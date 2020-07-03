Уволившиеся журналисты «Ведомостей» опубликовали в аккаунте газеты в Instagram общую фотографию, а в подписи потребовали увольнения главного редактора Андрея Шмарова «и всех его клевретов».

Конфликт в редакции «Ведомостей» начался после смены владельцев газеты в мае 2020 года и назначения новым главредом Андрея Шмарова. Журналисты жаловались, что он не соблюдает «Догму» (внутренний свод правил газеты), без ведома редакции вносит правки в материалы, а также запрещает публиковать результаты опроса и упоминания «Левада-центра». Все пять заместителей главреда и ещё часть редакции в середине июня уволились в знак протеста.