминания «Левада-центра». Все пять заместителей главреда и ещё часть редакции в середине июня уволились в знак протеста.

#ведомости

Лиана Липанова
+21 495
2
22
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 24, "likes": 22, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 139428, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 03 Jul 2020 20:46:38 +0300", "is_special": false }
Вебинар: продвижение бизнеса в Азию: как выбрать подходящий момент и верную стратегию? Тенденции, инсайты, бизнес-кейсы
2 июля Онлайн Бесплатно
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexey Gavrilov

11

Все правильно делают. Шмаров наберет новую команду, будут еще одни риа-новости. Инерционное SEO сохранит аудиторию. Эти ребята либо создадут новый проект, либо присоединяться к существующим. В то, что они победят и выгонят Шмарова не верю, но как было сказано в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" - "я хотя бы попытался".

Ответить

Gibrada Retarade

Alexey
0

А не может быть такого, что завтра Росгвардия этих всех захватчиков инстаграмов и акул на пол положит за что-нибудь?

Ответить

Andrew Simon

Gibrada
0

Или какой-нибудь старичок послезавтра окочурится.

Ответить

Ware Wow

–7

Ну это уже перебор.
И в общем-то криминал обыкновенный (если реально угнали).
Если акционеры не побоятся общественного мнения, то можно судимость сделать зачинщику.
 
А вообще это странно.
Неужели так сложно набрать журналистов с рынка?
Имхо их тысячи и бесплатно, особенно если noname.
А на фото всего 13 человек.

Ответить

Лиана Липанова

Ware
10

Андрей Игоревич, разлогиньтесь 

Ответить

Stanislav

Ware
0

А аккаунт у нас является активом?

Ответить

Ware Wow

Stanislav
1

Не знаю как такие дела могут рассматриваться, да и в разных странах по разному (как кибер крайм, шантаж, или злоупотребление должностными полномочиями и т.п.), но за угон акка думаю можно уехать точно.

Ответить

Сергей Поляков

Stanislav
0

Активом не активом, но за неправомерный доступ можно получить вполне себе реальный приговор суда.

Ответить

Stepan Korobeinikov

5

Новости про журналистов и редакторов Ведомостей чем-то напоминают новости про тигра Амура и козла Тимура, так же в свое время гремели в топах новостных лент

Ответить

Владимир Александрович

Stepan
2

А мне напоминают НТВ

Ответить

Игорь Богданов

2

Подобным перфомансом они и сами не то, чтобы помогают изданию

Ответить

Ware Wow

Игорь
–1

Это как забастовщики которые хотят набить карманы и им абсолютно пох на конкуренцию и на клиентов, которые оказались у них в заложниках.

Ответить

Артур

Ware
0

набить карманы

Откуда такой вывод?

Ответить

Ware Wow

Артур
0

Я не про этих ребят, а про обычные типовые забастовки в той же Франции и т.п.

Ответить

Danil Morozov

2

Когда ждать уголовное дело? 

Ответить

Ol Ka

2

Отчаянные времена требуют отчаянных мер 😶

Ответить

Andrew Simon

Ol
0

Развеж это отчаянные меры? Отчаянные меры у соседей.

Ответить

Александр Якунин

0

все равно продадутся 

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Шах и мат противники поправок. Свобода слова и независимость СМИ сразу заработали.

Ответить

Вера Гагарина

–1

Любой нормальный работодатель — уволил бы в такой ситуации работников и правильно бы сделал. Журналисты путем шантажа и угроз пытаются чего-то добиться от компании: это может сработать на близком промежутке, но на дальнем — нет. Их карьера в компании обречена :)

Да и не та профессия, чтобы шантажировать. Любого из-за касса макдака позвать — он сможет статейки писать.

Ответить

Konstantin Zaostrovtsev

1

Уже поудаляли. 

Ответить

Комментарий удален

Олег Малахов

0

Ну, вот и продолжение истории. 

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Рабочая неделя ещё может удивить!!

Ответить

Василий Степанов

–3
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
AI ищет залоговое имущество
Что делать, если необходимо сопоставить данные из одной базы данных с любой другой, но четкого уникального ID нет. Как…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
«Число обращений выросло втрое»: как онлайн-школы быстро масштабировали отделы продаж во время пандемии
Modelta
Подписан
Отписаться
Как мы наняли 3 колл-центра и 25 фрилансеров для опроса предпринимателей
Популярно мнение, что в треугольнике "деньги—скорость—качество" нужно выбирать два из трех. Но в нашей практике чаще вс…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Никита Жуковский
за день
Эта новинка называется профсоюзы
Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу газеты и пригрозили забастовкой
Nikolay Werner
за неделю
Чьо тут сказать: здоровья мужику!
Олег Тиньков рассказал о решении сделать пересадку костного мозга и месяцах предстоящей реабилитации

Комментарии

Василий Пупкин

ТАСС: PayPal прекратит…

Null

Mail.ru Group начала…

Олег Нечаев

Mail.ru Group начала…

Алекс Никифоров

Основатели YouDrive…

K. A.

Журналисты «Ведомостей…

евгений аношин

Tesla обогнала Toyota и стала…

Gleb Myalik

Могильная версия сайта: как…

Сергей Поляков

Уволившиеся журналисты…

Null

Mail.ru Group начала…

Gleb Myalik

Могильная версия сайта: как…

Andrew Simon

Уволившиеся журналисты…

Вера Гагарина

Уволившиеся журналисты…

Seva Oparin

(Очень) краткая история…

Bulat Ziganshin

Журналисты «Ведомостей…

Алексей

Могильная версия сайта: как…

Алексей Любимов

Основатели YouDrive…

Andrew Simon

Уволившиеся журналисты…

Алекс Никифоров

Основатели YouDrive…

Алексей Галкин

Как не сидеть на «игле…

Bulat Ziganshin

Журналисты «Ведомостей…