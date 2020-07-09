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Игры будут проводить в 16 странах, в том числе в России.
Разработчик мобильного игрового приложения Tetris, американская компания N3TWORK запустит ежедневный розыгрыш денежных призов — Tetris Primetime.
Tetris Primetime будет проводиться каждый вечер в 19:30 по местному времени в 16 странах мира, включая Россию. Призовой фонд каждой игры составит $5000. В первый год компания планирует потратить на призы $1 млн.
«С самого начала мы хотели, чтобы Tetris стал игрой, которая длится годами», — рассказал The Verge исполнительный продюсер Этан Леви. Во время Tetris Primetime будет проводиться шоу с анонсами и яркими моментами — его будет вести новозеландский актёр Миллен Бейрд.
Tetris также добавит в приложение новые форматы игр: Tetris Royale, когда за победу борются 100 игроков, и Tetris Together, многопользовательскую игру с голосовым чатом. В будущем компания планирует проводить Primetime и в других странах.
Сейчас в Google Play у приложения Tetris свыше 10 тысяч скачиваний, в App Store — 16,3 тысячи оценок.
Игру «Тетрис» придумал российский инженер Алексей Пажитнов. В 1985-1995 годах правами на игру владела российская компания «Элорг», позже их выкупила Tetris Company, созданная Пажитновым и владельцем компании Blue Planet Software Хенком Роджерсом. По данным Tetris Company, за всё время игру скачали 500 млн раз.
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