Игры будут проводить в 16 странах, в том числе в России.

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Разработчик мобильного игрового приложения Tetris, американская компания N3TWORK запустит ежедневный розыгрыш денежных призов — Tetris Primetime.

Tetris Primetime будет проводиться каждый вечер в 19:30 по местному времени в 16 странах мира, включая Россию. Призовой фонд каждой игры составит $5000. В первый год компания планирует потратить на призы $1 млн.

«С самого начала мы хотели, чтобы Tetris стал игрой, которая длится годами», — рассказал The Verge исполнительный продюсер Этан Леви. Во время Tetris Primetime будет проводиться шоу с анонсами и яркими моментами — его будет вести новозеландский актёр Миллен Бейрд.

Миллен Бейрд в проморолике Tetris Tetris

Tetris также добавит в приложение новые форматы игр: Tetris Royale, когда за победу борются 100 игроков, и Tetris Together, многопользовательскую игру с голосовым чатом. В будущем компания планирует проводить Primetime и в других странах.

Сейчас в Google Play у приложения Tetris свыше 10 тысяч скачиваний, в App Store — 16,3 тысячи оценок.