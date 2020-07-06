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Медиа
Лиана Липанова
185

«Скандалы срежиссированы извне»: издатель «Ведомостей» начал служебное расследование из-за «захвата» соцсетей газеты Материал редакции

Конфликт в редакции начался после назначения новым главредом Андрея Шмарова — он не соблюдает «Догму» и без ведома редакции вносит правки в материалы, жаловались журналисты.

  • Издатель «Ведомостей» объявил о начале служебного расследования после «захвата» Instagram-аккаунта газеты уволившимися из неё журналистами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Бизнес Ньюс Медиа».
  • «Постоянно возникающие вокруг здания слухи и скандалы», по мнению гендиректора «Бизнес Ньюс Медиа» Михаила Нелюбина, «явно срежиссированы извне».
  • «Подобные действия мы не можем воспринимать иначе, как очередную провокацию и вредительство. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что есть силы, заинтересованные в срыве нормальной работы издательства, и захват Instagram-аккаунта — лишь часть кампании, направленной против "Ведомостей"», — заявил Нелюбин.
  • Компания планирует найти всех «заказчиков и исполнителей». Они понесут наказание в соответствии с законом, говорится в заявлении компании.
  • 3 июля журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу газеты Ивану Еремину и пригрозили забастовкой в случае их невыполнения. В частности, сотрудники издания требуют соблюдать внутренний свод правил редакции, не понижать зарплаты, не блокировать журналистам доступ к ресурсам газеты и другое.
  • Тогда же Еремин заявил «Коммерсанту», что в «Ведомостях» и владеющей изданием «Бизнес Ньюс Медиа» нет трудового конфликта.

#новость #ведомости

Лиана Липанова
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0
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Vlad Semushin

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Извне - это со стороны их покупателя получается? Ну тут все сходится

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alex twit

0

Отмазы в стиле во ван пу и ко - внешняя угроза, кругом враги, необходимо сплотиться вокруг лидера и далее по методичке

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Oleg Ivanov

0

А какой у них инстаграм? Вот в этом https://www.instagram.com/vedomosti последний пост от 21 апреля. Поста с лицом в маске нет, уже удалено.

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Laugh Radiant

0

«явно срежиссированы извне»

есть силы, заинтересованные в срыве нормальной работы издательства, и захват Instagram-аккаунта — лишь часть кампании, направленной против "Ведомостей"», — заявил Нелюбин

Чёртов Обама, то в подъездах ссыт, то «ведомости» захватывает.
У них там одна методичка на всех что ли?

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